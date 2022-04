Toyota Veloz Cross 2022 lướt rao bán với đắt hơn cả xe "đập thùng"

Toyota Veloz Cross 2022 mới là mẫu MPV cỡ nhỏ đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 22/3, cùng với "người anh em" Avanza Premio mới. Chưa đầy 1 tháng sau, Toyota Veloz Cross 2022 đã "lên sàn" xe cũ với giá bán khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, một đại lý chuyên bán ô tô cũ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã rao bán chiếc Toyota Veloz Cross 2022 với giá 745 triệu đồng. Đại lý này cho biết, chiếc Toyota Veloz Cross 2022 vẫn còn rất mới, lăn bánh chưa đến 50 km. Chiếc xe này thuộc bản TOP vốn có giá niêm yết 688 triệu đồng theo công bố của nhà sản xuất. Như vậy, so với mức giá niêm yết, chiếc Toyota Veloz Cross 2022 siêu lướt đắt hơn 57 triệu đồng. Bù lại, khách hàng mua chiếc Toyota Veloz Cross 2022 này có thể nhận xe ngay thay vì chờ đợi hàng tháng trời như mua mới tại đại lý. Hiện nay, một số đại lý tại Hà Nội đang bán Toyota Veloz Cross 2022 "kèm lạc". Theo một nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, để nhận xe sớm, người mua phải chi thêm 20 triệu đồng tiền phụ kiện. Trong khi đó, một số khách hàng tại TP HCM phản ánh tình trạng "lạc" của Toyota Veloz Cross 2022 lên đến 40 triệu đồng. Tất nhiên, khách hàng vẫn có thể mua xe đúng giá niêm yết nhưng sẽ phải chờ khá lâu, nhiều khả năng đến tháng 7 năm nay mới được nhận xe Ngay từ trước khi ra mắt, Toyota Veloz Cross 2022 đã là mẫu xe được khá nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này được bán tại thị trường Việt Nam. Trước đó, Toyota Veloz vốn là phiên bản cao cấp của dòng xe Avanza và chỉ bán ở Indonesia. Ở thế hệ mới, Toyota Veloz được tách thành mẫu xe độc lập so với Avanza và về Việt Nam dưới tên gọi riêng là Veloz Cross. So với Avanza Premio, Toyota Veloz Cross 2022 sở hữu thiết kế thể thao, đẹp mắt hơn và trang bị cũng đầy đủ, cao cấp hơn. Cụ thể, ở bản TOP cao cấp nhất, xe có đèn pha/đèn hậu LED, mâm hợp kim 17 inch, màn hình đa thông tin 7 inch sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí 9 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động và sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Đặc biệt, Toyota Veloz Cross 2022 còn được trang bị cả gói công nghệ Toyota Safety Sense với các tính năng an toàn hấp dẫn như cảnh báo tiền va chạm PCS, cảnh báo lệch làn đường LDA, đèn chiếu xa tự động AHB, kiểm soát vận hành chân ga PMC hay cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành FDA. Không chỉ vậy, bản cao nhất của xe còn sở hữu cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, camera 360 độ và 6 túi khí. "Trái tim" của Toyota Veloz Cross 2022 là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L giống Avanza Premio. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 105 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 138 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Tương tự Avanza Premio mới, Toyota Veloz Cross 2022 tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam. Điều này khiến hãng Toyota không thể chủ động trong nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Video: Toyota Veloz Cross 2022 mới tại Việt Nam có gì hay?

