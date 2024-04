Toyota Rush tại Việt Nam, chiếc MPV "thiện lành" dùng chán vẫn giữ giá

Toyota Rush tại Việt Nam chính thức được phân phối vào năm 2018, cùng thời điểm với Mitsubishi Xpander. Tuy nhiên, mẫu MPV 7 chỗ của Mitsubishi nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, tạo dựng tên tuổi, đồng thời bỏ rơi các đối thủ trong cuộc đua doanh số, trong đó có Toyota Rush. Hiện nay, mẫu xe MPV Toyota Rush không còn được phân phối chính hãng nhưng trên thị trường xe cũ, Rush luôn được người dùng quan tâm. Nguyên nhân bởi sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu của động cơ 1.5 lít, không gian 7 chỗ và độ mạnh thương hiệu Toyota ở Việt Nam đã chinh phục được không ít khách hàng. Về mặt thiết kế, đầu xe Toyota Rush tạo hình đơn giản, những đường nét tròn trịa, không hoa mỹ. Xe sử dụng đèn pha LED thông thường, không có tính năng cân bằng góc chiếu như trên Yaris Cross hiện nay. Các đường nét ở thân xe và đuôi xe cũng đơn giản, cốp xe chưa phải là cốp điện, tính năng này cũng tương tự trên Xpander cùng đời. Tiện nghi ở Toyota Rush không quá ấn tượng, đa số các tính năng trên đều điều khiển bằng cơ khí như ghế lái và ghế phụ chỉnh tay. Xe không có bệ tỳ tay trung tâm khiến cho người lái sẽ khá mỏi khi đi đường dài. Phím bấm tích hợp trên vô lăng điều khiển các tác vụ cơ bản, xe không có kiểm soát hành trình trong khi Xpander đã có trang bị này từ năm 2018. Toàn bộ bảng taplo xe Toyota Rush được bọc nhựa giả da, tuy không được đẹp mắt nhưng rất dễ vệ sinh. Độ rộng rãi và thoải mái cho người ngồi ở 3 hàng ghế thì Toyota Rush chưa mang đến trải nghiệm dễ chịu như Mitsubishi Xpander. Hệ thống giải trí trên xe đơn giản, màn hình giải trí 7 inch, giao diện không thật sự bắt mắt. Các công nghệ an toàn trên Toyota Rush ở mức vừa đủ dùng nhưng không có hệ thống an toàn chủ động như các mẫu xe SUV hạng B ở thời điểm hiện nay. Toyota trang bị cho Rush hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí. Hộp số xe là loại tự động 4 cấp nhưng có chế độ L dùng để đi đèo dốc. Sở hữu hệ dẫn động cầu sau nên mẫu xe MPV Toyota Rush tải nặng tốt hơn so với "đối thủ" Mitsubishi Xpander tại Việt Nam, đặc biệt ở những cung đường góc cua tay áo, nền đường nhiều đất đá. Khối động cơ 1.5 lít của Toyota Rush tại Việt Nam không quá mạnh mẽ nhưng đủ dùng trong các pha vượt xe, đây cũng là cấu hình động cơ được nhiều mẫu xe sử dụng trong phân khúc SUV hạng B hiện nay.Giá xe Toyota Rush đời 2020 hiện nay dao động trong khoảng 525-535, cao hơn một chút so với Mitsubishi Xpander cùng đời (522-530 triệu). Phải biết rằng ở thời điểm mới ra mắt, Rush niêm yết ở mức 668 triệu đồng, còn Mitsubishi Expander chỉ 630 triệu đồng. Rõ ràng Xpander giữ giá tốt hơn và được ưa chuộng hơn, nhưng Rush cũng được lòng một bộ phận người dùng. Video: Đánh giá xe MPV Toyota Rush trên đường đèo dốc Việt Nam.

