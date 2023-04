Toyota Vitz 2023 - xe hạng A thay thế Wigo siêu rẻ, từ 244 triệu đồng

Toyota Vitz 2023 mới là mẫu xe hạng A đã lần đầu tiên được vén màn trong sự kiện State of the Motor Industry (SOMI) diễn ra ở Nam Phi vào hồi cuối tháng 1 đầu năm nay. Sau hơn 2 tháng, hãng Toyota mới chính thức công bố giá bán của mẫu xe hatchback này ở thị trường Nam Phi. Toyota Vitz 2023 ở Nam Phi có tổng cộng 3 phiên bản, bao gồm MT, XR MT và XR AMG. Giá xe Toyota Vitz 2023 dao động từ 189.900 - 239.900 Rand (khoảng 244 - 309 triệu đồng). Tại thị trường Nam Phi, Vitz 2023 chính là mẫu xe thay thế cho Wigo. So với đàn anh Toyota Wigo, xe có giá bán rẻ hơn. Nếu cảm thấy Toyota Vitz 2023 có thiết kế khá quen mắt thì cũng không có gì lạ. Nguyên nhân là bởi Toyota Vitz 2023 được ra đời dựa trên mẫu xe hạng A giá rẻ Suzuki Celerio hiện đang bán tại cả Nam Phi lẫn Ấn Độ. Đây là mẫu xe thứ 4 của Toyota được ra đời từ sản phẩm nhà Suzuki rồi bán tại Nam Phi, sau Starlet (Baleno), Urban Cruiser (Vitara Brezza) và Rumion (Ertiga). So với Suzuki Celerio, mẫu xe nhà Toyota chỉ thay đổi ở logo trong và ngoài xe. Trong khi đó, thiết kế và trang bị của Toyota Vitz 2023 về cơ bản là giống Suzuki Celerio. Tuy nhiên, Suzuki Celerio tại Nam Phi lại có giá rẻ hơn Toyota Vitz 2023, chỉ từ 178.900 - 213.900 Rand (230 - 275 triệu đồng). Ở bản tiêu chuẩn, Toyota Vitz 2023 không có nhiều trang bị. Bản này chỉ có đèn pha Halogen, tay nắm cửa/ốp gương ngoại thất không sơn màu, gương chiếu hậu chỉnh tay, vành thép 14 inch, lốp 165/70, điều hòa chỉnh tay, 2 loa và cốp sau 295 lít. Trong khi đó, bản XR được nâng cấp với ốp gương chiếu hậu và tay nắm cửa sơn màu. Tiếp đến là gương chiếu hậu/cửa sổ chỉnh điện, vành hợp kim 15 inch, bảng đồng hồ analog, màn hình cảm ứng trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, 4 loa, mở cửa từ xa và cổng USB. Trang bị an toàn của mẫu xe hạng A thay thế Toyota Wigo cũng khá sơ sài với 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và cân bằng điện tử. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Vitz 2023 là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L với công suất tối đa 65 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số sàn tự động AMG. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của bản số sàn là 4,4 lít/100 km trong khi con số tương ứng của bản số sàn tự động là 4,2 lít/100 km. Khi mua Toyota Vitz 2023 giá rẻ, khách hàng Nam Phi có thể chọn các màu sắc như xanh dương, đỏ, nâu, đen, trắng, bạc và xám. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Video: Xem chi tiết xe cỡ A giá rẻ - Toyota Vitz 2023.

