"Soi" Toyota Sienna Platinum chạy 2 năm, bán vẫn hơn 4 tỷ ở Hà Nội

Toyota Sienna nhập khẩu vẫn được nhiều gia đình khá giả tại Việt Nam yêu thích bởi kiểu dáng thời trang, tiện nghi công nghệ và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Chính vì vậy, những chiếc Sienna nhập khẩu vẫn được các đại lý tư nhân đưa "nhỏ giọt" về Việt Nam cho các khách hàng đặt trước. Mới đây, một chiếc MPV Toyota Sienna 2021 đã qua sử dụng được một đại lý tư nhân ở Hà Nội đưa lên sàn xe cũ. Mức giá chào bán khoảng hơn 4 tỷ đồng, xe dùng động cơ Hybrid, thiết kế mới và trang bị tiện nghi hơn bản cũ. Tuy nhiên, mức giá này so với thời điểm bán ra vào năm 2021 tại Việt nam gần như không đổi, thậm chí còn cao hơn. Cụ thể, khi được nhập về Việt Nam vào năm 2021, giá xe Toyota Sienna Platinum 2021 được các đại lý tư nhân chào bán khoảng 4,1 tỷ đồng (chưa ra biển số). Xe có kích thước dài x rộng x cao của xe tương ứng 5.085 x 1.984 x 1.811 (mm), chiều dài cơ sở 3.030 mm, dựa trên nền tảng TNGA-K đa năng vốn đang áp dụng cho hầu hết các mẫu xe Toyota hiện nay. Thiết kế của Toyota Sienna 2021 có ngoại hình sắc sảo và thanh thoát hơn khá nhiều so với người tiền nhiệm. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ và đèn pha thông minh, bộ la-zăng 5 chấu kép kích cỡ 20 inch,... cùng nhiều chi tiết được làm mới bắt mắt hơn. Với kích thước dài và rộng hơn, mẫu xe MPV Toyota Sienna 2021 trông bề thế dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Phía sau đuôi xe thiết kế khá vuông vức để tạo ra nhiều không gian cho khoang hành khách và khu vực chứa hành lý. Bên trong Sienna 2021 có màn hình cảm ứng 9.0 inch với khả năng tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa, cũng như cụm công cụ kỹ thuật số 7.0 inch phía sau vô-lăng có hiển thị thông tin hệ thống điện như trạng thái sạc pin. Ngoài ra còn có bảy cổng USB và Type C trên khắp cabin. Bản Platinum có hiển thị trên kính lái HUD, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Ghế ngồi trên Toyota Sienna 2021 bản Platinum được bọc da cao cấp, chỉnh điện ghế lái ghế phụ, ghế lái nhớ 2 vị trí, nội thất ốp gỗ. Cửa sổ trời tại khoang lái. Các mô hình Limited và Platinum sở hữu hệ thống âm thanh Toyota Premium tiêu chuẩn, tiên tiến với 12 loa JBL... Toyota Sienna Platinum 2021 là mẫu duy nhất cung cấp màn hình gắn trên trần kích thước 10 inch và camera 360 độ hiển thị nhiều kiểu khác nhau. Phiên bản này cũng có hàng ghế thứ 2 chỉ 2 chỗ ngồi với đệm bắp đùi chỉnh cơ, lối đi ở giữa. Toyota Sienna bản Platinum cũng được trang bị tính năng mới là đá chân để mở và đóng cửa trượt 2 bên. Không gian bên trong Toyota Sienna 2021 rộng rãi ở cả ba hàng ghế. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi (2/2/3), hàng ghế thứ hai có tựa tay, đỡ chân và lối đi ở giữa. Trong khi đó, hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí. Về trang bị an toàn, mọi phiên bản của Sienna 2021 đều được trang bị tiêu chuẩn gói Toyota Safety Sense 2.0, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ dừng/đi tạm thời, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ nhận diện biển báo,... Toyota Sienna 2021 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.5L tiêu chuẩn và hai động cơ điện (hoặc ba động cơ điện với tùy chọn dẫn động bốn bánh). Đó là một thiết lập tương tự với những gì bạn nhận được trong người anh em crossover là RAV4 Hybrid, nhưng trên Sienna tạo ra 243 mã lực. Khả năng kéo của xe cũng tăng lên mức 1.588 kg theo công bố của nhà sản xuất. Sienna 2021 có bốn chế độ lái riêng biệt bao gồm EV, Bình thường, tiết kiệm và Thể thao. Tại thị trường Mỹ, xe có mức giá khởi điểm hơn 51.000 USD. Mức giá xe Toyota Sienna Platinum 2021 trong bài viết này đang được đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán hơn 4 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết xe MPV Toyota Sienna 2024 nâng cấp.

Toyota Sienna nhập khẩu vẫn được nhiều gia đình khá giả tại Việt Nam yêu thích bởi kiểu dáng thời trang, tiện nghi công nghệ và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Chính vì vậy, những chiếc Sienna nhập khẩu vẫn được các đại lý tư nhân đưa "nhỏ giọt" về Việt Nam cho các khách hàng đặt trước. Mới đây, một chiếc MPV Toyota Sienna 2021 đã qua sử dụng được một đại lý tư nhân ở Hà Nội đưa lên sàn xe cũ. Mức giá chào bán khoảng hơn 4 tỷ đồng, xe dùng động cơ Hybrid, thiết kế mới và trang bị tiện nghi hơn bản cũ. Tuy nhiên, mức giá này so với thời điểm bán ra vào năm 2021 tại Việt nam gần như không đổi, thậm chí còn cao hơn. Cụ thể, khi được nhập về Việt Nam vào năm 2021, giá xe Toyota Sienna Platinum 2021 được các đại lý tư nhân chào bán khoảng 4,1 tỷ đồng (chưa ra biển số). Xe có kích thước dài x rộng x cao của xe tương ứng 5.085 x 1.984 x 1.811 (mm), chiều dài cơ sở 3.030 mm, dựa trên nền tảng TNGA-K đa năng vốn đang áp dụng cho hầu hết các mẫu xe Toyota hiện nay. Thiết kế của Toyota Sienna 2021 có ngoại hình sắc sảo và thanh thoát hơn khá nhiều so với người tiền nhiệm. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ và đèn pha thông minh, bộ la-zăng 5 chấu kép kích cỡ 20 inch,... cùng nhiều chi tiết được làm mới bắt mắt hơn. Với kích thước dài và rộng hơn, mẫu xe MPV Toyota Sienna 2021 trông bề thế dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Phía sau đuôi xe thiết kế khá vuông vức để tạo ra nhiều không gian cho khoang hành khách và khu vực chứa hành lý. Bên trong Sienna 2021 có màn hình cảm ứng 9.0 inch với khả năng tương thích Android Auto, Apple CarPlay và Amazon Alexa, cũng như cụm công cụ kỹ thuật số 7.0 inch phía sau vô-lăng có hiển thị thông tin hệ thống điện như trạng thái sạc pin. Ngoài ra còn có bảy cổng USB và Type C trên khắp cabin. Bản Platinum có hiển thị trên kính lái HUD, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi. Ghế ngồi trên Toyota Sienna 2021 bản Platinum được bọc da cao cấp, chỉnh điện ghế lái ghế phụ, ghế lái nhớ 2 vị trí, nội thất ốp gỗ. Cửa sổ trời tại khoang lái. Các mô hình Limited và Platinum sở hữu hệ thống âm thanh Toyota Premium tiêu chuẩn, tiên tiến với 12 loa JBL... Toyota Sienna Platinum 2021 là mẫu duy nhất cung cấp màn hình gắn trên trần kích thước 10 inch và camera 360 độ hiển thị nhiều kiểu khác nhau. Phiên bản này cũng có hàng ghế thứ 2 chỉ 2 chỗ ngồi với đệm bắp đùi chỉnh cơ, lối đi ở giữa. Toyota Sienna bản Platinum cũng được trang bị tính năng mới là đá chân để mở và đóng cửa trượt 2 bên. Không gian bên trong Toyota Sienna 2021 rộng rãi ở cả ba hàng ghế. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi (2/2/3), hàng ghế thứ hai có tựa tay, đỡ chân và lối đi ở giữa. Trong khi đó, hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí. Về trang bị an toàn, mọi phiên bản của Sienna 2021 đều được trang bị tiêu chuẩn gói Toyota Safety Sense 2.0, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng với công nghệ dừng/đi tạm thời, cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ đánh lái, hỗ trợ nhận diện biển báo,... Toyota Sienna 2021 được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.5L tiêu chuẩn và hai động cơ điện (hoặc ba động cơ điện với tùy chọn dẫn động bốn bánh). Đó là một thiết lập tương tự với những gì bạn nhận được trong người anh em crossover là RAV4 Hybrid, nhưng trên Sienna tạo ra 243 mã lực. Khả năng kéo của xe cũng tăng lên mức 1.588 kg theo công bố của nhà sản xuất. Sienna 2021 có bốn chế độ lái riêng biệt bao gồm EV, Bình thường, tiết kiệm và Thể thao. Tại thị trường Mỹ, xe có mức giá khởi điểm hơn 51.000 USD. Mức giá xe Toyota Sienna Platinum 2021 trong bài viết này đang được đại lý tư nhân ở Hà Nội chào bán hơn 4 tỷ đồng. Video: Giới thiệu chi tiết xe MPV Toyota Sienna 2024 nâng cấp.