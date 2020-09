Toyota Urban Cruiser từ 270 triệu đồng vẫn đắt hơn Hyundai Venue

Giá xe Toyota Urban Cruiser từ 840.000 đến 1.130.000 INR (264-355 triệu đồng) tại Ấn Độ. Tại thời điểm ra mắt, xe có 3 phiên bản gồm Mid, High và Premium với 2 tùy chọn hộp số AT và MT. Tuy giá bán này khá thấp nếu so với các xe CUV đô thị tại thị trường Việt Nam (từ 600 triệu đồng) nhưng lại thuộc hàng đắt nếu so tại Ấn. Đối thủ của Toyota Urban Cruiser 2020 mới là Hyundai Venue có giá khởi điểm chỉ từ 675.000 INR (212 triệu đồng), Kia Sonet từ 671.000 INR (210 triệu đồng), Tata Nexon từ 700.000 INR (220 triệu đồng), và Ford EcoSport chỉ từ 818.000 INR (256 triệu đồng).Toyota Urban Cruiser giá rẻ được xây dựng dựa trên mẫu xe Maruti Vitara Brezza. Mẫu xe hatchback này là sản phẩm thứ hai hợp tác giữa Toyota với Maruti Suzuki sau mẫu xe đầu tiên là Suzuki Baleno được bán dưới bảng tên Toyota Glanza tại thị trường Ấn Độ. Urban Cruiser là phiên bản song sinh của Vitara Brezza, chỉ khác một số chi tiết thiết kế nhằm tạo sự khác biệt, như lưới tản nhiệt và cản trước. Chiếc Toyota Urban Cruiser có kích thước nhỏ hơn mẫu xe Corolla Cross vừa ra mắt ở Việt Nam và sẽ có giá bán nhỉnh hơn Brezza. Phần đầu Urban Cruiser na ná với đàn anh Fortuner với lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn sương mù hình thang. Hệ thống đèn pha là loại LED cùng với đó là đèn hậu và đèn sương mù cũng sử dụng công nghệ LED. Xe trang bị mâm hợp kim 16 inch với thiết kế mặt cắt kim cương tương tự Brezza. Toyota Urban Cruiser ra mắt với 6 màu đơn sắc tùy chọn gồm Xanh lam, Nâu, Trắng, Cam, Bạc và Xám, cũng như 3 tông màu kép - Xanh / Đen, Nâu / Đen và Cam / Trắng. Nội thất xe gần như giống hệt với Brezza. Tuy nhiên, xe sử dụng tông màu nâu/đen cho cảm giác tươi mới hơn Maruti Brezza. Tuy nhiên về tổng thể, chiếc xe vẫn sử dụng đúng bố cục và phong cách của mẫu xe bình dân nội địa. Chiếc SUV cỡ nhỏ mới của Toyota sở hữu những trang bị tiện nghi gồm vô lăng đa phương tiện, khởi động nút bấm, kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chỉnh điện, cảm biến gạt mưa và kiểm soát khí hậu tự động (tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể). Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng tương thích Apple Carplay/Android Auto. Toyota Urban Cruiser được trang bị động cơ xăng 1,5L 4 xi-lanh cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Xe trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc số tay 4 cấp. Tương tự Brezza, các phiên bản số tự động sẽ trang bị thêm hệ thống hybrid nhẹ tích hợp máy phát (ISG) với các chức năng như: hỗ trợ momen xoắn, phanh tái sinh và chạy không tải. Theo đó, mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng sẽ tương đồng Suzuki Vitara Brezza ở mức 5,33 lít/100 km đường hỗn hợp đối với phiên bản số tự động và 5,87 lít/100 km bản số sàn. Urban Cruiser trang bị hai túi khí trước, ABS, EBD, cảnh báo vượt quá tốc độ, cảnh báo thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe và camera lùi, và hỗ trợ khởi động ngang dốc trên các phiên bản số tự động. Tại Ấn Độ, đối thủ của Toyota Urban Cruiser gồm chính Maruti Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV300, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV300 và Ford EcoSport. Video: Giới thiệu Toyota Urban Cruiser 2020 mới.

Giá xe Toyota Urban Cruiser từ 840.000 đến 1.130.000 INR (264-355 triệu đồng) tại Ấn Độ. Tại thời điểm ra mắt, xe có 3 phiên bản gồm Mid, High và Premium với 2 tùy chọn hộp số AT và MT. Tuy giá bán này khá thấp nếu so với các xe CUV đô thị tại thị trường Việt Nam (từ 600 triệu đồng) nhưng lại thuộc hàng đắt nếu so tại Ấn. Đối thủ của Toyota Urban Cruiser 2020 mới là Hyundai Venue có giá khởi điểm chỉ từ 675.000 INR (212 triệu đồng), Kia Sonet từ 671.000 INR (210 triệu đồng), Tata Nexon từ 700.000 INR (220 triệu đồng), và Ford EcoSport chỉ từ 818.000 INR (256 triệu đồng). Toyota Urban Cruiser giá rẻ được xây dựng dựa trên mẫu xe Maruti Vitara Brezza. Mẫu xe hatchback này là sản phẩm thứ hai hợp tác giữa Toyota với Maruti Suzuki sau mẫu xe đầu tiên là Suzuki Baleno được bán dưới bảng tên Toyota Glanza tại thị trường Ấn Độ. Urban Cruiser là phiên bản song sinh của Vitara Brezza, chỉ khác một số chi tiết thiết kế nhằm tạo sự khác biệt, như lưới tản nhiệt và cản trước. Chiếc Toyota Urban Cruiser có kích thước nhỏ hơn mẫu xe Corolla Cross vừa ra mắt ở Việt Nam và sẽ có giá bán nhỉnh hơn Brezza. Phần đầu Urban Cruiser na ná với đàn anh Fortuner với lưới tản nhiệt cỡ lớn và đèn sương mù hình thang. Hệ thống đèn pha là loại LED cùng với đó là đèn hậu và đèn sương mù cũng sử dụng công nghệ LED. Xe trang bị mâm hợp kim 16 inch với thiết kế mặt cắt kim cương tương tự Brezza. Toyota Urban Cruiser ra mắt với 6 màu đơn sắc tùy chọn gồm Xanh lam, Nâu, Trắng, Cam, Bạc và Xám, cũng như 3 tông màu kép - Xanh / Đen, Nâu / Đen và Cam / Trắng. Nội thất xe gần như giống hệt với Brezza. Tuy nhiên, xe sử dụng tông màu nâu/đen cho cảm giác tươi mới hơn Maruti Brezza. Tuy nhiên về tổng thể, chiếc xe vẫn sử dụng đúng bố cục và phong cách của mẫu xe bình dân nội địa. Chiếc SUV cỡ nhỏ mới của Toyota sở hữu những trang bị tiện nghi gồm vô lăng đa phương tiện, khởi động nút bấm, kiểm soát hành trình, gương chiếu hậu chỉnh điện, cảm biến gạt mưa và kiểm soát khí hậu tự động (tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể). Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng tương thích Apple Carplay/Android Auto. Toyota Urban Cruiser được trang bị động cơ xăng 1,5L 4 xi-lanh cho công suất 103 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.400 vòng/phút. Xe trang bị hộp số sàn 5 cấp hoặc số tay 4 cấp. Tương tự Brezza, các phiên bản số tự động sẽ trang bị thêm hệ thống hybrid nhẹ tích hợp máy phát (ISG) với các chức năng như: hỗ trợ momen xoắn, phanh tái sinh và chạy không tải. Theo đó, mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng sẽ tương đồng Suzuki Vitara Brezza ở mức 5,33 lít/100 km đường hỗn hợp đối với phiên bản số tự động và 5,87 lít/100 km bản số sàn. Urban Cruiser trang bị hai túi khí trước, ABS, EBD, cảnh báo vượt quá tốc độ, cảnh báo thắt dây an toàn, cảm biến đỗ xe và camera lùi, và hỗ trợ khởi động ngang dốc trên các phiên bản số tự động. Tại Ấn Độ, đối thủ của Toyota Urban Cruiser gồm chính Maruti Suzuki Vitara Brezza, Hyundai Venue, Mahindra XUV300, Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV300 và Ford EcoSport. Video: Giới thiệu Toyota Urban Cruiser 2020 mới.