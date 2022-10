Toyota Vios 2023 từ 397 triệu đồng "chào hàng" các đại gia Ả Rập

Mới đây, mẫu sedan hạng B - Toyota Vios 2023 mới bất ngờ ra mắt tại Ả Rập Xê-út. Tại quốc gia quy tụ các đại gia dầu mỏ này, Vios 2023 được gọi bằng cái tên Yaris. Ở thị trường Ả Rập Xê-út, xe được chia thành 3 bản trang bị là Y, Y Plus và YX. Giá xe Toyota Vios 2023 tương ứng với 3 phiên bản là 62.445 SAR (khoảng 397 triệu đồng), 68.425 SAR (435 triệu đồng) và 74.405 SAR (472 triệu đồng). So với xe ở thị trường Thái Lan, Toyota Vios 2023 tại Ả Rập Xê-út sở hữu thiết kế không khác biệt. Tuy nhiên, động cơ của xe ở thị trường Trung Đông này lại không giống xe dành cho Thái Lan. Cụ thể, Vios 2023 ở Ả Rập Xê-út dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Theo Toyota, Vios 2023 ở Ả Rập Xê-út tiêu thụ lượng xăng trung bình là 4,5 lít/100 km. Trong khi đó, tại Thái Lan, mẫu sedan hạng B này sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm nhằm đáp ứng những quy định dành cho xe EcoCar. Động cơ đi với hộp số Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 4,29 lít/100 km. Trên thực tế, đây chính là động cơ cũng được trang bị cho Toyota Vios 2023 ở thị trường Lào mới được ra mắt hồi cuối tháng 9/2022. Về trang bị, bản tiêu chuẩn Y của Toyota Vios 2023 ở Ả Rập Xê-út có đèn pha LED, camera lùi, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế sau, màn hình thông tin giải trí 7 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay và tính năng mở cửa không cần chìa khóa. Tuy nhiên, bản Y dùng bộ vành khác biệt hoàn toàn so với 2 bản còn lại. Trong khi đó, Toyota Vios 2023 ở Thái Lan được trang bị vành hợp kim 16 inch tiêu chuẩn ở mọi bản. Nâng cấp lên bản Y Plus, Toyota Vios 2023 tại Ả Rập Xê-út mới có vành hợp kim 16 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa đi kèm màn hình kỹ thuật số, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Đặc biệt, bản Y Plus còn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Tuy nhiên, tương tự bản thấp nhất, xe vẫn không có khởi động nút bấm trong khi đây là trang bị tiêu chuẩn của xe tại Thái Lan. Cuối cùng là bản YX, được bổ sung đèn hậu LED kết hợp Halogen, gương ngoại thất gập điện, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động và vô lăng bọc da. Khác với xe ở Thái Lan, bản cao cấp nhất của Toyota Vios 2023 ở Ả Rập Xê-út chỉ dùng ghế bọc nỉ thay vì bọc da. Ngoài ra, bản YX còn có những trang bị riêng khác như vô lăng gật gù, khởi động nút bấm, 2 cổng USB dành cho hành khách phía sau, sạc điện thoại thông minh không dây và 6 túi khí. Có thể thấy, Toyota Vios 2023 ở thị trường Ả Rập Xê-út được trang bị không hấp dẫn bằng xe ở Thái Lan. Video: Giới thiệu Toyota Vios 2023 tại thị trường Thái Lan.

