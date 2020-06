Toyota RAV4 2021 Prime mới, sắp về tay dân chơi Việt?

Hãng xe Nhật mmới đây đã ra mắt bản cao cấp Toyota RAV4 2021 Prime mới với hàng loạt tính năng đầu bảng nhằm thu hút giới chơi xe thượng lưu hoặc các fan hâm mộ đam mê 1 mẫu xe Toyota xa xỉ chất lừ. Trước đây, vào tháng 11 năm ngoái tại triển lãm ôtô Los Angeles, Toyota tiết lộ thêm phiên bản plug-in hybrid của RAV4 có tên là RAV4 Prime. Điều bất ngờ là xe mạnh tới 302 mã lực và có thể tăng tốc từ 0-96km/h trong 5,8 giây. Bây giờ, hãng xe Nhật Bản vừa công bố mẫu xe SUV Toyota RAV4 2021 Prime có giá khởi điểm 38.100 USD (887 triệu đồng). Đây cũng là phiên bản RAV4 đắt nhất mà Toyota cung cấp. Biến thể cơ sở SE của Toyota RAV4 2021 Prime có giá "thân thiện" nhất nhưng trang bị không hề sơ sài. Xe trang bị tiêu chuẩn với ghế trước có sưởi, ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng 8 inch, giám sát điểm mù, cảnh báo xe cắt ngang và cửa sau tự động. Gói Weather & Moonroof với giá 1.665 USD (39 triệu đồng) bổ sung tính năng sưởi cho vô lăng và ghế sau, cửa sổ trời lớn,....Giá xe Toyota RAV4 2021 khởi điểm 41.425 USD (964 triệu đồng), biến thể XSE của Toyota RAV4 2021 Prime nhận được rất nhiều trang bị tiêu chuẩn bao gồm màn hình cảm ứng 9 inch lớn hơn, cửa sổ trời, lazăng 19 inch, ngoại thất hai tông màu,...Hãng xe Toyota cũng liệt kê 3 gói tùy chọn cho biến thể XSE. Gói đắt nhất có giá 5.760 USD (134 triệu đồng) và bổ sung tính năng như ghế có sưởi và thông gió, âm thanh JBL, màn hình head-up, nhiều hệ thống hỗ trợ người lái,.. Toyota RAV4 2021 Prime chắc chắn chiếm vị trí đầu bảng trong dòng xe RAV4. Điển hình, biến thể Prime SE có giá cao hơn 1.220 USD (28 triệu đồng) so với Limited Hybrid –biến thể RAV4 đắt nhất trước đây. RAV4 Prime XSE với gói 5.760 USD nói trên sẽ “ngốn” 47.185 USD (hơn 1 tỷ đồng). Phiên bản đầy đủ các tùy chọn có thể vượt ngưỡng 50.000 USD (gần 1,2 tỷ đồng). Hiện Toyota RAV4 không được phân phối chính hãng bởi TMV tại Việt Nam. Do đó, các mẫu xe lăn bánh đều được nhập khẩu tư nhân. Đây chính là lý do khiến giá xe tương đối "chát". Toyota RAV4 2021 Prime mới chỉ ra mắt thế giới nên khách Việt cần phải chờ đợi thêm nếu muốn sở hữu mẫu xe này. Video: Xem chi tiết Toyota RAV4 Prime 2021 mới.

