Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 - SUV lai Coupe giá rẻ sắp ra mắt

Liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu SUV lai Coupe cỡ nhỏ mới mang tên Fronx ở thị trường Ấn Độ vào năm 2023. Vào thời điểm đó, đã có thông tin về việc hãng Toyota cũng sẽ tung ra mẫu xe được phát triển dựa trên Suzuki Fronx. Đến nay, thông tin này sắp trở thành sự thật khi hãng công bố đoạn video hé lộ thiết kế của mẫu SUV mang tên Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 mới. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe SUV Toyota Urban Cruiser Taisor sở hữu thiết kế ngoại thất gần như giống hệt với Suzuki Fronx. Tất nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể nhận ra một số điểm khác biệt của tân binh nhà Toyota so với Suzuki Fronx. Cụ thể, Urban Cruiser Taisor sẽ được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong mới, tích hợp logo của hãng Toyota. Bao quanh logo của hãng là 2 nẹp mạ crôm khác biệt so với Suzuki Fronx. Tương tự lưới tản nhiệt, dải đèn LED định vị ban ngày của xe cũng được thay đổi thiết kế so với mẫu xe nhà Suzuki, không có 3 bóng bên trong như Fronx. Thay đổi tiếp theo của Toyota Urban Cruiser Taisor nằm ở cản trước, cản sau và vành la-zăng. Phía sau mẫu SUV cỡ nhỏ này cũng có dải đèn mỏng nằm vắt ngang đuôi xe, tương tự Suzuki Fronx. Hiện Toyota chưa hé lộ thiết kế nội thất của Urban Cruiser Taisor mới. Theo dự đoán, nội thất của xe sẽ được điều chỉnh nhẹ ở màu sắc và chất liệu để tạo sự khác biệt với Suzuki Fronx. Trong khi đó, trang bị của mẫu SUV lai Coupe giá rẻ này rất có thể sẽ dùng chung với Suzuki Fronx như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc điện thoại không dây. Bên cạnh đó là những tính năng tiện nghi khác như khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, ghế lái chỉnh độ cao, bàn gấp sau lưng ghế trước, cửa sổ chỉnh điện trước/sau, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, cổng USB Type A/Type C, đèn ở sàn đặt chân và khoang hành lý 308 lít. Động cơ của Toyota Urban Cruiser Taisor nhiều khả năng cũng được bê nguyên từ Suzuki Fronx sang. Thứ nhất là động cơ xăng Boosterjet tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 1.0L hoàn toàn mới, kết hợp với công nghệ mild hybrid có tên Progressive Smart Hybrid của Suzuki. Động cơ tạo ra công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 147,6 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng Dual Jet 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 89,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Trang bị an toàn của Toyota Urban Cruiser Taisor dự kiến cũng giống với Suzuki Fronx, gồm những tính năng như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm và camera 360 độ. Theo kế hoạch, Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 ra mắt thị trường Ấn Độ vào ngày mai, 3/4/2024. Hiện giá bán của tân binh nhà Toyota chưa được hé lộ. Trong khi đó, Suzuki Fronx có giá dao động từ 747.000 - 1.314.000 Rupee (khoảng 222 - 390 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe SUV Toyota Urban Cruiser giá rẻ.

Liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu SUV lai Coupe cỡ nhỏ mới mang tên Fronx ở thị trường Ấn Độ vào năm 2023. Vào thời điểm đó, đã có thông tin về việc hãng Toyota cũng sẽ tung ra mẫu xe được phát triển dựa trên Suzuki Fronx. Đến nay, thông tin này sắp trở thành sự thật khi hãng công bố đoạn video hé lộ thiết kế của mẫu SUV mang tên Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 mới. Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe SUV Toyota Urban Cruiser Taisor sở hữu thiết kế ngoại thất gần như giống hệt với Suzuki Fronx. Tất nhiên, nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể nhận ra một số điểm khác biệt của tân binh nhà Toyota so với Suzuki Fronx. Cụ thể, Urban Cruiser Taisor sẽ được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong mới, tích hợp logo của hãng Toyota. Bao quanh logo của hãng là 2 nẹp mạ crôm khác biệt so với Suzuki Fronx. Tương tự lưới tản nhiệt, dải đèn LED định vị ban ngày của xe cũng được thay đổi thiết kế so với mẫu xe nhà Suzuki, không có 3 bóng bên trong như Fronx. Thay đổi tiếp theo của Toyota Urban Cruiser Taisor nằm ở cản trước, cản sau và vành la-zăng. Phía sau mẫu SUV cỡ nhỏ này cũng có dải đèn mỏng nằm vắt ngang đuôi xe, tương tự Suzuki Fronx. Hiện Toyota chưa hé lộ thiết kế nội thất của Urban Cruiser Taisor mới. Theo dự đoán, nội thất của xe sẽ được điều chỉnh nhẹ ở màu sắc và chất liệu để tạo sự khác biệt với Suzuki Fronx. Trong khi đó, trang bị của mẫu SUV lai Coupe giá rẻ này rất có thể sẽ dùng chung với Suzuki Fronx như màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, tính năng cập nhật phần mềm qua WiFi, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc điện thoại không dây. Bên cạnh đó là những tính năng tiện nghi khác như khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, ghế lái chỉnh độ cao, bàn gấp sau lưng ghế trước, cửa sổ chỉnh điện trước/sau, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, cổng USB Type A/Type C, đèn ở sàn đặt chân và khoang hành lý 308 lít. Động cơ của Toyota Urban Cruiser Taisor nhiều khả năng cũng được bê nguyên từ Suzuki Fronx sang. Thứ nhất là động cơ xăng Boosterjet tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 1.0L hoàn toàn mới, kết hợp với công nghệ mild hybrid có tên Progressive Smart Hybrid của Suzuki. Động cơ tạo ra công suất tối đa 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 147,6 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng Dual Jet 4 xi-lanh, dung tích 1.2L với công suất tối đa 89,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 113 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Trang bị an toàn của Toyota Urban Cruiser Taisor dự kiến cũng giống với Suzuki Fronx, gồm những tính năng như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm và camera 360 độ. Theo kế hoạch, Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 ra mắt thị trường Ấn Độ vào ngày mai, 3/4/2024. Hiện giá bán của tân binh nhà Toyota chưa được hé lộ. Trong khi đó, Suzuki Fronx có giá dao động từ 747.000 - 1.314.000 Rupee (khoảng 222 - 390 triệu đồng). Video: Giới thiệu xe SUV Toyota Urban Cruiser giá rẻ.