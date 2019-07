Tự sản xuất siêu xe Lamborghini bằng máy in và 20 nghìn USD

Siêu xe Lamborghini Aventador của tiến sĩ vật lý người Mỹ Sterling Backus cùng cậu con trai sử dụng động cơ V8 lấy từ chiếc Corvette. Dự án siêu xe Lamborghini của tiến sĩ Sterling Backus được khởi động cách đây một năm rưỡi. Hai bố con ông đã đầu tư 20.000 USD với quyết tâm biến “AXAS Interceptor” (tên siêu xe tự đặt) thành hiện thực. Ý tưởng dùng máy in 3D sản xuất siêu xe Lamborghini Aventador manh nha từ lúc hai bố con ông chơi game Forza Horizon 3. Ngoại trừ các chi tiết như khung gầm, trục truyền dẫn, động cơ và một số cấu trúc khác, phần còn lại đều sản xuất bằng máy in 3D. Thậm chí, đèn pha, đèn hậu, khe gió và các phần nội thất khác cũng được làm theo cách này. Siêu xe của Sterling Backus không sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên như Aventador nguyên bản do chúng quá đắt và khó kiếm. Thay vào đó, siêu xe dùng động cơ tăng áp kép LS1 5.7L lấy từ chiếc Chevy Corvette 2003. Trục truyền dẫn lấy từ Porsche 911 đời 996 (sản xuất trong giai đoạn 1997-2004).v Khung gầm và hệ thống treo lò xo tự làm. Một số linh kiện của AXAS Interceptor lấy từ xe Lamborghini. Các bộ phận như cửa sổ, gương chiếu hậu, cần gạt mưa, gương sau, vô lăng lấy từ xe Audi. Trả lời phỏng vấn tạp chí Which Car của Australia, Sterling Backus nói có những thăng trầm với dự án siêu xe AXAS Interceptor, nhưng đó là đam mê và niềm vui của ông. Video: Xem siêu xe Lamborghini của tiến sĩ Sterling Backus.

Siêu xe Lamborghini Aventador của tiến sĩ vật lý người Mỹ Sterling Backus cùng cậu con trai sử dụng động cơ V8 lấy từ chiếc Corvette. Dự án siêu xe Lamborghini của tiến sĩ Sterling Backus được khởi động cách đây một năm rưỡi. Hai bố con ông đã đầu tư 20.000 USD với quyết tâm biến “AXAS Interceptor” (tên siêu xe tự đặt) thành hiện thực. Ý tưởng dùng máy in 3D sản xuất siêu xe Lamborghini Aventador manh nha từ lúc hai bố con ông chơi game Forza Horizon 3. Ngoại trừ các chi tiết như khung gầm, trục truyền dẫn, động cơ và một số cấu trúc khác, phần còn lại đều sản xuất bằng máy in 3D. Thậm chí, đèn pha, đèn hậu, khe gió và các phần nội thất khác cũng được làm theo cách này. Siêu xe của Sterling Backus không sử dụng động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên như Aventador nguyên bản do chúng quá đắt và khó kiếm. Thay vào đó, siêu xe dùng động cơ tăng áp kép LS1 5.7L lấy từ chiếc Chevy Corvette 2003. Trục truyền dẫn lấy từ Porsche 911 đời 996 (sản xuất trong giai đoạn 1997-2004).v Khung gầm và hệ thống treo lò xo tự làm. Một số linh kiện của AXAS Interceptor lấy từ xe Lamborghini. Các bộ phận như cửa sổ, gương chiếu hậu, cần gạt mưa, gương sau, vô lăng lấy từ xe Audi. Trả lời phỏng vấn tạp chí Which Car của Australia, Sterling Backus nói có những thăng trầm với dự án siêu xe AXAS Interceptor , nhưng đó là đam mê và niềm vui của ông. Video: Xem siêu xe Lamborghini của tiến sĩ Sterling Backus.