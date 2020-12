Toyota Vios 2021 mới từ 428 triệu đồng tại Malaysia

Toyota đã mở đặt hàng cho Vios 2021 tại Malaysia từ ngày 16/11. Đến nay, mẫu sedan hạng B chính thức ra mắt thị trường này. Toyota Vios facelift 2021 mới có 3 phiên bản J, E và G với mức giá lần lượt là 18.500 USD, 20.450 USD và 21.700 USD (từ 428 - hơn 500 triệu đồng). So với đời trước, Vios 2021 rẻ hơn đôi chút ở bản J và đắt hơn ở 2 bản còn lại. Mẫu xe sedan Toyota Vios 2021 tại Malaysia là phiên bản lắp ráp trong nước (CKD) ở nhà máy đặt tại Bukit Raja, Klang. Bên dưới ca-pô, mẫu xe hạng B vẫn sử dụng động cơ 2NR-FE 4 xy-lanh 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Tại Malaysia, tất cả phiên bản Vios sử dụng hộp số CVT giả lập 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Vios 2021 được chia sẻ thiết kế với mẫu hatchback Yaris. Đầu xe được tinh chỉnh lại với lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn sơn đen. Ngoài ra, xe còn có cản trước và đèn sương mù được thiết kế lại, đèn chiếu sáng chính bằng LED chia khoang tương tự Corolla Altis mới. Đèn LED là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản Vios 2021. Đây là nâng cấp đáng giá nhất của Vios facelift. Ở đời trước, Vios chỉ sử dụng đèn halogen. Ở phía sau, đuôi xe không có sự khác biệt. Vios J sử dụng mâm hợp kim 15 inch và lốp 185/60 trong khi 2 phiên bản cao hơn được trang bị mâm 16 inch và lốp 195/50. Các trang bị ngoại thất khác gồm kính hậu tích hợp đèn báo rẽ và kính cách âm cho bản E, G. Riêng bản G có thêm tay nắm cửa mạ chrome. Gói nâng cấp trị giá 620 USD giúp Vios trông thể thao hơn. Gói này gồm cánh chia gió trước, ốp sườn và cản trước/sau mới. Nếu gói nâng cấp đó vẫn chưa làm hài lòng bạn, gói ngoại hình cao cấp hơn được Toyota trang bị cho Vios. Gói GR-S cung cấp lưới tản nhiệt GR Sport, hệ thống treo thể thao, bộ kit khí động học, ghế thể thao bọc da lộn và bộ mâm 17 inch. Ở bên trong, nội thất của Vios 2021 không thay đổi so với đời trước. Bảng điều khiển trung tâm gồm màn hình thông tin giải trí, các lỗ gió và khu vực điều khiển điều hòa. Về trang bị, Vios J có keyless entry, đề nổ bằng nút bấm, ghế bọc vải, dàn âm thanh 4 loa, 2 cổng sạc USB. Bản E có thêm ghế sau gập tỷ lệ 60:40, đồng hồ có thêm màn hình đa thông tin 4,2 inch, nút điều khiển trên vô-lăng, màn hình thông tin giải trí 7 inch tích hợp Android Auto/Apple CarPlay. Phiên bản G cao nhất có nội thất bọc da, vô-lăng, cần số bọc da, lẫy chuyển số sau vô-lăng, dàn âm thanh 6 loa và gương chiếu hậu chỉnh điện. Các tính năng an toàn của mẫu sedan hạng B này gồm 7 túi khí, phanh ABS/EBD, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nâng cấp đáng chú ý nhất về công nghệ là Vios E và G có thêm hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense với chức năng phòng ngừa va chạm, phanh tự động, cảnh báo lệch làn. Với việc ra mắt tại Malaysia, thời gian Vios facelift được mang về Việt Nam không còn xa. Tại Việt Nam, Vios là mẫu xe dẫn đầu nhóm xe hạng B về doanh số và cũng là mẫu xe bán chạy nhất của toàn thị trường. Do đó, để duy trì sức hút của Vios, Toyota Việt Nam sẽ mang mẫu xe này về sớm nhất có thể để cạnh tranh với Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage hay Kia Soluto. Video: Giới thiệu Toyota Vios 2021 mới.

