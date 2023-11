Toyota Land Cruiser “mini” - Land Cruiser FJ từ khoảng 730 triệu đồng

Toyota đã xác nhận đang phát triển một mẫu Toyota Land Cruiser mini 2024 mới có kích thước nhỏ gọn nhưng cho đến thời điểm hiện tại, có rất ít thông tin về xe được hé lộ. Theo nguồn tin từ Carscoops, hãng xe Nhật Bản đã đăng ký bản quyền cho nhãn hiệu “Land Cruiser FJ” và rất có thể đây là tên gọi chính thức của mẫu Land Cruiser “mini” này. Tại buổi ra mắt Land Cruiser Prado 2024, Toyota đã đưa ra gợi ý về một chiếc Land Cruiser cỡ nhỏ, kèm theo một bức ảnh giới thiệu bí ẩn. Mặc dù hãng không công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu SUV kể trên nhưng các nguồn tin rò rỉ cho thấy đây sẽ là một chiếc xe off-road đích thực, tạo ra sự khác biệt so với những mẫu crossover thông thường. Việc thiếu các chi tiết cụ thể khiến người ta không chắc chắn liệu “Land Cruiser FJ” có phải là tên gọi chính thức của mẫu Land Cruiser sắp ra mắt hay không. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một lời tri ân dành cho Toyota FJ Cruiser – một mẫu SUV huyền thoại mà gần đây hãng đã khai tử. Điều này cũng lý giải tại sao hai mẫu xe này có sự tương đồng khá lớn về kiểu dáng, dù cho Land Cruiser “mini” được dự đoán có kích thước nhỏ hơn nhiều so với FJ Cruiser. Các báo cáo từ Nhật Bản gợi ý rằng mẫu xe Toyota Land Cruiser FJ 2024 mới sẽ có kích cỡ tương tự như Toyota Corolla Cross, nhưng có kiểu dáng và tính năng thiên về yếu tố off-road. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời như LC300 hay Prado. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ việc xe có cấu tạo dạng khung thân liền khối để tối ưu hóa giá thành. Về khả năng vận hành, Toyota Land Cruiser “mini” có thể được trang bị các loại động cơ hiện có trên Corolla Cross, RAV4 và Prius. Tuy nhiên, xét đến tính chất ngày càng phát triển của ngành công nghiệp ôtô, cũng có khả năng xe sẽ được trang bị hệ thống truyền động điện. Ngoài kích thước nhỏ hơn, Land Cruiser “mini” được dự đoán sẽ có mức giá hấp dẫn hơn đáng kể so với Land Cruiser Prado (từ 55.000 USD - tương đương 1,33 tỷ VNĐ). Carscoops cho biết mức giá xe Toyota Land Cruiser FJ 2024 khởi điểm khoảng 30.000 – 35.000 USD (tương đương 730 - 850 triệu đồng). Video: Lộ diện Toyota Land Cruiser “mini” hoàn toàn mới.

Toyota đã xác nhận đang phát triển một mẫu Toyota Land Cruiser mini 2024 mới có kích thước nhỏ gọn nhưng cho đến thời điểm hiện tại, có rất ít thông tin về xe được hé lộ. Theo nguồn tin từ Carscoops, hãng xe Nhật Bản đã đăng ký bản quyền cho nhãn hiệu “Land Cruiser FJ” và rất có thể đây là tên gọi chính thức của mẫu Land Cruiser “mini” này. Tại buổi ra mắt Land Cruiser Prado 2024, Toyota đã đưa ra gợi ý về một chiếc Land Cruiser cỡ nhỏ, kèm theo một bức ảnh giới thiệu bí ẩn. Mặc dù hãng không công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu SUV kể trên nhưng các nguồn tin rò rỉ cho thấy đây sẽ là một chiếc xe off-road đích thực, tạo ra sự khác biệt so với những mẫu crossover thông thường. Việc thiếu các chi tiết cụ thể khiến người ta không chắc chắn liệu “Land Cruiser FJ” có phải là tên gọi chính thức của mẫu Land Cruiser sắp ra mắt hay không. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một lời tri ân dành cho Toyota FJ Cruiser – một mẫu SUV huyền thoại mà gần đây hãng đã khai tử. Điều này cũng lý giải tại sao hai mẫu xe này có sự tương đồng khá lớn về kiểu dáng, dù cho Land Cruiser “mini” được dự đoán có kích thước nhỏ hơn nhiều so với FJ Cruiser. Các báo cáo từ Nhật Bản gợi ý rằng mẫu xe Toyota Land Cruiser FJ 2024 mới sẽ có kích cỡ tương tự như Toyota Corolla Cross, nhưng có kiểu dáng và tính năng thiên về yếu tố off-road. Mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm rời như LC300 hay Prado. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ việc xe có cấu tạo dạng khung thân liền khối để tối ưu hóa giá thành. Về khả năng vận hành, Toyota Land Cruiser “mini” có thể được trang bị các loại động cơ hiện có trên Corolla Cross, RAV4 và Prius. Tuy nhiên, xét đến tính chất ngày càng phát triển của ngành công nghiệp ôtô, cũng có khả năng xe sẽ được trang bị hệ thống truyền động điện. Ngoài kích thước nhỏ hơn, Land Cruiser “mini” được dự đoán sẽ có mức giá hấp dẫn hơn đáng kể so với Land Cruiser Prado (từ 55.000 USD - tương đương 1,33 tỷ VNĐ). Carscoops cho biết mức giá xe Toyota Land Cruiser FJ 2024 khởi điểm khoảng 30.000 – 35.000 USD (tương đương 730 - 850 triệu đồng). Video: Lộ diện Toyota Land Cruiser “mini” hoàn toàn mới.