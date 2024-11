Mazda BT-50 2025 từ 563 triệu tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Sau khi ra mắt thị trường Úc vào hồi tháng 10/2024, phiên bản nâng cấp của dòng xe bán tải Mazda BT-50 2025 mới đã nhanh chóng cập bến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tại thị trường này, xe có 2 cấu hình thân xe là 2 cửa và 4 cửa. Bên cạnh đó là 4 phiên bản, mức giá xe Mazda BT-50 2025 dao động từ 762.000 - 1.352.000 Baht (khoảng 563 - 999 triệu đồng). Đúng như dự đoán, Mazda BT-50 2025 tại Thái Lan sở hữu thiết kế ngoại thất tương tự xe đang bán ở Úc. Cụ thể, xe được bổ sung thiết kế mặt ca-lăng mới với lưới tản nhiệt thể thao hơn. Lưới tản nhiệt này được sơn màu đen bóng với điểm nhấn màu đỏ giống CX-5 và Mazda2 đồng thời tích hợp logo cỡ lớn của hãng Mazda. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền dày dặn màu đen bóng. Chưa hết, mẫu xe bán tải này còn có cụm đèn pha mới, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Mazda CX-5. Bên dưới là cản trước mới với ốp gầm sơn màu bạc, tạo cảm giác khỏe khoắn hơn. Khác với đầu xe, khu vực bên sườn của Mazda BT-50 2025 giữ nguyên như cũ, trừ bộ vành la-zăng. Đường kính của vành la-zăng dao động từ 17 - 18 inch, tùy theo phiên bản. Bộ vành của xe có thiết kế đa chấu, sơn màu đen nhám... hoặc phối 2 màu tương phản. Ở khu vực phía sau, Mazda BT-50 2025 được bổ sung tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu. Ở bản XRT cao cấp, xe có thêm thanh thể thao ở thùng hàng. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe bán tải này cũng có thêm một số trang bị mới, ví dụ như mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái. Thêm vào đó là bảng đồng hồ analog mới với màn hình đa sắc TFT 7 inch. Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 9 inch, tùy phiên bản. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng. Tương tự các tính năng tiện nghi, trang bị an toàn của Mazda BT-50 2025 cũng được nâng cấp. Theo đó, xe có thêm các tính năng an toàn mới như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo người lái mất tập trung và hỗ trợ cảnh báo điểm mù khi lùi. Những tính năng an toàn khác của mẫu xe bán tải này gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, giảm thiểu nhầm chân ga, giới hạn tốc độ chỉnh tay và đèn pha tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda BT-50 2025 là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.2L mới, thay cho loại 1.9L cũ. Động cơ tạo ra công suất tối đa 163 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại tua máy từ 1.600 - 2.600 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 1.600 - 2.600 vòng/phút. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Phiên bản 3.0L của Mazda BT-50 2025 được trang bị hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh bán thời gian 4WD. Khi mua Mazda BT-50 2025, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất mới là xanh dương Sailing Blue, trắng ngọc trai Geode White Pearl và đỏ Vermilion Latosol Red. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu xe bán tải này có quay trở lại thị trường Việt Nam hay không. Từ hồi tháng 5/2024, BT-50 đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Mazda vẫn chưa giải thích lý do vì sao ngừng bán mẫu xe bán tải này ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nguồn tín cho biết mẫu xe bán tải BT-50 này rất có thể sẽ về Việt Nam vào năm 2025. Video: Giới thiệu xe bán tải Mazda BT-50 2025.

Sau khi ra mắt thị trường Úc vào hồi tháng 10/2024, phiên bản nâng cấp của dòng xe bán tải Mazda BT-50 2025 mới đã nhanh chóng cập bến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tại thị trường này, xe có 2 cấu hình thân xe là 2 cửa và 4 cửa. Bên cạnh đó là 4 phiên bản, mức giá xe Mazda BT-50 2025 dao động từ 762.000 - 1.352.000 Baht (khoảng 563 - 999 triệu đồng). Đúng như dự đoán, Mazda BT-50 2025 tại Thái Lan sở hữu thiết kế ngoại thất tương tự xe đang bán ở Úc. Cụ thể, xe được bổ sung thiết kế mặt ca-lăng mới với lưới tản nhiệt thể thao hơn. Lưới tản nhiệt này được sơn màu đen bóng với điểm nhấn màu đỏ giống CX-5 và Mazda2 đồng thời tích hợp logo cỡ lớn của hãng Mazda. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền dày dặn màu đen bóng. Chưa hết, mẫu xe bán tải này còn có cụm đèn pha mới, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" giống Mazda CX-5. Bên dưới là cản trước mới với ốp gầm sơn màu bạc, tạo cảm giác khỏe khoắn hơn. Khác với đầu xe, khu vực bên sườn của Mazda BT-50 2025 giữ nguyên như cũ, trừ bộ vành la-zăng. Đường kính của vành la-zăng dao động từ 17 - 18 inch, tùy theo phiên bản. Bộ vành của xe có thiết kế đa chấu, sơn màu đen nhám... hoặc phối 2 màu tương phản. Ở khu vực phía sau, Mazda BT-50 2025 được bổ sung tạo hình mới bên trong cụm đèn hậu. Ở bản XRT cao cấp, xe có thêm thanh thể thao ở thùng hàng. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu xe bán tải này cũng có thêm một số trang bị mới, ví dụ như mặt táp-lô bên phía ghế phụ lái. Thêm vào đó là bảng đồng hồ analog mới với màn hình đa sắc TFT 7 inch. Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hoặc 9 inch, tùy phiên bản. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng. Tương tự các tính năng tiện nghi, trang bị an toàn của Mazda BT-50 2025 cũng được nâng cấp. Theo đó, xe có thêm các tính năng an toàn mới như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo người lái mất tập trung và hỗ trợ cảnh báo điểm mù khi lùi. Những tính năng an toàn khác của mẫu xe bán tải này gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, giảm thiểu nhầm chân ga, giới hạn tốc độ chỉnh tay và đèn pha tự động. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda BT-50 2025 là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.2L mới, thay cho loại 1.9L cũ. Động cơ tạo ra công suất tối đa 163 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại tua máy từ 1.600 - 2.600 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 3.0L, cho công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 3.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 1.600 - 2.600 vòng/phút. Động cơ đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Phiên bản 3.0L của Mazda BT-50 2025 được trang bị hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh bán thời gian 4WD . Khi mua Mazda BT-50 2025, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 3 màu sơn ngoại thất mới là xanh dương Sailing Blue, trắng ngọc trai Geode White Pearl và đỏ Vermilion Latosol Red. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu xe bán tải này có quay trở lại thị trường Việt Nam hay không. Từ hồi tháng 5/2024, BT-50 đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Mazda vẫn chưa giải thích lý do vì sao ngừng bán mẫu xe bán tải này ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nguồn tín cho biết mẫu xe bán tải BT-50 này rất có thể sẽ về Việt Nam vào năm 2025. Video: Giới thiệu xe bán tải Mazda BT-50 2025.