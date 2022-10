Vén màn Toyota RAV4 GR Sport 2023 với thiết kế thể thao hơn

Trong thời gian qua, hãng Toyota đã bổ sung phiên bản thể thao GR Sport cho hàng loạt mẫu xe của mình, từ Raize, Hilux, Fortuner, Corolla Cross, Yaris cho đến Corolla Altis. Mới đây, lại có thêm một mẫu xe Toyota nữa có thêm phiên bản GR Sport, đó là RAV4. Tương tự những người anh em cùng thương hiệu, RAV4 GR Sport sở hữu thiết kế nội - ngoại thất thể thao hơn và hệ thống treo cải tiến do bộ phận Toyota Gazoo Racing phát triển. Từ trước đến nay, RAV4 chưa bao giờ là mẫu SUV thể thao nhưng Toyota cho rằng có thể thay đổi điều đó bằng phiên bản GR Sport. So với bản thường, Toyota RAV4 GR Sport 2023 có những đặc điểm nhận dạng như bộ vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn màu đen hầm hố. Tiếp đến là những chi tiết ngoại thất màu đen khác như cản trước, hốc đèn sương mù, nẹp hốc bánh, nẹp sườn xe, ốp gương chiếu hậu, nóc, viền bao quanh đèn hậu và cản sau. Trên lưới tản nhiệt và cửa cốp sau đều có logo "GR" để giúp khách hàng phân biệt phiên bản thể thao hơn của mẫu SUV cỡ C này Bên trong Toyota RAV4 GR Sport 2023 xuất hiện ghế thể thao, được bọc bằng da tổng hợp pha da lộn và đi kèm chỉ khâu màu tương phản. Thêm vào đó là logo "GR" trên vô lăng... .. và tựa đầu ghế trước. Những trang bị còn lại của Toyota RAV4 GR Sport 2023 không có gì khác so với bản thường. Xe cũng có ghế trước chỉnh điện, ghế lái nhớ vị trí, màn hình cảm ứng trung tâm 10,5 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12,3 inch, camera 360 độ và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense. Thay đổi còn lại của Toyota RAV4 GR Sport 2023 nằm ở lò xo cứng hơn và giảm xóc cải tiến. Theo hãng Toyota, những thay đổi này giúp cải thiện khả năng phản hồi vô lăng và trải nghiệm lái của xe. Khi mua Toyota RAV4 GR Sport 2023, khách hàng châu Âu có thể chọn 1 trong 2 động cơ. Thứ nhất là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 219 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid với công suất tối đa 302 mã lực. Dự kiến, Toyota RAV4 GR Sport 2023 sẽ chính thức được bán tại thị trường châu Âu vào quý IV năm nay. Hiện giá xe Toyota RAV4 GR Sport 2023 vẫn chưa được công bố. Trong năm 2021, Toyota RAV4 là mẫu SUV bán chạy nhất thế giới với doanh số tổng cộng 1,03 triệu xe, bỏ xa những đối thủ như Honda CR-V (783.000 xe), Hyundai Tucson (558.000 xe), Mazda CX-5 (400.000 xe) và Kia Sportage (393.000 xe). Với sự xuất hiện của phiên bản GR Sport, mẫu SUV cỡ C này hứa hẹn sẽ thêm hút khách. >>> Mời độc giả xem thêm video Giới thiệu Toyota Venza 2021 | Sự trở lại của một cái tên (Nguồn: XE24h)

