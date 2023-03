Toyota Wildlander 2023 từ 596 triệu đồng, "uống" chỉ 1,1 lít xăng/100km

Mới đây, liên doanh GAC-Toyota đã chính thức công bố bản nâng cấp dành cho mẫu SUV cỡ C Wildlander dành cho thị trường Trung Quốc. Toyota Wildlander 2023 mới chính là anh em song sinh của RAV4 do liên doanh FAW-Toyota phân phối ở thị trường tỷ dân này. Mẫu xe SUV Toyota Wildlander 2023 là bản nâng cấp nhẹ và chỉ tập trung thay đổi khoang lái, xe có 3 trang bị động cơ chủ yếu là hybrid 2.0L, 2.5L hybrid và cuối cùng là 2.5L plug-in hybrid. Mức giá xe Toyota Wildlander 2023 bắt đầu từ 173.800 nhân dân tệ đến 300.800 nhân dân tệ, tương đương 596 triệu đồng đến 1,03 tỷ đồng. Lần này, các phiên bản Toyota Wildlander 2023 đều được trang bị tiêu chuẩn với màn hình điều khiển trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh CarPlay/HiCar/CarLife, điều khiển xe bằng giọng nói… Ngoài ra, cấu hình của một số mẫu xe bán chạy được tối ưu hóa, chẳng hạn như phiên bản Plus hạng sang sẽ có đồng hồ LCD được nâng cấp lên 12,3 inch, trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, ghế phụ chỉnh điện và la-zăng 18 inch kiểu mới. Tiếp đến phiên bản plug-in hybrid 2.5L sẽ được trang bị đồng hồ Full LCD 12,3 inch, màn hình điều khiển trung tâm 10,25 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi vô lăng. Ngoài ra, có thể chọn chức năng phóng điện ngoài 220V 1500W cho cấu hình thấp và trung bình. Về sức mạnh, chiếc xe mới vẫn cung cấp các hệ truyền động xăng 2.0 lít, có công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 206 Nm, sức mạnh toàn diện của hệ thống hybrid 2.5L là 218 mã lực và hệ thống plug-in hybrid 2.5L cho ra công suất mạnh nhất 306 mã lực, đáng chú ý là Toyota Wildlander PHEV 2023 vẫn chỉ "ăn xăng" 1,1 lít/100 km. Ở ngoại hình, Toyota Wildlander 2023 vẫn có thiết kế không thay đổi gì bản cũ với lưới tản nhiệt đặt thấp, thiết kế giống kiểu xe Lexus, 2 hốc gió bên hông bản máy xăng hiền lành hơn so với PHEV. Cùm đèn hậu trải dài hết đuôi xe. Video: Chi tiết xe SUV Toyota Wildlander 2023 mới.

