Toyota Yaris Ativ 2020 mới chỉ từ 380 triệu đồng tại Thái Lan

Mẫu xe sedan Toyota Yaris Ativ 2020 mới là phiên bản nâng cấp vừa được ra mắt tại Thái Lan. Cũng giống như những bản trước đó, xe phát triển dựa trên phiên bản hiện tại của Toyota Vios đang bán ra ở Việt Nam, tuy nhiên động cơ đi kèm có dung tích 1,2l (nhỏ hơn của Vios). So với Vios, mẫu xe sedan Toyota Yaris Ativ bản nâng cấp giữa vòng đời có vẻ đồ sộ hơn mặc dù không hề thay đổi kích thước. Những đường gân chạy từ hốc bánh trước đến cửa sau, giữa tay nắm cửa và đèn hậu góp phần tạo nên vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn cho xe. Phần đầu của Toyota Yaris Ativ nâng cấp mới sở hữu lưới tản nhiệt lớn hơn tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày đặt ngang ở 1 góc. Kết hợp cùng cụm đèn pha vuốt dài và mặt ca-lăng tạo hình chữ V đặc trưng. Phía sau, cụm đèn hậu LED cũng được tái thiết kế kéo dài ra 2 góc đuôi xe. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim đa chấu cỡ 15inch. Ở bán nâng cấp này, xe vẫn bao gồm 5 phiên bản: J Eco, J, E, G và bản S thể thao. Bên trong khoang cabin, xe được trang bị ghế nỉ tiêu chuẩn, khách hàng có thể lựa chọn chất liệu da theo mong muốn, nội thất có 2 tùy chọn màu cơ bản là đen và be. Phiên bản cao nhất Yaris Ativ S được sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch, màn hình đa thông tin 4,2 inch, 6 loa, điều hòa tự động, hệ thống khởi động với chìa khóa thông minh. Yaris Ativ 2020 sử dụng động cơ xăng 1.2L 4 xi-lanh (3NR-FXE) trang bị van biến thiên kép điều khiển điện tử, cho công suất 92 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 109 Nm tại 4.400 vòng/phút. Nhờ bổ sung thêm tính năng stop/go tự động, mức tiêu hao nhiên liệu của Yaris Ativ chỉ khoảng 4,3 lít/100 km, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Hộp số vẫn như trước: CVT với chế độ Sport (vận hành thể thao). Đây là dòng xe được đánh giá cao về độ an toàn với những trang bị đáng chú ý trên phiên bản cao cấp như 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và trợ lực phanh.Giá xe Toyota Yaris Ativ mới cao hơn bản cũ 658-987 USD tùy theo model, bản đời cao – 20.374 USD (khoảng 472 triệu đồng), bản tầm trung – 19.716 USD (khoảng 457 triệu đồng), bản tiêu chuẩn – 18.070 USD (khoảng 419 triệu đồng) tại thị trường Thái Lan. Bản rẻ nhất có giá chỉ 16.450 USD (tương đương 380 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Yaris Ativ 2020 mới.

