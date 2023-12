Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 - SUV việt dã giá 792 triệu đồng

Vào hồi tháng 8 năm nay, hãng xe Nhật Bản đã vén màn phiên bản nâng cấp của Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 mới. Trong lần nâng cấp này, mẫu SUV việt dã đã quay trở lại thị trường nội địa Nhật Bản sau khi bị ngừng bán vào năm 2015 vì không đáp ứng quy định về an toàn. Như vậy, dòng Toyota Land Cruiser tại Nhật Bản hiện có 3 thành viên là Land Cruiser 300 Series, Land Cruiser Prado 250 Series và Land Cruiser 70 Series. Đến nay, giá xe Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 tại thị trường Nhật Bản mới được công bố. Theo đó, xe chỉ có 1 phiên bản và giá khởi điểm 4,8 triệu Yên (khoảng 792 triệu đồng), rẻ hơn so với Toyota Land Cruiser 300 Series (5,1 triệu Yên). Toyota Land Cruiser 70 Series hay J70 là dòng xe đã được sản xuất từ năm 1984 đến nay. Là phiên bản off-road của Toyota Land Cruiser, mẫu xe này hiện vẫn đang được phân phối ở một số thị trường trên thế giới như Úc, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hay Nam Phi. Ở phiên bản 2024, Toyota Land Cruiser 70 Series tiếp tục giữ ngoại hình như xế cổ. Tuy nhiên, hãng Toyota đã nâng cấp một số chi tiết ngoại thất như đèn pha LED hình tròn được bao quanh bằng đèn LED định vị ban ngày, lưới tản nhiệt tổ ong, đèn báo rẽ nằm ở hai góc đầu xe Cản trước gọn gàng hơn, chắn bùn mới, vành hợp kim 16 inch và đèn hậu chuyển xuống cản sau. Cản trước và ốp cua lốp không sơn màu mang đến vẻ ngoài hầm hố cho mẫu xe này. Tương tự phiên bản cũ, Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 cũng có 4 cấu hình thân xe là Single Cab, Double Cab, Troop Carrier và Wagon. Trong đó, Wagon là cấu hình SUV với kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.890 x 1.870 x 1.920 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Cũng như ngoại thất, nội thất của mẫu SUV việt dã này đã được làm mới với màn hình đa thông tin 4,2 inch có giao diện cổ điển trong bảng đồng hồ và cụm điều khiển trung tâm cải tiến nhẹ. Tại thị trường Nhật Bản, Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 có trang bị tiện nghi khá cơ bản như điều hòa chỉnh tay, cổng USB Type C, cửa sổ chỉnh điện, phanh tay chỉnh cơ và khóa cửa trung tâm. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm không phải là trang bị tiêu chuẩn của xe. Ghế của Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 được bọc da pha nỉ... và hàng ghế sau có thể gập 60:40. Bù lại, hãng Toyota đã trang bị những tính năng an toàn chủ động ADAS mới cho mẫu SUV việt dã này như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường, nhận biết biển báo giao thông và đèn pha tự động. Chưa hết, Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 còn có thêm hệ thống treo mới nhằm cải thiện cảm giác lái và phản hồi vô lăng mà không đánh mất khả năng off-road đặc trưng. Xe sở hữu góc tiếp cận 33 độ, góc vượt đỉnh dốc 26 độ, góc thoát 23 độ và bán kính vòng quay tối thiểu 6,3 m. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 tại thị trường Nhật Bản là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc, tạo ra công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động Super ECT 6 cấp, tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình 10,1 km/lít (khoảng 9,9 lít/100 km). Hệ dẫn động 4 bánh 4WD với khóa vi sai cầu sau kết hợp cùng những công nghệ như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát lực kéo chủ động và kiểm soát ổn định thân xe. Hệ dẫn động này có 2 chế độ là 2 cầu nhanh H4 và 2 cầu chậm L4. Khi mua mẫu xe này, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 3 màu sơn là trắng, đen và be. Hãng Toyota dự định chỉ sản xuất 400 chiếc Land Cruiser 70 Series 2024 để phục vụ thị trường nội địa. Video: Dàn SUV việt dã Toyota Land Cruiser 70 Series 2024.

