Toyota Sienna 2024 - MPV "uống" 6,5 lít xăng/100km, giá 907 triệu đồng

Toyota Sienna 2024 mới vừa ra mắt tại thị trường Mỹ với một số thay đổi về tiện nghi cùng mức giá tăng nhẹ, bổ sung thêm gói XSE Premium mới. Tương tự bản tiền nhiệm, Sienna 2024 được bán ra với các phiên bản LE, XLE, XSE, Woodland Edition, Limited và Platinum.

Toyota hy vọng công nghệ hybrid của mẫu xe MPV Sienna 2024 này cùng các trang bị an toàn sẽ tiếp tục thu hút khách hàng như thời điểm năm 2022, khi Sienna chiếm 32% doanh số trong phân khúc. Các thay đổi khác trên Toyota Sienna LE và XLE 2024 tập trung vào nâng cấp chi tiết như đèn pha được mạ crôm tối màu. Trong khi đó, phiên bản XSE AWD và Woodland có bánh xe sơn màu tối hơn, tạo nên một diện mạo độc đáo và cứng cáp. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về trang bị, dự kiến Sienna LE cấp thấp sẽ được trang bị đèn LED, cửa trượt điện và bánh xe hợp kim 17 inch. Đáng chú ý, phiên bản kỷ niệm 25 năm được giới thiệu vào năm 2022 hiện đã dừng bán, do đó bản Woodland trở thành lựa chọn đặc biệt duy nhất trong dòng sản phẩm của Sienna. Trong khoang nội thất, bạn sẽ tìm thấy màn hình lái 4,2 inch và hệ thống giải trí 9 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, rèm che nắng cho hàng ghế thứ hai và nội thất trang trí bằng vật liệu giả gỗ. Mặc dù là phiên bản cơ bản, tất cả các Sienna đều được trang bị bộ hệ thống hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense 2.0, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng ở nhiều dải tốc độ, cảnh báo lệch làn đường với hỗ trợ giữ làn đường, và hệ thống tránh va chạm phía trước với khả năng phát hiện người đi bộ. Hệ thống Toyota Safety Sense 2.0 còn bao gồm đèn pha tự động và nhận dạng biển báo đường bộ. Động cơ trên Sienna 2024 vẫn là loại hybrid 4 xi-lanh 2.5 lít sản sinh công suất 245 mã lực (183 kW / 248 PS). Hệ dẫn động cầu trước là tiêu chuẩn, hệ dẫn động 4 bánh AWD tùy chọn. Ấn tượng nhất của Toyota Sienna nằm ở mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp, ở mức 6,5 lít/100 km. Điều này có được nhờ động cơ 4 xy-lanh dùng công nghệ hybrid cho ra công suất tối đa 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Dự kiến xe sẽ có mặt tại các đại lý tại Mỹ vào tháng tới. Mức giá xe Toyota Sienna 2024 khởi điểm là 37.185 USD (907 triệu đồng), cao hơn một chút so với phiên bản trước đó có giá khởi điểm là 36.885 USD. Tại thị trường Việt Nam, mẫu MPV này có thể xếp chung phân khúc với Kia Carnival nhưng không được nhập khẩu chính hãng mà phải thông qua đại lý tư nhân nhập về. Video: Giới thiệu Toyota Sienna 2024 mới cho thị trường Mỹ.

