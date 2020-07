VinFast Lux A 2.0 đặc biệt phục vụ lãnh đạo cao cấp ASEAN

Tại buổi khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 tổ chức tại Hà Nội vừa qua, những chiếc xe được sử dụng để đưa đón các nguyên thủ quốc gia và khách mời đến từ các nước trong khu vực và khắp nơi trên thế giới đều là VinFast Lux A 2.0 mới. Dàn xe này thuộc đủ các phiên bản khác nhau và đều được sơn màu đen bóng sang trọng. Trước khi dàn xe sedan VinFast Lux A 2.0 được đưa vào sử dụng Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, vào năm 2018 Chính phủ cũng đã lựa chọn 55 chiếc Audi để phục vụ một hội nghị khác là Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN), được biết sau đó những chiếc xe này cũng đã được thương hiệu ôtô Đức bán lại với giá tốt cho người dùng. Ngay từ tháng 11 năm ngoái, VinFast và Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cũng đã tổ chức lễ ký kết, bàn giao 393 xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 để phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 2020. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam, họ đã bàn giao 393 xe Lux A2.0 và SA2.0 cho hồi nghị lần này. Theo thỏa thuận, hãng xe Việt sẽ lần lượt bàn giao 393 xe ôtô Vinfast mới từ nay đến tháng 9/2020 cho Tiểu ban Vật chất – Hậu cần – Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 sử dụng để đưa đón đại biểu trong suốt thời gian đến Việt Nam tham dự Hội nghị. Tất cả xe này đều đáp ứng các yêu cầu về an ninh, an toàn và tiêu chuẩn lễ tân đối ngoại của Bộ Ngoại giao. Ngoài việc tài trợ xe, VinFast cũng sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các dịch vụ liên quan đảm bảo xe luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất theo khung dịch vụ chuẩn của VinFast trong suốt quá trình tham gia sự kiện. Các lái xe phục vụ cho Hội nghị cấp cao ASEAN 2020 do Tiểu ban Vật chất – Hậu cần huy động từ Bộ Quốc phòng sẽ đảm nhận. Trước khi bàn giao xe, VinFast đã tổ chức các khóa tập huấn lý thuyết và thực hành cho các lái xe, nhằm đảm bảo việc chuyên chở đại biểu được thực hiện an toàn, thuận lợi. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 cho biết: “Việc VinFast tham gia tài trợ phương tiện đi lại cho các khách mời đến Việt Nam tham dự các Hội nghị ASEAN 2020 bằng một thương hiệu “Made in Viet Nam” là hành động thiết thực thể hiện sự chung sức của khối doanh nghiệp, doanh nhân với Chính phủ vào các hoạt động đối ngoại của quốc gia, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo”. Năm 2020, trong vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức khoảng 150 hội nghị các cấp tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hạ Long, Đà Lạt… Thành phần tham dự là các lãnh đạo, thành viên chính phủ, các quan chức cấp cao của 10 quốc gia ASEAN và các nước đối tác. Video: Vinfast là phương tiện di chuyển chính thức của ASEAN 2020 (Nguồn: Truyền hình Hà Nội).

