Lamborghini Aventador SV mạnh tới 1.250 mã lực nhờ độ turbo kép

Do rất hiếm có và đắt đỏ, Lamborghini Aventador SV giới hạn hầu như chỉ về tay các nhà sưu tập hoặc những người thực sự đam mê thương hiệu và luôn được giữ gìn cẩn thận. Tuy vậy, điều đó không áp dụng với chiếc SV này, khi mà chủ nhân của nó đã thực hiện một loạt những sửa đổi cực kỳ táo bạo cho chiếc siêu xe Italia. Ở trạng thái tiêu chuẩn, động cơ V12 6.5 lít hút khí tự nhiên của siêu xe Lamborghini Aventador SV tạo ra lượng công suất lên đến 740 mã lực, một con số quá đủ cho hầu hết các tay lái. Tuy nhiên sự ra đời của những chiếc siêu xe ứng dụng hệ thống turbo tăng áp để tối ưu quá trình nạp khí hoặc thậm chí là trang bị hệ truyền động hybrid (động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện) đã khiến mức hiệu năng của Aventador SV bị tụt lại phía sau khá đáng kể. Không cam tâm chịu thua thiệt, chủ nhân của chiếc Lamborghini Aventador SV cụ thể này đã quyết định trang bị thêm cho động cơ xe hệ thống turbo tăng áp kép. Mặc dù không rõ đơn vị nào đã thực hiện, chỉ biết rằng giờ đây chiếc siêu xe này đã có thể tạo ra công suất 1.250 mã lực ghi nhận được tại các bánh xe. Điều đó có nghĩa là nếu chỉ đo ở cốt máy, nhiều khả năng khối động cơ tăng áp kép này có thể sản sinh được lượng công suất lên tới 1.500 mã lực, xấp xỉ gấp đôi công suất ban đầu của chiếc xe. Trước đây vào năm 2021, đã từng có một chiếc Aventador SVJ "gây bão" khi được độ hệ thống turbo tăng áp kép để tăng công suất đo được tại bánh xe lên mức 2.000 mã lực. Tuy nhiên chiếc xe đó cần nhiên liệu đặc biệt để vận hành, cũng như chi phí duy tu bảo dưỡng khá tốn kém. Giải pháp độ tăng áp "chỉ" đạt đến 1.250 mã lực cho động cơ V12 có vẻ kinh tế hơn vì không đòi hỏi nhiên liệu chuyên dụng, nhưng vẫn giúp cho Aventador SV bỏ xa ngay cả những đối thủ mạnh nhất như Ferrari SF90 Stradale. Tạo thêm điểm nhấn nổi bật cho chiếc siêu xe này so với một chiếc Aventador SV thông thường là bộ mâm CL5R Ultralight Carbon Series do hãng Strasse làm ra. Chúng có kích thước 20×9,5 ở phía trước và 21×12,5 ở phía sau, được sơn trung tâm màu đen satin và được trang bị các đinh tán màu đỏ. Ổ khóa trung tâm nguyên bản của Lamborghini Aventador SV độ turbo kép này cũng sơn lại màu đỏ để đồng nhất với bộ mâm mới. Video: Lamborghini Aventador SV độ turbo kép siêu mạnh.

Do rất hiếm có và đắt đỏ, Lamborghini Aventador SV giới hạn hầu như chỉ về tay các nhà sưu tập hoặc những người thực sự đam mê thương hiệu và luôn được giữ gìn cẩn thận. Tuy vậy, điều đó không áp dụng với chiếc SV này, khi mà chủ nhân của nó đã thực hiện một loạt những sửa đổi cực kỳ táo bạo cho chiếc siêu xe Italia. Ở trạng thái tiêu chuẩn, động cơ V12 6.5 lít hút khí tự nhiên của siêu xe Lamborghini Aventador SV tạo ra lượng công suất lên đến 740 mã lực, một con số quá đủ cho hầu hết các tay lái. Tuy nhiên sự ra đời của những chiếc siêu xe ứng dụng hệ thống turbo tăng áp để tối ưu quá trình nạp khí hoặc thậm chí là trang bị hệ truyền động hybrid (động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện) đã khiến mức hiệu năng của Aventador SV bị tụt lại phía sau khá đáng kể. Không cam tâm chịu thua thiệt, chủ nhân của chiếc Lamborghini Aventador SV cụ thể này đã quyết định trang bị thêm cho động cơ xe hệ thống turbo tăng áp kép. Mặc dù không rõ đơn vị nào đã thực hiện, chỉ biết rằng giờ đây chiếc siêu xe này đã có thể tạo ra công suất 1.250 mã lực ghi nhận được tại các bánh xe. Điều đó có nghĩa là nếu chỉ đo ở cốt máy, nhiều khả năng khối động cơ tăng áp kép này có thể sản sinh được lượng công suất lên tới 1.500 mã lực, xấp xỉ gấp đôi công suất ban đầu của chiếc xe. Trước đây vào năm 2021, đã từng có một chiếc Aventador SVJ "gây bão" khi được độ hệ thống turbo tăng áp kép để tăng công suất đo được tại bánh xe lên mức 2.000 mã lực. Tuy nhiên chiếc xe đó cần nhiên liệu đặc biệt để vận hành, cũng như chi phí duy tu bảo dưỡng khá tốn kém. Giải pháp độ tăng áp "chỉ" đạt đến 1.250 mã lực cho động cơ V12 có vẻ kinh tế hơn vì không đòi hỏi nhiên liệu chuyên dụng, nhưng vẫn giúp cho Aventador SV bỏ xa ngay cả những đối thủ mạnh nhất như Ferrari SF90 Stradale. Tạo thêm điểm nhấn nổi bật cho chiếc siêu xe này so với một chiếc Aventador SV thông thường là bộ mâm CL5R Ultralight Carbon Series do hãng Strasse làm ra. Chúng có kích thước 20×9,5 ở phía trước và 21×12,5 ở phía sau, được sơn trung tâm màu đen satin và được trang bị các đinh tán màu đỏ. Ổ khóa trung tâm nguyên bản của Lamborghini Aventador SV độ turbo kép này cũng sơn lại màu đỏ để đồng nhất với bộ mâm mới. Video: Lamborghini Aventador SV độ turbo kép siêu mạnh.