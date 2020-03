Triumph Rocket 3 từ 869 triệu tại Việt Nam, đắt hơn Honda Civic

Ra mắt toàn cầu vào tháng 8/2019, thế hệ mới của chiếc power cruiser Triumph Rocket 3 2020 mới tiếp tục giữ ngôi vị mẫu xe thương mại có dung tích xy-lanh lớn nhất thế giới. Ở thế hệ mới, Triumph Rocket 3 có 2 phiên bản R (Roadster) và GT (Gran Turismo). Mẫu xe môtô Triumph Rocket 3 bản R có chiều rộng 889 mm, cao 1.065 mm, trục cơ sở dài 1.677 mm và chiều cao yên 773 mm. Các số đo tương ứng trên bản GT lần lượt là 886 mm, 1.066 mm, 1.677 mm và 750 mm. Tổng thể, Rocket 3 bản R (Roadster) và GT (Gran Turismo) giống nhau đến 95%, bản GT có thêm tựa lưng cho người ngồi sau, sưởi ấm tay lái và kính chắn gió cao hơn. Kích thước của 2 phiên bản chênh lệch không đáng kể, chỉ có chiều cao yên của bản GT thấp hơn bản R đến 23 mm do bản GT ưu tiên sự thoải mái cho người lái trên cung đường dài. Hãng xe môtô Triumph trang bị cho Rocket 3 2020 bình xăng dung tích 18 lít. Với mức tiêu thụ 6,82 lít/100 km (theo công bố của Triumph), chiếc Rocket 3 có thể di chuyển quãng đường hơn 260 km với bình xăng đầy. Triumph Rocket 3 được trang bị bảng đồng hồ loại màn hình màu TFT hiển thị các thông số như hành trình, tốc độ, số đang gài, nhiên liệu, nhiệt độ môi trường, các chế độ lái. Đồng hồ này còn có thể kết nối với điện thoại, GoPro qua hệ thống Triumph TFT Connectivity. Triumph Rocket 3 2020 có khung xe làm hoàn toàn bằng nhôm, gắp đơn và bộ mâm được làm bằng nhôm đúc. Nhờ sử dụng vật liệu nhẹ, khối lượng của mẫu cruiser hạng nặng này được cải thiện 19% so với thế hệ trước, đạt mức 291 kg ở bản R và 294 kg ở bản GT. Hệ thống chiếu sáng hoàn toàn dạng full led. Không chỉ được đầu tư về động cơ, Triumph Rocket 3 2020 còn sở hữu những trang bị hàng hiệu. Ở phía trước, xe sở hữu giảm xóc upside-down của Showa đường kính 47 mm và hành trình 120 mm. Đi kèm là hệ thống phanh kép với kẹp phanh Brembo M4.30 Stylema 4 piston dạng radial và đĩa phanh đường kính 320 mm. Các công nghệ đi kèm với Triumph Rocket 3 2020 bao gồm hệ thống phanh ABS biến thiên theo cua Cornering ABS trên cả 2 bánh, điều khiển lực kéo, 4 chế độ lái, hỗ trợ đổ đèo, giữ ga tự động và khoá thông minh. Ở phía sau, Triumph Rocket 3 được trang bị giảm xóc Showa hành trình 107 mm, có thể điều chỉnh tải trọng và kẹp phanh Brembo M4.32 4 piston cùng đĩa phanh 300 mm. Điều làm nên tên tuổi của Triumph Rocket 3 là khối động cơ có dung tích xy-lanh lớn nhất thế giới. Mẫu môtô này sở hữu động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2.458 cc, sản sinh công suất 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm tại 4.000 vòng/phút. Theo Triumph, khối động cơ 2.500 cc trên Rocket 3 2020 nhẹ hơn động cơ trên phiên bản cũ đến 18 kg. Tại Việt Nam, mức giá xe Triumph Rocket 3 2020 cho cả 2 phiên bản này lần lượt là 869 triệu đồng và 899 triệu đồng. Đối thủ duy nhất của Triumph Rocket 3 tại Việt Nam hiện nay là Ducati Diavel 1260 có giá bán 800 triệu đồng. Mức giá này ngang với một chiếc xe sedan hạng C, thậm chí đắt hơn Honda Civic 2019 bản E là 729 triệu đồng và bản G là 789 triệu đồng. Video: Xem chi tiết Triumph Rocket 3 2020 thế hệ mới.

