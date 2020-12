Toyota Wildlander phiên bản "uống" chỉ 1,1 lít xăng/100 km

Tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 diễn ra vào tháng 9 năm nay, hãng Honda đã bất ngờ giới thiệu phiên bản plug-in hybrid của CR-V với người tiêu dùng Trung Quốc. Điểm nhấn của mẫu xe này chính là lượng xăng tiêu thụ trung bình chỉ 1,1 lít/100 km. Không chịu thua kém đối thủ "đồng hương" Honda, hãng Toyota Wildlander 2021 mới cũng chuẩn bị có phiên bản plug-in hybrid. Lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10/2019, Toyota Wildlander hoàn toàn mới là mẫu xe dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Về thiết kế, Toyota Wildlander 2021 phiên bản plug-in hybrid chỉ có một số thay đổi nhỏ như logo màu xanh dương của nhà sản xuất và cổng sạc điện bên sườn xe. Trong khi đó, những chi tiết thiết kế còn lại của Toyota Wildlander Plug-in Hybrid 2021 không có gì khác với bản thường. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA tương tự RAV4 và Camry mới, Toyota Wildlander plug-in hybrid 2021 sở hữu lưới tản nhiệt khá rộng, gợi liên tưởng đến xe Lexus, cụm đèn pha thanh mảnh, vuốt về phía sau cũng như cụm đèn sương mù hình tròn khá nhỏ. Thêm vào đó là hốc gió trung tâm hình thang và được sơn màu đen. Về kích thước, Toyota Wildlander có chiều dài 4.665 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.680 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Riêng phiên bản plug-in hybrid sẽ có trọng lượng 1.885 kg, nặng hơn 300 kg so với Toyota Wildlander thông thường. Ngoài ra, phiên bản plug-in hybrid còn nặng hơn 200 kg so với Toyota Wildlander Hybrid. Đằng sau, Toyota Wildlander được trang bị đèn hậu nằm ngang, nối với nhau bằng nẹp crôm dày dặn. Bên trong cụm đèn hậu còn có đèn cảnh báo lùi và đèn báo rẽ. Trong khi đó, đèn sương mù sau nằm bên dưới cản va. Dưới nữa là 2 ống xả hình tròn, chia đều sang hai bên. Hiện chưa có hình ảnh của nội thất bên trong Toyota Wildlander Plug-in Hybrid 2021. Dự kiến, xe sẽ sở hữu thiết kế nội thất giống với bản thường. Nếu đúng như vậy thì Toyota Wildlander Plug-in Hybrid 2021 sẽ có không gian nội thất được bê nguyên từ RAV4 sang. Bên trong Toyota Wildlander xuất hiện màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng, kích thước 10,1 inch, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới còn có một màn hình nhỏ để hiển thị thông tin của hệ thống điều hòa. Hai bên màn hình này là 2 núm xoay chỉnh điều hòa tiện dụng. Ngoài ra, xe còn có vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, ghế bọc da chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống định vị, phanh đỗ xe điện tử, màn hình hiển thị thông tin kính lái và hệ thống định vị. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 7 túi khí, radar đỗ xe và camera lùi. Khi có mặt trên thị trường, Toyota Wildlander 2020 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda CR-V và Hyundai Tucson. Toyota Wildlander 2021 phiên bản plug-in hybrid mới sẽ được trang bị động cơ xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 180 mã lực và mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 306 mã lực, chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1,1 lít/100 km và cho phép Toyota Wildlander Plug-in Hybrid 2021 chạy hết quãng đường 63 km bằng mô-tơ điện. Ngoài ra, theo hãng Toyota, nếu dùng hệ thống sạc nhanh, người dùng có thể sạc đầy pin cho mẫu crossover cỡ C này trong thời gian chỉ 2,5 tiếng. Hiện giá xe Toyota Wildlander Plug-in Hybrid 2021 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, Toyota Wildlander hiện đang được bày bán tại Trung Quốc với giá từ 171.800 - 238.800 Nhân dân tệ (khoảng 607,5 - 844 triệu đồng). Video: Chi tiết Toyota Wildlander Plug-in Hybrid 2021 mới.

