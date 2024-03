Toyota Land Cruiser FJ 2024 "giá mềm" lộ thông số trước ngày ra mắt

Toyota Land Cruiser huyền thoại đã tồn tại trên thị trường hơn 70 năm và trở thành một trong những mẫu SUV được yêu thích nhất trên thế giới. Mẫu xe này nổi tiếng với sự bền bỉ và khả năng off-road vượt trội. Tuy nhiên, mức giá xe lên tới hơn 70.000 USD tại Mỹ (khoảng 1,7 tỷ đồng) của Land Cruiser không phải là con số dễ tiếp cận đối với nhiều người dùng phổ thông. Do đó, một chiếc Toyota Land Cruiser FJ 2024 mới với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ nhưng vẫn có khả năng vượt địa hình đang được nhiều khách hàng mong chờ. Theo Carscoops, để duy trì khả năng off-road nhưng với mức giá rẻ hơn, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sẽ được trang bị nền tảng khung gầm hình thang của Toyota, dùng chung với mẫu bán tải Hilux Champ mới ra mắt gần đây. Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều tin đồn xoay quanh khối động cơ được lắp trên Land Cruiser FJ. Theo Japan's Best Car – một tờ tạp chí về xe cộ uy tín tại Nhật Bản, Toyota hiện đã từ bỏ kế hoạch phát triển hệ truyền động hybrid trên Land Cruiser FJ, thay vào đó chuyển sang sử dụng động cơ xăng truyền thống. Cũng theo thông tin từ tạp chí này, khả năng cao mẫu SUV nhỏ gọn này sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít (công suất 166 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm) tương tự dòng bán tải Hilux Champ đang bán tại Úc. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mặc dù công suất 166 mã lực được đánh giá là khá phù hợp với một mẫu SUV có kích thước chỉ ngang bằng Corolla Cross, tuy nhiên, con số đó là chưa đủ để chiều lòng khách hàng tại thị trường Mỹ, vốn đã quen với những mẫu xe đồ sộ và động cơ mạnh mẽ. Để so sánh, Ford Bronco Sport có các tùy chọn động cơ ba xi-lanh tăng áp 1.5 lít công suất 181 mã lực và động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp 245 mã lực. Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ cũng có thể sẽ được trang bị các loại động cơ khác đang được lắp trên nhiều mẫu xe của hãng như Corolla Cross, RAV4 hay Prius. Một số phương án đáng lưu ý có thể kể đến như động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít công suất 169 mã lực trên Corolla Cross, động cơ 4 xi-lanh 2.5 lít công suất 203 mã lực trên RAV4, các tùy chọn máy xăng hybrid mạnh 194 mã lực hay PHEV công suất 220 mã lực dùng trên Prius. Video: Xem chi tiét Toyota Land Cruiser Prado 250 mới.

Toyota Land Cruiser huyền thoại đã tồn tại trên thị trường hơn 70 năm và trở thành một trong những mẫu SUV được yêu thích nhất trên thế giới. Mẫu xe này nổi tiếng với sự bền bỉ và khả năng off-road vượt trội. Tuy nhiên, mức giá xe lên tới hơn 70.000 USD tại Mỹ (khoảng 1,7 tỷ đồng) của Land Cruiser không phải là con số dễ tiếp cận đối với nhiều người dùng phổ thông. Do đó, một chiếc Toyota Land Cruiser FJ 2024 mới với thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ nhưng vẫn có khả năng vượt địa hình đang được nhiều khách hàng mong chờ. Theo Carscoops, để duy trì khả năng off-road nhưng với mức giá rẻ hơn, Land Cruiser FJ nhiều khả năng sẽ được trang bị nền tảng khung gầm hình thang của Toyota, dùng chung với mẫu bán tải Hilux Champ mới ra mắt gần đây. Ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều tin đồn xoay quanh khối động cơ được lắp trên Land Cruiser FJ. Theo Japan's Best Car – một tờ tạp chí về xe cộ uy tín tại Nhật Bản, Toyota hiện đã từ bỏ kế hoạch phát triển hệ truyền động hybrid trên Land Cruiser FJ, thay vào đó chuyển sang sử dụng động cơ xăng truyền thống. Cũng theo thông tin từ tạp chí này, khả năng cao mẫu SUV nhỏ gọn này sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.7 lít (công suất 166 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm) tương tự dòng bán tải Hilux Champ đang bán tại Úc. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Mặc dù công suất 166 mã lực được đánh giá là khá phù hợp với một mẫu SUV có kích thước chỉ ngang bằng Corolla Cross, tuy nhiên, con số đó là chưa đủ để chiều lòng khách hàng tại thị trường Mỹ, vốn đã quen với những mẫu xe đồ sộ và động cơ mạnh mẽ. Để so sánh, Ford Bronco Sport có các tùy chọn động cơ ba xi-lanh tăng áp 1.5 lít công suất 181 mã lực và động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít tăng áp 245 mã lực. Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser FJ cũng có thể sẽ được trang bị các loại động cơ khác đang được lắp trên nhiều mẫu xe của hãng như Corolla Cross, RAV4 hay Prius. Một số phương án đáng lưu ý có thể kể đến như động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít công suất 169 mã lực trên Corolla Cross, động cơ 4 xi-lanh 2.5 lít công suất 203 mã lực trên RAV4, các tùy chọn máy xăng hybrid mạnh 194 mã lực hay PHEV công suất 220 mã lực dùng trên Prius. Video: Xem chi tiét Toyota Land Cruiser Prado 250 mới.