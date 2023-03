Toyota Prius hybrid 2023 "uống xăng như ngửi" chào hàng Đông Nam Á

Toyota Prius hybrid 2023 mới ra mắt tại Thái Lan được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA thế hệ thứ 2 của hãng. Xe sở hữu kích thước D x R x C lần lượt là 4.600 x 1.780 x 1.420 và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Bước sang thế hệ mới, Toyota Prius 2023 có chiều dài cơ sở lớn hơn, trọng tâm thấp hơn Ngoại thất của Toyota Prius hybrid thế hệ mới có nhiều điểm tương đồng với loạt xe Crown mới của Toyota. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hẹp, tích hợp hộp màu đen chứa các cảm biến của hệ thống trợ lái nâng cao ADAS. Lưới tản nhiệt này nối liền với cụm đèn pha LED mượt mà, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình móc câu độc đáo. Ngoài ra, trên cản trước của xe còn có hốc gió trung tâm hình thang rộng, được bao quanh bằng viền màu bạc. Ở hai bên hốc gió trung tâm còn có dải đèn sương mù trước. Trên nắp capo có thêm các đường gân dập nổi kéo dài từ mũi xe đến chân kính tạo cho chiếc xe vẻ thon gọn, mượt mà hơn. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 19 inch tiêu chuẩn có tạo hình mới mẻ độc đáo, nhất là khi xe vận hành. Tay nắm cửa cũng nhận được cải tiến với phần trước sơn đồng màu thân, phía sau thiết kế phẳng, tạo cảm giác liền mạch đẹp mắt. Trong khi, gương chiếu hậu có màu sơn đen bóng đồng nhất với viền quanh kính xe và trần xe. Ở phần sau, cửa sổ phụ và phần cốp nhô ra đã không còn xuất hiện trên thế hệ mới. Thay vào đó, đuôi xe Toyota Prius 2023 mang nhiều đường nét thiết kế thẳng và phẳng hơn. Cụm đèn hậu được dàn trải trên đuôi xe theo chiều rộng và được bao quanh bởi các phần nền tối màu làm nổi bật hệ thống đèn. Khu vực đặt biển số có hình thang khá lớn và cũng được sơn đen, đi cùng dải phản quang ở 2 mép. Xe được trang bị màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, kết hợp với cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 7 inch trông hiện đại hơn. Bảng táp lô cũng được tái thiết kế, đi kèm với hệ thống đèn viền nội thất. Ngoài ra, xe có hệ thống khe gió điều hòa và nút bấm điều chỉnh được đặt gọn giữa màn cảm ứng và cụm điều khiển trung tâm, cần số nhỏ gọn, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử. Về trang bị an toàn, cũng giống như những mẫu xe cùng thương hiệu, Toyota Prius 2023 được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với các tính năng đáng chú ý như đèn pha tự động, cảnh báo điểm mù, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường Cảnh báo lệch làn đường, giảm thiểu va chạm phía trước đi kèm phanh khẩn cấp và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.Cung cấp sức mạnh cho Toyota Prius HEV 2023 là 2 tùy chọn động cơ và hộp số tự động E-CVT. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 196 mã lực (bản dẫn động cầu trước) hoặc 199 mã lực (bản dẫn động 4 bánh E-Four). Được trưng bày và giới thiệu tại triển lãm, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản vẫn chưa công bố kế hoạch bán Prius HEV mới ở thị trường Thái Lan. Hiện giá xe Toyota Prius hybrid 2023 đang được bán tại Nhật bản với mức dao động từ 2,75 - 3,92 triệu Yên (khoảng 492 - 701 triệu đồng). Video: Toyota Prius hybrid 2023 mới ra mắt tại Thái Lan.

