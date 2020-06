VAMA kiến nghị chính phủ sớm giảm 50% phí trước bạ

Video: Giảm 50% phí trước bạ với ôtô (Nguồn: TH Nhân Dân).

Trước đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Mới đây, Chính phủ đã đồng ý với giải pháp giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020, nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

VAMA vừa tiếp tục kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định càng sớm càng tốt để khách hàng không phải chờ đợi.

Tuy nhiên, thời điểm này người tiêu dùng và cả các hãng xe tại Việt Nam vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. Hiện chưa rõ việc giảm phí trước bạ sẽ áp dụng đối với những dòng xe nào (xe du lịch hay xe thương mại), thời gian áp dụng vào thời điểm nào; trước hay sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các trường hợp đã nộp phí trước bạ trong năm 2020 có được hoàn trả hay không…

Mặc dù sau dịch Covid-19 thị trường ôtô Việt Nam có nhiều khởi sắc, tuy nhiên so với cùng kì năm ngoái kết quả lại giảm sút nghiêm trọng. Cụ thể, theo báo cáo của VAMA, trong tháng 5 doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 19.081 xe, tăng 62% so với tháng trước, nhưng giảm 30% so với cùng kì năm ngoái.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2020, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 83.181 xe, giảm 34% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe ôtô du lịch đạt 59.098 xe giảm 36%; xe thương mại đạt 22.579 xe, giảm 28% và xe chuyên dụng đạt 1.504 xe, giảm 39% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 32% trong khi xe nhập khẩu giảm 38% so với cùng kì năm ngoái.

Với kết quả trên, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam có kiến nghị lên chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ ban hành Nghị định, giúp kích cầu cho ngành ôtô: “VAMA kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định càng sớm càng tốt để khách hàng không phải chờ đợi”.

Hiện tại, mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô, các loại xe tương tự là 2%. Riêng ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nộp lần đầu ở mức 10% (thành phố trực thuộc Trung ương tăng không quá 50%) và mức thu từ lần thứ 2 trở đi là 2%. Trong khi đó, xe bán tải và VAN (khối lượng chuyên chở dưới 1.500 kg) có mức thu lần đầu bằng 60% của ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống và mức thu từ lần thứ 2 trở đi là 2%.

Dự thảo nêu ra 2 phương án thực hiện: Phương án 1 là áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% so với trước đây đối với tất cả các loại ôtô. Trong khi đó, phương án 2 là áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống, xe bán tải và VAN (có khối lượng chuyên trở dưới 1.500 kg).

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ thực hiện theo phương án, sẽ đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra là nhằm kích thích tiêu dùng và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp trong nước trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khi được công bố chính thức, quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp kích thích tiêu dùng trong nước, đặc biệt đối với ngành công nghiệp ôtô (đang chiếm tới 3% GDP cả nước) trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang tăng trưởng về doanh số khá mạnh.