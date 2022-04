Toyota Yaris Sedan 2022 sắp ra mắt Đông Nam Á, có về Việt Nam?

Toyota Yaris sedan 2022 mới (còn được gọi là Vios ở Thái Lan) là một mẫu xe phổ biến và rất được ưa chuộng trong phân khúc sedan hạng B ở thị trường Thái Lan. Thế hệ hiện tại của mẫu xe này (thế hệ thứ ba) đã ra mắt từ năm 2013 và đã nhận được nhiều thay đổi kể từ đó. Toyota cho ra mắt Yaris hatchback dựa trên nền tảng TNGA thế hệ thứ tư vào tháng 10/2019, nhưng vẫn chưa phát hành phiên bản sedan. Mới đây, Toyota Thái Lan vừa hé lộ thông tin ra mắt Toyota Yaris 2022 bản Sedan tại thị trường nước này trong vài tháng tới, cụ thể là vào quý III năm nay. Không giống như tất cả các thế hệ Yaris trước đó, thế hệ mới của mẫu xe này sẽ không mang tên mã XP (XP40 thế hệ thứ nhất, XP90 thế hệ thứ hai, XP150 thế hệ thứ ba) mà sẽ có tên mã D92A. Điều này là do Toyota sẽ sử dụng nền tảng Daihatsu New Global Architecture (DNGA), tương tự những người anh em như Toyota Raize, Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio. Bằng việc sử dụng nền tảng DNGA, Yaris Sedan thế hệ tiếp theo sẽ có được những ưu điểm như tiết kiệm trọng lượng, nâng cao độ cứng và cải thiện độ an toàn Được biết, Toyota Yaris Sedan thế hệ mới sẽ có thiết kế “vay mượn” từ mẫu xe Daihatsu DN F-Sedan Concept từng ra mắt trong triển lãm Gaikindo Indonesia International Auto Show 2017. Theo đó, concept Daihatsu DN F-Sedan sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.200 x 1.695 x 1.430 mm, chiều dài cơ sở 2.510 mm. “Ngoại hình” của Daihatsu DN F-Sedan Concept trông khá hiện đại và mang đến cảm giác mượt mà. Phần đầu của chiếc sedan được trang bị lưới tản nhiệt hình thang ngược, liền khối với cụm đèn pha LED sắc cạnh. Sâu xuống phía dưới là cụm đèn sương mù LED nằm ngang, tích hợp khe gió khá tinh tế. Di chuyển ra phía sau, Daihatsu DN F-Sedan Concept được trang bị đèn hậu LED thanh mảnh, nối liền, chạy ngang theo bề rộng đuôi xe. Nắp cốp vuốt nhô ra tạo thành cánh lướt gió. Đuôi xe thiết kế đa tầng, cản sau sơn đen bóng tích hợp ống xả đơn 2 bên dạng chữ nhật dẹt thể thao. Về truyền động, Toyota Yaris Sedan thế hệ mới dự kiến sẽ có 2 tùy chọn động cơ khác nhau. Bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, hút khí tự nhiên, dung tích 1.2L. Thứ hai là hệ truyền động hybrid mới với động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh. Hiện thông số cụ thể vẫn chưa được công bố. Sau khi ra mắt tại Thái Lan vào quý III năm 2022, Yaris mới sẽ bắt đầu tiếp cận các thị trường khác từ năm 2023 trở đi. Mức giá xe Toyota Yaris sedan 2022 hiện vẫn là một ẩn số. Video: Chi tiết Toyota Yaris Sedan 2022 tại thị trường Bắc Mỹ.

