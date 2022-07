Toyota Urban Cruiser Hyryder 2023 giá rẻ, "đối thủ" mới của Kia Seltos

Toyota Urban Cruiser Hyryder 2023 mới là mẫu xe được Toyota hợp tác cùng Maruti Suzuki phát triển dành cho thị trường Ấn Độ. Tổng thể ngoại hình của Hyryder có nét tương đồng với Toyota Raize khi cả hai đều sở hữu những đường nét vuông vắn, mạnh mẽ, thể thao. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tạo hình kim cương sơn đen kết hợp các thanh ốp mạ chrome, cụm đèn định vị dạng LED với đèn viền sắc sảo. Đèn pha được đặt thấp hơn trên cản, bên cạnh hốc hút gió trung tâm cỡ lớn được áp dụng theo ngôn ngữ thiết kế của Toyota. Ở phía sau, đuôi xe được trang bị đèn hậu LED hình chữ C cùng đèn xi-nhan và đèn lùi được đặt dọc trên cản sau. Ốp cản sau được tạo hình khá cơ bắp và chắc chắn. Mẫu xe SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder 2023 giá rẻ có các số đo tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.365 x 1.795 x 1.635 (mm), chiều dài cơ sở 2.600 mm. So với Hyundai Creta, Toyota Urban Cruiser Hyryder có kích thước lớn hơn rõ rệt. Khoang cabin sở hữu màn hình cảm ứng thông tin giải trí 9 inch kết hợp với cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Trên bảng điều khiển và táp-pi cửa có các nút bấm cảm ứng. Các hàng ghế bọc da phối tông màu đen / nâu sang trọng. Ngoài ra, mẫu SUV-B của Toyota còn được trang bị đèn viền nội thất, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống an toàn 6 túi khí, ghế trước có tính năng làm mát, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Phiên bản cao cấp có thêm màn hình hiển thị kính lái HUD, camera 360 độ. Xe hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tương thích với trợ lý ảo Google Assistant và Siri. Đáng tiếc, mẫu xe không được trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Hyryder được cung cấp hai tùy chọn động cơ khác nhau. Tùy chọn thứ nhất là động cơ K-Series 1.5 lít với hệ thống ISG 12-Volt hybrid nhẹ và pin Li-ion 6Ah khá nhỏ. Tổng công suất đạt được là 101 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Sức mạnh này được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Tùy chọn thứ hai là động cơ hybrid tự sạc được trang bị công nghệ full hybrid của Toyota. Khối động cơ này bao gồm động cơ 1.5L kết hợp động cơ điện, ISG và pin lithium-ion tạo ra tổng công suất 114 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 đạt Nm. Phiên bản hybrid được trang bị hệ dẫn động cầu trước, đi kèm hộp số e-Drive. Theo nhà sản xuất, xe sẽ được bán ra tại Ấn Độ và một số thị trường khác, giá xe Toyota Urban Cruiser Hyryder 2023 hiện chưa được công bố chính thức. Sau khi ra mắt, mẫu SUV-B của Toyota hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng phân khúc như Kia Seltos, Hyundai Creta. Video: Giới thiệu Toyota Urban Cruiser Hyryder 2023 tại Ấn Độ.

