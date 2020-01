Toyota Zace Surf hơn 15 tuổi vẫn được dân Việt "lùng" mua

Tại thời điểm ra mắt năm 2005, giá xe Toyota Zace Surf bán ra khoảng 32.000 USD (khoảng 741 triệu đồng theo tỷ giá hiện nay) Toyota Zace tại Việt Nam ra mắt vào 05/2005, sau Zace phiên bản Limited. Zace Surf cũng đánh dấu là phiên bản cuối cùng của dòng xe 7 chỗ Zace trước khi nó ngừng sản xuất tại Việt Nam vào cuối năm 2005 và sau đó được thay thế bởi đàn em Toyota Innova, một huyền thoại khác của dòng xe 7 chỗ tại Việt Nam. So với các phiên bản cũ như: DX, GL và Limited, Zace Surf được yêu thích hơn, đồng thời cũng có giá trị cao hơn. Ngoại thất Zace Surf với lưới tản nhiệt mạ crôm, cản trước thiết kế to bản mang lại vẻ ngoài bề thế hơn, đây cũng là điểm dễ phân biệt Zace Surf so với các phiên bản còn lại. Zace Surf có 02 lựa chọn màu sơn gồm vàng/bạc và xanh nhạt/bạc, đi cùng với “dàn chân” trang bị mâm 15 inch kiểu dáng mới. Xe được trang bị gương chiếu hậu điều chỉnh điện, nội thất ghế nỉ, chiếc Zace phiên bản Surf trong bài viết đã được chủ xe bọc lại ghế Da Hiện tại, chiếc Toyota Zace Surf đang được rao bán này đã lăn bánh khoảng 129.000 km trong khoảng thời gian 15 năm sử dụng. Xe có mức giá “thách cưới” 290 triệu đồng. Tham khảo trên các sàn xe cũ, mức giá 290 triệu này này tương đương với các mẫu Zace cùng đời hiện nay đang được rao bán. Tùy vào tình trạng xe, Zace Surf thậm chí có thể được bán với giá từ 300 – 350 triệu đồng hoặc hơn, giá trị bán lại của xe cao hơn đối thủ Mitsubishi Jolie cùng thời. Toyota Zace là dòng xe đã góp phần làm nên tên tuổi cho thương hiệu xe Toyota tại Việt Nam, danh tiếng của dòng xe Zace đã được xây dựng bởi chất lượng, độ lành bền bỉ, ít hỏng vặt. Nói vui rằng, “đồ cổ” Toyota Zace cũ này thậm chí còn có giá hơn một chiếc xe sang BMW 325i (E46) đời 2005 mà hiện nay người dùng có thể dễ dàng tìm mua với giá dưới 300 triệu đồng. Video: Lái kiểm tra xe Toyota Zace surf 2005.

