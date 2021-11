Vén màn Mitsubishi Airtrek EV 2022 - SUV cỡ C từ 735 triệu đồng

Vào hồi tháng 7 năm nay, những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu SUV chạy điện hoàn toàn mới mang tên Mitsubishi Airtrek EV 2022 mới đã bất ngờ được tung ra. Đến nay, khi tham gia triển lãm Ô tô Quảng Châu 2021, hãng Mitsubishi đã mang mẫu xe này đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng Trung Quốc. Như thông tin đã đưa, Airtrek EV là sản phẩm phát triển chung của hãng Mitsubishi và đối tác Guangzhou Automobile Group (GAC) tại Trung Quốc. Trên thực tế, xe vốn được phát triển từ mẫu ô tô Trung Quốc GAC Aion V. Tuy nhiên, mẫu xe SUV Mitsubishi Airtrek EV 2022 sở hữu thiết kế hoàn toàn khác so với GAC Aion V và mang những nét đặc trưng của thương hiệu Mitsubishi. Trên đầu xe, Mitsubishi Airtrek EV 2022 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Điều này được thể hiện qua lưới tản nhiệt trước với 3 nan màu bạc dày dặn, được bao quanh bằng hai nẹp mạ crôm tạo thành hình chữ "X". Vì là xe điện nên lưới tản nhiệt của xe sẽ được đóng kín và chỉ có tác dụng trang trí. Thêm vào đó là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm bên trên và đèn pha hình chữ "L" bên dưới. Tiếp đến là hốc gió trung tâm hình thang với lưới màu bạc bên ngoài. Ở bên sườn, Mitsubishi Airtrek EV 2022 sẽ được trang bị tay nắm cửa có thể bật lên/thụt xuống giống GAC Aion V cũng như nẹp mạ crôm dưới cửa và bao quanh cửa sổ. Trong khi đó, các cột được sơn màu đen tạo hiệu ứng nóc "lơ lửng" cho xe. Trên cửa trước còn có tem chữ nổi "EV" như dấu hiệu chứng tỏ đây là xe điện. Đằng sau, Mitsubishi Airtrek EV 2022 được trang bị cụm đèn hậu hình chữ "T" nổi bật, kéo dài xuống chắn bùn. Trên cản sau cũng có ốp dạng lưới nằm ngang giống ở đầu xe. Trong khi đó, những đường dập gân phía sau mang đến hiệu ứng sáng, tối tốt hơn cho mẫu SUV chạy điện này. Theo hãng Mitsubishi, Airtrek EV 2022 sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.920 mm, chiều cao 1.728 mm và chiều dài cơ sở 2.830 mm. So với đàn anh Mitsubishi Outlander 2022, mẫu SUV này ngắn hơn 80 mm, rộng hơn 60 mm, thấp hơn 17 mm nhưng chiều dài cơ sở lại nhỉnh hơn 125 mm. Dù có chiều dài cơ sở lớn nhưng mẫu xe này vẫn được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Bên trong Mitsubishi Airtrek EV 2022 là không gian nội thất chẳng những rộng rãi mà còn được áp dụng phong cách thiết kế mới. Xe được trang bị mặt táp-lô phẳng, đi kèm màn hình thông tin giải trí cỡ lớn trông khá đơn giản. Thêm vào đó là vô lăng đa chức năng 3 chấu hoàn toàn mới và núm xoay chuyển số trên cụm điều khiển trung tâm. Bên dưới cụm điều khiển trung tâm là ngăn chứa đồ rộng rãi và tiện dụng. Nhờ cấu trúc xe điện nên hàng ghế sau của Mitsubishi Airtrek EV 2022 rất rộng rãi, hứa hẹn mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách. Hiện hãng Mitsubishi chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến hệ truyền động của mẫu SUV mới. Chỉ biết rằng, xe được trang bị mô-tơ điện mạnh 135 kW (khoảng 186 mã lực) và cụm pin hiệu suất cao 70 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy được 520 km sau khi sạc đầy pin.Giá xe Mitsubishi Airtrek EV 2022 tại thị trường Trung Quốc sẽ dao động từ 210.000 - 240.000 Nhân dân tệ (khoảng 735 - 840 triệu đồng). Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được bán ra tại Trung Quốc vào từ ngày 30/3 năm sau. Video: Giới thiệu Mitsubishi Airtrek EV 2022 tại Trung Quốc.

