Toyota Voxy 2022 từ 887 triệu đồng tại Indonesia, có về Việt Nam?

Hôm qua, ngày 17/2/2022, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu mẫu MPV cỡ trung Voxy thế hệ mới tại thị trường Indonesia. Điều này có lẽ đã khiến không ít người ngạc nhiên vì Toyota Voxy 2022 mới ra mắt thị trường nội địa Nhật Bản cách đây 1 tháng. Được định vị cao hơn người anh em Innova, tại thị trường Indonesia giá xe Toyota Voxy 2022 khởi điểm từ 558,2 triệu Rupiah (khoảng 887 triệu đồng). Trong khi đó, giá xe Toyota Innova tại Indonesia hiện dao động từ 407,8 - 502,4 triệu Rupiah (649 - 799 triệu đồng). Tương tự xe tại Nhật Bản, Toyota Voxy 2022 tại Indonesia cũng thay đổi đáng kể về kích thước, thiết kế, trang bị và động cơ. Được phát triển dựa trên phiên bản GA-C của cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA), Voxy mới sở hữu chiều dài 4.695 mm, chiều rộng 1.730 mm, chiều cao từ 1.895 - 1.925 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn, rộng hơn và cao hơn trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên. Riêng chiều cao gầm của xe giảm 15 mm xuống còn 150 mm. Đồng thời, Toyota Voxy 2022 có chiều dài cơ sở lớn hơn đáng kể so với con số 2.750 mm của Innova. Không chỉ có kích thước lớn hơn, Toyota Voxy 2022 còn sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng và sang trọng hơn Innova. Điều này được thể hiện rõ qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, kéo dài gần hết cản trước và nối liền với cụm đèn pha LED. Hai chi tiết này được bao quanh bằng nẹp mạ crôm sáng bóng. Trong khi đó, dải đèn LED định vị ban ngày của xe nằm bên trên đèn pha và sát với nắp ca-pô. Bên sườn, mẫu MPV cỡ trung này có đường chân kính mạ crôm và bộ vành hợp kim 17 inch với thiết kế 5 chấu kép, sơn 2 màu thể thao. Phía sau xe là cụm đèn hậu LED nằm dọc, nối liền với cột D. Ở giữa đèn hậu còn có 4 dải đèn nằm ngang, logo của hãng Toyota và tem chữ nổi "Voxy".

Là xe MPV nên Toyota Voxy 2022 đương nhiên sẽ được trang bị cửa trượt bên sườn. Tuy nhiên, cửa trượt bên sườn của xe đặc biệt hơn khi tích hợp cảm biến đá chân. Người dùng chỉ cần khua chân bên dưới cửa là có thể mở ra mà không cần dùng tay Trong khi đó, cửa cốp của xe đi kèm nút bấm mở cửa chỉnh điện nằm gần đèn hậu bên trái. Độc đáo hơn, cửa cốp của Toyota Voxy 2022 có thể dừng lưng chừng ở bất kỳ vị trí nào khi đang mở.



Bên trong Toyota Voxy 2022 là không gian nội thất màu tối, bao gồm cả ghế lẫn mặt táp-lô. Xe được bổ sung vô lăng mới, tích hợp phím chức năng, màn hình thông tin giải trí tăng kích thước lên 9 inch, màn hình màu 7 inch trong bảng đồng hồ, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và 6 cổng USB Type A. Bên cạnh đó là sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống lọc không khí. Tuy nhiên, xe không có cửa sổ trời.



Ở giữa Toyota Voxy 2022 là 2 ghế thương gia, có thể dịch chuyển sát vào nhau hoặc tách rời ra. Ngoài ra, 2 ghế này có thể ngửa ra phía sau, nối với hàng ghế cuối để tạo thành chiếc giường cho hành khách nghỉ ngơi. Trong khi đó, hàng ghế cuối có thể gập gọn vào bên sườn xe để người dùng trượt 2 ghế giữa xuống dưới. Trên trần còn có thêm màn hình giải trí 11,6 inch để hành khách giải trí.



"Trái tim" của Toyota Voxy 2022 tại Indonesia là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L mới, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 202 Nm tại tua máy 4.900 vòng/phút. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp Direct-Shift CVT và hệ dẫn động cầu trước.





Điểm nhấn cuối cùng của mẫu MPV cỡ trung này là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS 3.0), bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp radar, hệ thống ngăn va chạm sớm, hỗ trợ bám làn đường, đèn pha tự động và phát hiện điểm mù.



Tại thị trường nội địa Nhật Bản, Toyota Voxy 2022 hiện khá thành công. Theo báo chí Nhật Bản, Toyota Voxy và Noah 2022 đã được khoảng 70.000 khách hàng đặt mua sau 1 tháng ra mắt.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Toyota Voxy 2022 mới.





