Toyota Land Cruiser Prado 2024 bán 1.000 xe trong 30 phút tại Đức

Khách hàng quan tâm chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới tại Đức đã tranh nhau đặt mua online khi quá trình đặt chỗ cho mẫu xe này đã mở cửa vào 8 giờ sáng ngày 21 tháng 12, và chỉ sau 30 phút, 1.000 chiếc Prado 2024 đầu tiên đã được bán hết. Những người quan tâm tiếp theo đành phải đăng ký vào danh sách chờ. Tại Đức, có 3 phiên bản của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 gồm: Executive, Tec, và Fist Edition. Mặc dù Toyota chưa công bố số lượng cụ thể cho mỗi phiên bản trong đợt phân phối ban đầu là 1.000 chiếc, nhưng Toyota đã xác nhận rằng trên toàn châu Âu, Land Cruiser First Edition sẽ giới hạn chỉ 3.000 chiếc. Dự kiến, giao hàng tại Đức sẽ bắt đầu từ quý 3 năm 2024. Nền tảng khung gầm của Land Cruiser Prado 2024 là nền tảng toàn cầu GA-F của Toyota, được tuyên bố cứng hơn 50% so với mẫu xe thế hệ trước. Prado 2024 tại châu Âu sẽ được trang bị động cơ turbodiesel 2.8 lít, công suất 201 mã lực và đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Một phiên bản động cơ diesel hybrid nhẹ với hệ thống 48 volt dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2025. Ở thị trường Mỹ, Land Cruiser Prado mới sẽ được trang bị động cơ hybrid 4 xi-lanh 2.4 lít, có công suất mạnh mẽ hơn nhiều, đạt 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Tất cả các phiên bản Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Đức đều được trang bị tốt, nhưng Tec Edition và First Edition được hưởng lợi từ một số tính năng bổ sung như mâm xe hợp kim 20 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số, gói âm thanh cao cấp JBL với 14 loa, và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD,... Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới.

Khách hàng quan tâm chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới tại Đức đã tranh nhau đặt mua online khi quá trình đặt chỗ cho mẫu xe này đã mở cửa vào 8 giờ sáng ngày 21 tháng 12, và chỉ sau 30 phút, 1.000 chiếc Prado 2024 đầu tiên đã được bán hết. Những người quan tâm tiếp theo đành phải đăng ký vào danh sách chờ. Tại Đức, có 3 phiên bản của mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser Prado 2024 gồm: Executive, Tec, và Fist Edition. Mặc dù Toyota chưa công bố số lượng cụ thể cho mỗi phiên bản trong đợt phân phối ban đầu là 1.000 chiếc, nhưng Toyota đã xác nhận rằng trên toàn châu Âu, Land Cruiser First Edition sẽ giới hạn chỉ 3.000 chiếc. Dự kiến, giao hàng tại Đức sẽ bắt đầu từ quý 3 năm 2024. Nền tảng khung gầm của Land Cruiser Prado 2024 là nền tảng toàn cầu GA-F của Toyota, được tuyên bố cứng hơn 50% so với mẫu xe thế hệ trước. Prado 2024 tại châu Âu sẽ được trang bị động cơ turbodiesel 2.8 lít, công suất 201 mã lực và đi kèm với hộp số tự động 8 cấp. Một phiên bản động cơ diesel hybrid nhẹ với hệ thống 48 volt dự kiến sẽ được giới thiệu vào năm 2025. Ở thị trường Mỹ, Land Cruiser Prado mới sẽ được trang bị động cơ hybrid 4 xi-lanh 2.4 lít, có công suất mạnh mẽ hơn nhiều, đạt 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Tất cả các phiên bản Toyota Land Cruiser Prado 2024 ở Đức đều được trang bị tốt, nhưng Tec Edition và First Edition được hưởng lợi từ một số tính năng bổ sung như mâm xe hợp kim 20 inch, gương chiếu hậu kỹ thuật số, gói âm thanh cao cấp JBL với 14 loa, và hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD,... Video: Giới thiệu Toyota Land Cruiser Prado 2024 mới.