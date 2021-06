Toyota Tundra TRD Pro 2022 "khủng long" lộ diện, đấu Ford F-150

Chẳng còn bao lâu nữa, hãng Toyota sẽ chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe bán tải cỡ lớn Tundra TRD Pro. Tuy nhiên, hãng Toyota lại chẳng thể giữ bí mật về thiết kế của mẫu xe bán tải này khi những hình ảnh rò rỉ của Toyota Tundra TRD Pro 2022 mới lan truyền trên mạng. Những hình ảnh này do một trong những đại lý chính hãng của Toyota tung ra. Khi biết không còn giữ được bí mật nữa nên hãng Toyota đành tung ra hình ảnh chính thức đầu tiên của Tundra TRD Pro mới. Thế hệ hiện tại của mẫu xe bán tải Toyota Tundra đã chính thức trình làng từ năm 2007. Do đó, phiên bản nâng cấp lần này của mẫu xe bán tải dự kiến sẽ có nhiều điểm mới. Qua hình ảnh do hãng Toyota tung ra, có thể thấy Tundra TRD Pro 2022 được trang bị cụm đèn pha thanh mảnh với dải đèn LED định vị bao quanh. Tiếp đến là lưới tản nhiệt màu đen hình bát giác cỡ lớn và đi kèm mắt lưới hình tổ ong. Bên trong lưới tản nhiệt là dải đèn LED nằm ngang, ngay bên dưới dòng chữ "Toyota" cỡ lớn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt và dưới cụm đèn pha là khe gió nằm dọc màu đen. Bên dưới lưới tản nhiệt còn có dòng chữ "Tundra", nằm giữa 2 dải đèn LED nhỏ hơn. Thêm vào đó là tấm ốp bảo vệ gầm sơn màu đen, nằm dưới cản trước và nắp ca-pô được thiết kế thể thao với 2 đường dập gân sắc sảo. Bên sườn, Toyota Tundra TRD Pro 2022 được trang bị hốc bánh vuông vắn với ốp cua lốp màu đen nổi bật. Nằm bên trong hốc bánh này là bộ vành hợp kim màu đen với lốp cỡ lớn, hứa hẹn khả năng off-road ấn tượng của xe. Chiếc xe trong hình ảnh do hãng Toyota tung ra cũng như hình ảnh rò rỉ đều có 4 cửa và đi kèm bệ bước chân. Đằng sau mẫu xe bán tải này xuất hiện cửa thùng sau dập dòng chữ "TRD Pro". Bên trên tay nắm cửa của thùng sau còn có 3 đèn nhỏ, giống như ở lưới tản nhiệt. Trong khi đó, cụm đèn hậu là sự kết hợp của 2 dải đèn nằm dọc với thiết kế khá thú vị. Đáng tiếc là hiện chưa có hình ảnh nội thất và thông tin về động cơ của Toyota Tundra TRD Pro 2022. Dự kiến, mẫu xe bán tải cỡ lớn này sẽ dùng động cơ 6 xi-lanh thay cho loại V8 của Toyota Tundra cũ. Nhiều khả năng Toyota Tundra TRD Pro 2022 sẽ dùng động cơ V6, dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 409 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm giống Land Cruiser thế hệ mới. So với động cơ V8, dung tích 5.7L của Toyota Tundra cũ có công suất tối đa 381 mã lực và mô-men xoắn cực đại 544 Nm, máy 6 xi-lanh mới này mạnh hơn đáng kể. Ngoài ra, sẽ không ngạc nhiên nếu Tundra mới dùng chung cơ sở gầm bệ với Toyota Land Cruiser 2022. Đây là khung gầm GA-F mới, dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA). Hiện chưa rõ thời điểm trình làng và giá xe Toyota Tundra TRD Pro 2022. Video: Bán tải Toyota Tundra TRD Pro 2022 "khủng long" lộ diện.

