Toyota Land Cruiser Prado siêu hầm hố với gói độ Arctic Trucks

Toyota Land Cruiser Prado độ Arctic Trucks được xem là bước đột phá giúp nâng tầm khả năng chinh phục địa hình của Prado huyền thoại, biến nó thành một chiếc xe có thể "đi bất cứ đâu" và vượt qua mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ngay từ tên gọi Toyota Land Cruiser Prado AT37 2025 mới, người yêu xe địa hình dễ dàng nhận ra điểm nhấn chính của phiên bản nâng cấp này nằm ở bộ lốp 37 inch khổng lồ. Bộ lốp hiệu suất cao này đến từ thương hiệu BF Goodrich. Xe được trang bị hai tùy chọn gồm lốp đa địa hình (All-Terrain) và lốp chuyên dụng cho bùn (Mud-Terrain). Đi kèm với bộ lốp là mâm xe 17 inch được sơn đen satin, mang đến vẻ ngoài hầm hố và mạnh mẽ cho chiếc SUV Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới. Không chỉ dừng lại ở nâng cấp lốp, Arctic Trucks còn cải tiến toàn diện hệ thống treo hai chiều gồm lò xo, giảm xóc và cơ cấu coilover mới, chiếc Prado AT37 sở hữu khoảng sáng gầm xe được tăng thêm 40 mm so với phiên bản tiêu chuẩn. Điều này giúp xe dễ dàng vượt qua các địa hình gồ ghề và nước ngập sâu, mang lại sự tự tin cho người lái trên mọi cung đường. Land Cruiser Prado AT37 không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn sở hữu diện mạo táo bạo với bộ bodykit thân rộng do Arctic Trucks thiết kế riêng. Những chi tiết mới bao gồm: Cản trước và cản sau tùy chỉnh giúp tăng góc tới và góc thoát. Vòm bánh xe mở rộng, mang đến vẻ ngoài cơ bắp hơn. Bậc bước bằng nhôm giúp dễ dàng lên xuống, đồng thời tăng tính thực dụng. Chắn bùn kim loại và bộ tời đặt ẩn hỗ trợ vượt địa hình. Dù được nâng cấp toàn diện về ngoại hình và hệ thống treo, Arctic Trucks không đề cập đến bất kỳ thay đổi nào về động cơ. Điều này đồng nghĩa với việc Prado AT37 vẫn sử dụng các tùy chọn động cơ nguyên bản, bao gồm: Động cơ xăng tăng áp 2.4L hoặc tăng áp-hybrid. Động cơ diesel tăng áp 2.8L tại một số thị trường. Động cơ V6 hút khí tự nhiên 4.0L, phù hợp cho các thị trường yêu cầu hiệu suất cao. Arctic Trucks cho biết Land Cruiser Prado AT37 sẽ chính thức có mặt trên thị trường vào quý 2 năm 2025. Các thị trường mục tiêu bao gồm: Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Bắc Mỹ. Với những nâng cấp mạnh mẽ cả về khả năng vận hành lẫn thiết kế, Land Cruiser Prado AT37 hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những tín đồ xe địa hình và những người yêu thích sự khám phá. Đây không chỉ là một chiếc SUV, mà còn là biểu tượng của khả năng chinh phục mọi thử thách trên hành trình. Hãng độ Arctic Trucks chưa công bố giá xe Toyota Land Cruiser Prado AT37 2025. Tuy nhiên, nhìn vào những nâng cấp mà hãng độ thực hiện với bản mẫu này, có thể dự đoán mức giá sẽ cao hơn đáng kể so với nguyên bản. Video: Chi tiết Toyota Land Cruiser Prado độ Arctic Trucks.

