BMW G310R 2022 giá rẻ phối màu ngầu như xe "Tàu"

Mới đây, mẫu naked-bike nhỏ nhất đến từ hãng sản xuất xe Đức BMW Motorrad mang tên BMW G310R giá rẻ vừa chính thức được ra mắt với phiên bản 2022. Theo đó, phiên bản BMW G310R 2022 mới sẽ sở hữu loạt màu mới nổi bật hơn nhưng chưa thực sự đẹp mắt và thậm chí bị một số người đánh giá trông như "xe Trung Quốc". Ở thiết kế bên ngoài cũng như trang bị cơ bản, BMW G310R 2022 vẫn sẽ được giữ nguyên thiết kế với dàn vỏ nhựa cánh gió hoành tráng kéo dài xuống động cơ, cùng với đó là bộ khung mắt cáo nổi bật và đẹp mắt. Tuy nhiên so với phiên bản màu đỏ trước đó, phiên bản BMW G310R thế hệ mới cũng có một màu đỏ từ khung sườn cho đến vành bánh. Sự kết hợp này theo một số người là quá nổi bật và không cần thiết nên trông như những mẫu xe Trung Quốc. BMW G310R 2022 vẫn mang trong mình động cơ dạng xy-lanh đơn, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 313cc. Khối động cơ này cho công suất 34 mã lực tại 9.500 vòng tua/ phút và mô-men xoắn 28 Nm tại 7.500 vòng tua/ phút, đáp ứng tiêu chuẩn khi thải Euro5. Đây là một khối động cơ được thiết kế khá đặc biệt khi có đường hút và xả ngược so với những khối động cơ thông thường với cổ xả được đưa về phía sau của khối động cơ. Hiện tại, phiên bản mới 2022 của BMW G310R vẫn chưa được nhà sản xuất công bố nhưng có lẽ, giá bán của mẫu xe này sẽ là không đổi so với phiên bản trước đó. Hiện tại, mẫu naked-bike cỡ nhỏ này đang được bán ra bởi BMW Motorrad Việt Nam. Mức giá xe BMW G310R được nhiều người dùng Việt đánh giá là khá "chát" so với nhiều thị trường Đông Nam Á khác, lên tới gần 200 triệu đồng. Video: Bảng màu mới cho xe môtô BMW 2022.

Mới đây, mẫu naked-bike nhỏ nhất đến từ hãng sản xuất xe Đức BMW Motorrad mang tên BMW G310R giá rẻ vừa chính thức được ra mắt với phiên bản 2022. Theo đó, phiên bản BMW G310R 2022 mới sẽ sở hữu loạt màu mới nổi bật hơn nhưng chưa thực sự đẹp mắt và thậm chí bị một số người đánh giá trông như "xe Trung Quốc". Ở thiết kế bên ngoài cũng như trang bị cơ bản, BMW G310R 2022 vẫn sẽ được giữ nguyên thiết kế với dàn vỏ nhựa cánh gió hoành tráng kéo dài xuống động cơ, cùng với đó là bộ khung mắt cáo nổi bật và đẹp mắt. Tuy nhiên so với phiên bản màu đỏ trước đó, phiên bản BMW G310R thế hệ mới cũng có một màu đỏ từ khung sườn cho đến vành bánh. Sự kết hợp này theo một số người là quá nổi bật và không cần thiết nên trông như những mẫu xe Trung Quốc. BMW G310R 2022 vẫn mang trong mình động cơ dạng xy-lanh đơn, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 313cc. Khối động cơ này cho công suất 34 mã lực tại 9.500 vòng tua/ phút và mô-men xoắn 28 Nm tại 7.500 vòng tua/ phút, đáp ứng tiêu chuẩn khi thải Euro5. Đây là một khối động cơ được thiết kế khá đặc biệt khi có đường hút và xả ngược so với những khối động cơ thông thường với cổ xả được đưa về phía sau của khối động cơ. Hiện tại, phiên bản mới 2022 của BMW G310R vẫn chưa được nhà sản xuất công bố nhưng có lẽ, giá bán của mẫu xe này sẽ là không đổi so với phiên bản trước đó. Hiện tại, mẫu naked-bike cỡ nhỏ này đang được bán ra bởi BMW Motorrad Việt Nam. Mức giá xe BMW G310R được nhiều người dùng Việt đánh giá là khá "chát" so với nhiều thị trường Đông Nam Á khác, lên tới gần 200 triệu đồng. Video: Bảng màu mới cho xe môtô BMW 2022.