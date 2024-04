Tỷ phú Ấn Độ dùng Rolls-Royce Cullinan thửa riêng, 20 xe an ninh hộ tống

Anant Ambani (SN 1995) là con trai út của ông Mukesh Ambani - tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á, người đứng đầu tập đoàn Reliance. Cha của Anant - tỷ phú Mukesh Ambani - có tài sản ròng ước tính hơn 100 tỷ USD, theo Forbes. Tính đến ngày 18/1, ông là người giàu thứ 11 trên thế giới. Trong khi đó, Reliance là một trong những tập đoàn có lợi nhuận cao nhất Ấn Độ. Anant Ambani nằm trong số người thừa kế nổi bật và là một trong những doanh nhân trẻ giàu nhất Ấn Độ, tính theo giá trị tài sản ròng. Ước tính giá trị tài sản của anh hiện nay vào khoảng 40 tỷ USD. Với gia thế không hề tầm thường, lối sống của Anant luôn tràn ngập sự xa hoa. Điển hình như chuyến du lịch của anh và vợ mới đây, được truyền thông thế giới đánh giá không khác gì những chuyến tuần du của các ông hoàng bà chúa khi đi mua sắm bằng xe Rolls-Royce Cullinan thửa riêng, cùng 20 xe an ninh hộ tống. Mới đây, Anant Ambani và vị hôn thê Radhika Merchant được phát hiện đang có mặt tại Dubai, cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại City Walk sang trọng. Và điều khiến mọi người chú ý là sự hoành tráng xung quanh sự xuất hiện của họ. Theo đó, hai vợ chồng tỷ phú Ấn Độ đã sử dụng chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge thửa riêng để đi mua sắm ở Dubai. Điều đáng chú ý là Anant đã sở hữu một chiếc xe tương tự ở quê nhà, nên rất có thể anh đã đặt mua hai chiếc xe y hệt và mỗi chiếc ở một nơi. Chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge của Anant Ambani nổi bật trên đường phố với màu sơn ngoại thất cam cùng một đoàn xe an ninh hộ tống. Đoàn xe 20 chiếc hộ tống con trai tỷ phú Ấn Độ bao gồm Cadillac Escalades, GMC Yukon Denalis, Chevrolet Suburbans và thậm chí cả xe cứu thương, để đảm bảo an toàn và bảo vệ cặp đôi mới cưới này. Ở quê nhà Mumbai, gia đình Ambani cũng thường di chuyển rầm rộ trên những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce thửa riêng như thế này, với sự hộ tống của cảnh sát và đội an ninh riêng của họ. Video: Tỷ phú Ấn Độ dùng Rolls-Royce thửa riêng, kèm 20 xe an ninh hạng sang hộ tống đi du lịch.

Anant Ambani (SN 1995) là con trai út của ông Mukesh Ambani - tỷ phú Ấn Độ giàu nhất châu Á, người đứng đầu tập đoàn Reliance. Cha của Anant - tỷ phú Mukesh Ambani - có tài sản ròng ước tính hơn 100 tỷ USD, theo Forbes. Tính đến ngày 18/1, ông là người giàu thứ 11 trên thế giới. Trong khi đó, Reliance là một trong những tập đoàn có lợi nhuận cao nhất Ấn Độ. Anant Ambani nằm trong số người thừa kế nổi bật và là một trong những doanh nhân trẻ giàu nhất Ấn Độ, tính theo giá trị tài sản ròng. Ước tính giá trị tài sản của anh hiện nay vào khoảng 40 tỷ USD. Với gia thế không hề tầm thường, lối sống của Anant luôn tràn ngập sự xa hoa. Điển hình như chuyến du lịch của anh và vợ mới đây, được truyền thông thế giới đánh giá không khác gì những chuyến tuần du của các ông hoàng bà chúa khi đi mua sắm bằng xe Rolls-Royce Cullinan thửa riêng, cùng 20 xe an ninh hộ tống. Mới đây, Anant Ambani và vị hôn thê Radhika Merchant được phát hiện đang có mặt tại Dubai, cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại City Walk sang trọng. Và điều khiến mọi người chú ý là sự hoành tráng xung quanh sự xuất hiện của họ. Theo đó, hai vợ chồng tỷ phú Ấn Độ đã sử dụng chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge thửa riêng để đi mua sắm ở Dubai. Điều đáng chú ý là Anant đã sở hữu một chiếc xe tương tự ở quê nhà, nên rất có thể anh đã đặt mua hai chiếc xe y hệt và mỗi chiếc ở một nơi. Chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge của Anant Ambani nổi bật trên đường phố với màu sơn ngoại thất cam cùng một đoàn xe an ninh hộ tống. Đoàn xe 20 chiếc hộ tống con trai tỷ phú Ấn Độ bao gồm Cadillac Escalades, GMC Yukon Denalis, Chevrolet Suburbans và thậm chí cả xe cứu thương, để đảm bảo an toàn và bảo vệ cặp đôi mới cưới này. Ở quê nhà Mumbai, gia đình Ambani cũng thường di chuyển rầm rộ trên những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce thửa riêng như thế này, với sự hộ tống của cảnh sát và đội an ninh riêng của họ. Video: Tỷ phú Ấn Độ dùng Rolls-Royce thửa riêng, kèm 20 xe an ninh hạng sang hộ tống đi du lịch.