Toyota Sienna Hybrid 2021 chạy 8.500 km, bán 4,5 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, một chiếc Toyota Sienna Hybrid 2021 mới bản cao cấp nhất Platinum đã được rao bán tại Hà Nội, sau gần 8.500 km sử dụng. Ở thế hệ mới, Sienna được xây dựng và phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA-K giúp gia tăng độ cứng và giảm thiểu tối đa khối lượng xe. Mẫu xe MPV Toyota Sienna Hybrid 2021 được chia sẻ nền tảng cùng với một số "người anh em" khác như Camry, Avalon, RAV4, Highlander và Venza. Cản trước của Toyota Sienna mới có tạo hình hiện đại, mạnh mẽ. Theo Toyota, thiết kế phần đầu xe Sienna 2021 lấy cảm hứng từ tàu cao tốc Shinkansen nổi tiếng, thay thế hoàn toàn cho thiết kế có phần “đơn điệu” của Sienna trước đây. Mẫu xe MPV cỡ lớn xuất hiện trong bài viết thuộc phiên bản Platinum cao cấp nhất, nhờ đó xe sở hữu hàng loạt các công nghệ tiên tiến. Đèn pha sử dụng công nghệ Full LED có tính năng tự động kết hợp dải LED định vị ban ngày, phía bên dưới là cụm đèn sương mù đặt ẩn bên trong cản xe. Với góc nhìn trực diện, Toyota Sienna thế hệ mới có đường gân nổi tạo hình chữ “X” bao bọc hệ thống lưới tản nhiệt hình thang kiểu mới với 2 phần riêng biệt. Logo phía trên có dạng 3D với viền màu xanh biểu hiện xe sử dụng động cơ Hybrid, trong khi đó phía dưới xe có thêm camera trước trong gói camera 360 độ. Toyota Sienna 2021 đến từ cụm đèn hậu LED phía sau không khác gì thiết kế trên các dòng xe Lexus. Logo, tên xe đặt ở vị trí trung tâm giúp Sienna trở nên cân đối và hài hòa hơn. Chưa hết, Toyota Sienna 2021 còn có cánh gió kèm theo đèn phanh LED trên cao, ăng ten vây cá mập, cản sau có thiết kế tinh tế và hiện đại hơn nhiều so với người tiền nhiệm Chiếc Sienna này mang trên mình màu sơn xanh rêu Cypress cùng lớp hiệu ứng ánh kim, dưới ánh nắng tự nhiên sẽ đem đến một diện mạo ấn tượng. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép có kích thước 20 inch khỏe khoắn mạ chrome ăn nhập với màu sắc tổng thể của xe. So với thế hệ tiền nhiệm, Toyota Sienna 2021 có thêm nhiều đường gân nổi trên thân xe. Mặc dù sử dụng khung gầm mới, xe vẫn giữ nguyên thông số kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.085 x 1.984 x 1.811 mm, trục cơ sở dài 3.030 mm. Đặc trưng của dòng MPV cỡ lớn như Toyota Sienna là cửa trượt tự động và ở thế hệ thứ 4 chi tiết này vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh đó, thế hệ mới còn có thêm tính năng mở cửa rảnh tay (đá cửa) và mở cốp phía sau tương tự cho thấy sự tiện nghi hàng đầu của Sienna. Tay nắm cửa trên Sienna hoàn toàn mới được trang bị sẵn nút bấm và cảm biến mở khóa thông minh một chạm mang lại sự tiện ích cho người dùng. Về nội thất, chiếc xe có màn hình cảm ứng 9 inch với khả năng tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa, cụm đồng hồ tốc độ dạng analog với một màn hình điện tử 7 inch ở vị trí trung tâm, hiển thị thông tin hệ thống điện và trạng thái sạc pin. Chưa hết, trên xe còn có bảy cổng USB và Type C được bố trí khắp cabin. Phiên bản Platinum có hiển thị trên kính lái HUD và sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Khoang nội thất của xe được bọc da màu nâu tạo cảm giác sang trọng, đồng thời các chi tiết ốp gỗ bề mặt mờ giúp tạo cảm giác hiện đại cho mẫu xe MPV cao cấp. Ghế ngồi trên bản Platinum được bọc da cao cấp, chỉnh điện ghế trước, ghế lái nhớ hai vị trí, nội thất ốp gỗ và cửa sổ trời tại khoang lái. Các biến thể Limited và Platinum sở hữu hệ thống âm thanh Toyota Premium tiêu chuẩn với 12 loa JBL.

Sienna Platinum là phiên bản duy nhất cung cấp màn hình gắn trên trần có kích thước 10 inch và camera 360 độ. Phiên bản này cũng có hàng ghế thứ hai chỉ có 2 chỗ ngồi với đệm bắp đùi chỉnh cơ và lối đi ở giữa.





Toyota Sienna hoàn toàn mới được trang bị động cơ 4 xi-lanh có dung tích 2.5 lít tiêu chuẩn và hai động cơ điện sản sinh công suất tối đa 243 mã lực. Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm tùy chọn ba động cơ điện với tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.



Khả năng kéo của Sienna tăng lên mức 1.588 kg theo công bố từ nhà sản xuất. Sienna 2021 có bốn chế độ lái riêng biệt bao gồm chế độ lái tiêu chuẩn, EV, tiết kiệm và thể thao.



Hiện tại, chiếc xe đã đăng ký biển số Hà Nội và đang tìm chủ mới. Mức giá xe Toyota Sienna Hybrid 2021 đã qua sử dụng được chào bán khoảng 4,5 tỷ đồng và mới chỉ vận hành khoảng 8,500 km, các chi tiết trên xe hầu như còn trong tình trạng rất mới.

Video: Chi tiết Toyota Sienna 2021 bản Hybrid.





Mới đây, một chiếc Toyota Sienna Hybrid 2021 mới bản cao cấp nhất Platinum đã được rao bán tại Hà Nội, sau gần 8.500 km sử dụng. Ở thế hệ mới, Sienna được xây dựng và phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA-K giúp gia tăng độ cứng và giảm thiểu tối đa khối lượng xe. Mẫu xe MPV Toyota Sienna Hybrid 2021 được chia sẻ nền tảng cùng với một số "người anh em" khác như Camry, Avalon, RAV4, Highlander và Venza. Cản trước của Toyota Sienna mới có tạo hình hiện đại, mạnh mẽ. Theo Toyota, thiết kế phần đầu xe Sienna 2021 lấy cảm hứng từ tàu cao tốc Shinkansen nổi tiếng, thay thế hoàn toàn cho thiết kế có phần “đơn điệu” của Sienna trước đây. Mẫu xe MPV cỡ lớn xuất hiện trong bài viết thuộc phiên bản Platinum cao cấp nhất, nhờ đó xe sở hữu hàng loạt các công nghệ tiên tiến. Đèn pha sử dụng công nghệ Full LED có tính năng tự động kết hợp dải LED định vị ban ngày, phía bên dưới là cụm đèn sương mù đặt ẩn bên trong cản xe. Với góc nhìn trực diện, Toyota Sienna thế hệ mới có đường gân nổi tạo hình chữ “X” bao bọc hệ thống lưới tản nhiệt hình thang kiểu mới với 2 phần riêng biệt. Logo phía trên có dạng 3D với viền màu xanh biểu hiện xe sử dụng động cơ Hybrid, trong khi đó phía dưới xe có thêm camera trước trong gói camera 360 độ. Toyota Sienna 2021 đến từ cụm đèn hậu LED phía sau không khác gì thiết kế trên các dòng xe Lexus. Logo, tên xe đặt ở vị trí trung tâm giúp Sienna trở nên cân đối và hài hòa hơn. Chưa hết, Toyota Sienna 2021 còn có cánh gió kèm theo đèn phanh LED trên cao, ăng ten vây cá mập, cản sau có thiết kế tinh tế và hiện đại hơn nhiều so với người tiền nhiệm Chiếc Sienna này mang trên mình màu sơn xanh rêu Cypress cùng lớp hiệu ứng ánh kim, dưới ánh nắng tự nhiên sẽ đem đến một diện mạo ấn tượng. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm 5 chấu kép có kích thước 20 inch khỏe khoắn mạ chrome ăn nhập với màu sắc tổng thể của xe. So với thế hệ tiền nhiệm, Toyota Sienna 2021 có thêm nhiều đường gân nổi trên thân xe. Mặc dù sử dụng khung gầm mới, xe vẫn giữ nguyên thông số kích thước với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.085 x 1.984 x 1.811 mm, trục cơ sở dài 3.030 mm. Đặc trưng của dòng MPV cỡ lớn như Toyota Sienna là cửa trượt tự động và ở thế hệ thứ 4 chi tiết này vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh đó, thế hệ mới còn có thêm tính năng mở cửa rảnh tay (đá cửa) và mở cốp phía sau tương tự cho thấy sự tiện nghi hàng đầu của Sienna. Tay nắm cửa trên Sienna hoàn toàn mới được trang bị sẵn nút bấm và cảm biến mở khóa thông minh một chạm mang lại sự tiện ích cho người dùng. Về nội thất, chiếc xe có màn hình cảm ứng 9 inch với khả năng tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa, cụm đồng hồ tốc độ dạng analog với một màn hình điện tử 7 inch ở vị trí trung tâm, hiển thị thông tin hệ thống điện và trạng thái sạc pin. Chưa hết, trên xe còn có bảy cổng USB và Type C được bố trí khắp cabin. Phiên bản Platinum có hiển thị trên kính lái HUD và sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Khoang nội thất của xe được bọc da màu nâu tạo cảm giác sang trọng, đồng thời các chi tiết ốp gỗ bề mặt mờ giúp tạo cảm giác hiện đại cho mẫu xe MPV cao cấp. Ghế ngồi trên bản Platinum được bọc da cao cấp, chỉnh điện ghế trước, ghế lái nhớ hai vị trí, nội thất ốp gỗ và cửa sổ trời tại khoang lái. Các biến thể Limited và Platinum sở hữu hệ thống âm thanh Toyota Premium tiêu chuẩn với 12 loa JBL.

Sienna Platinum là phiên bản duy nhất cung cấp màn hình gắn trên trần có kích thước 10 inch và camera 360 độ. Phiên bản này cũng có hàng ghế thứ hai chỉ có 2 chỗ ngồi với đệm bắp đùi chỉnh cơ và lối đi ở giữa.





Toyota Sienna hoàn toàn mới được trang bị động cơ 4 xi-lanh có dung tích 2.5 lít tiêu chuẩn và hai động cơ điện sản sinh công suất tối đa 243 mã lực. Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm tùy chọn ba động cơ điện với tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh.



Khả năng kéo của Sienna tăng lên mức 1.588 kg theo công bố từ nhà sản xuất. Sienna 2021 có bốn chế độ lái riêng biệt bao gồm chế độ lái tiêu chuẩn, EV, tiết kiệm và thể thao.



Hiện tại, chiếc xe đã đăng ký biển số Hà Nội và đang tìm chủ mới. Mức giá xe Toyota Sienna Hybrid 2021 đã qua sử dụng được chào bán khoảng 4,5 tỷ đồng và mới chỉ vận hành khoảng 8,500 km, các chi tiết trên xe hầu như còn trong tình trạng rất mới.

Video: Chi tiết Toyota Sienna 2021 bản Hybrid.