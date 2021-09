Venucia SUV của Trung Quốc chỉ 349 triệu đồng, logo như VinFast

Tại triển lãm Ô tô Thành Đô 2021 diễn ra vào hồi đầu tháng 9 năm nay, thương hiệu Venucia thuộc liên doanh Dongfeng Nissan đã chính thức vén màn mẫu SUV cỡ C mới mang tên Grande V. Tên tiếng Anh của mẫu xe này là Venucia V-Online 2021 mới. Đến nay, thương hiệu Venucia đã quyết định công bố giá bán của mẫu xe này. Theo đó, ở thị trường Trung Quốc, giá xe Venucia V-Online 2021 có 4 bản trang bị với mức dao động từ 99.800 - 128.800 Nhân dân tệ (khoảng 349 - 451 triệu đồng). Như vậy, mẫu SUV cỡ C này có giá còn thấp hơn cả VinFast Fadil ở Việt Nam. Không chỉ rẻ, Venucia V-Online của Trung Quốc còn gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất khá trẻ trung. Nguyên nhân là do xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế V-Galaxy thế hệ mới của thương hiệu Venucia. Trên đầu xe, mẫu SUV Venucia V-Online của Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt trước cỡ lớn, đi kèm logo hình chữ "V" trên đỉnh, gợi liên tưởng đến ôtô VinFast. Logo này nối với 2 nẹp mạ crôm kéo dài đến hết đèn pha. Không dừng ở đó, trên nắp ca-pô của xe còn có thêm logo hình ngôi sao của thương hiệu Venucia. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Matrix LED có thiết kế vừa dài vừa hẹp và được vuốt về phía sau. Cụm đèn pha đi với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống dưới, bao quanh lưới tản nhiệt. Trái với đầu xe, sườn xe của Venucia V-Online có thiết kế khá đơn giản và bằng phẳng, nẹp mạ crôm ôm lấy nóc xe và bộ vành đa chấu màu đen. Thiết kế đằng sau của Venucia V-Online khá táo bạo với cụm đèn hậu LED thanh mảnh, có chiều dài tổng cộng 1,6 m và nằm vắt ngang đuôi xe. Thêm vào đó là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao hình chữ "V" như logo trên lưới tản nhiệt và bộ khuếch tán gió giả màu bạc khá lớn ở cản sau. Về kích thước, Venucia V-Online không quá khác biệt với những mẫu SUV cỡ C hiện đang bày bán trên thị trường. Xe sở hữu chiều dài 4.562 mm, chiều rộng 1.917 mm, chiều cao 1.625 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ngoài ra, mẫu xe này còn có hệ số lực cản không khí 0,3 Cd. Bên trong mẫu SUV cỡ C này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi, được áp dụng phong cách thiết kế hoàn toàn mới. Tuy là xe giá rẻ nhưng Venucia V-Online được trang bị khá đầy đủ với bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn nằm cùng một khối với màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, gợi liên tưởng đến xe sang Mercedes-Benz. Bên cạnh đó là vô lăng 3 chấu mới, cụm điều khiển trung tâm tối giản và nút bấm khởi động máy hình chữ "V". Bên dưới cửa gió điều hòa trung tâm là hàng nút bấm cơ học mạ crôm, tạo cảm giác cao cấp cho xe. Những trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama với diện tích 1,7 m2, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống định vị và tính năng cập nhật phần mềm qua Wi-Fi. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Venucia V-Online là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép DCT, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,8 giây và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 6,6 lít/100 km. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đỗ xe tự động, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện điểm mù, phanh khẩn cấp tránh va chạm và cảnh báo va chạm khi mở cửa. Khi có mặt trên thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV Venucia V-Online giá rẻ này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-4 và Hyundai Tucson. Video: Chi tiết SUV Venucia giá rẻ của Trung Quốc, logo như Vinfast.

