Toyota Innova Hybrid 2023 bán ra tới hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam?

Ngay từ cuối năm ngoái, một số các đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Toyota Innova 2023, bao gồm cả phiên bản hybrid. Theo nguồn tin chúng tôi mới nhật được, Toyota Innova thế hệ thứ 7 mới nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt vào tháng 9 năm nay. Phiên bản Toyota Innova 2023 ra mắt thị trường Việt chính là trên cơ sở mẫu xe Innova ở Indonesia (với tên gọi Kijang Innova Zenix) hay Innova HyCross tại Ấn Độ. Toyota Innova 2023 được định vị là mẫu SUV đô thị hạng C, chứ không phải MPV như bản cũ, và được phát triển trên cơ sở bệ gầm Toyota New Global Architecture (TNGA) mới. Xe có chiều dài 4.755 mm, rộng 1.850 mm, chiều cao 1.795 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 185 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm và có nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng 100 mm. Thiết kế bên ngoài của Toyota Innova 2023 cũng hoàn toàn khác so với các thế hệ trước và tiến tới một mẫu SUV đô thị, thoát khỏi cái "mác" xe MPV dịch vụ như các thế hệ trước. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt lục giác với họa tiết tổ ong, lưới tản nhiệt còn có viền mạ crôm và nối liền cụm đèn pha LED nằm ngang. Phiên bản Toyota Innova Hybrid 2023 cao cấp nhất sẽ có thêm dải LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành hợp kim 18 inch và cửa cốp chỉnh điện. Toyota Innova 2023 cũng lột xác hoàn toàn về thiết kế nội thất, theo xu hướng cá nhân hơn và sang trọng hơn. Táp-lô xe có thiết kế đa tầng với vô lăng ba chấu, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch đặt nổi Cần số của xe được đặt cao về phía táp lô chứ không nằm ở giữa hai ghế như thế hệ trước. Phiên bản cao cấp của Toyota Innova 2023 còn có cửa sổ trời toàn cảnh, 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử tích hợp auto hold. Toyota Innova 2023 bản cao cấp nhất sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) 3.0, bao gồm những tính năng như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường và đèn pha tự động. Ngoài ra, bản cao cấp còn có camera 360 độ và hệ thống cảnh báo điểm mù.Toyota Innova 2023 về Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng hoặc hybrid mới. Động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải tua máy 4.500 - 9.000 vòng/phút. Còn phiên bản Hybrid sẽ sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm tại dải tua máy 4.400 - 5.200 vòng/phút kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm. Nhờ đó, Toyota Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực. Đi cùng với đó là hộp số CVT giả lập 10 cấp số cho mọi phiên bản. Nhờ đó, Toyota Innova 2023 có công suất tối đa tăng 25% trong khi lượng xăng tiêu thụ giảm hơn 50%. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Toyota Innova Hybrid 2023 khá ấn tượng, chỉ khoảng khoảng 4,76 lít/100 km. Được biết, Innova 2023 phiên bản SUV đô thị cỡ C sẽ được bán song song với Innova mpv phiên bản cũ do định vị sản phẩm khác nhau. Giá bán của Innova mới 2023 cũng sẽ ở mức cao, bản hybrid có thể trên 1 tỷ đồng do động cơ và trang bị cao cấp hơn hẳn. Video: Toyota Innova 2023 nhận cọc dự kiến 800 triệu tại Việt Nam?

Ngay từ cuối năm ngoái, một số các đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Toyota Innova 2023, bao gồm cả phiên bản hybrid. Theo nguồn tin chúng tôi mới nhật được, Toyota Innova thế hệ thứ 7 mới nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt vào tháng 9 năm nay. Phiên bản Toyota Innova 2023 ra mắt thị trường Việt chính là trên cơ sở mẫu xe Innova ở Indonesia (với tên gọi Kijang Innova Zenix) hay Innova HyCross tại Ấn Độ. Toyota Innova 2023 được định vị là mẫu SUV đô thị hạng C, chứ không phải MPV như bản cũ, và được phát triển trên cơ sở bệ gầm Toyota New Global Architecture (TNGA) mới. Xe có chiều dài 4.755 mm, rộng 1.850 mm, chiều cao 1.795 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và chiều cao gầm 185 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm và có nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở tăng 100 mm. Thiết kế bên ngoài của Toyota Innova 2023 cũng hoàn toàn khác so với các thế hệ trước và tiến tới một mẫu SUV đô thị, thoát khỏi cái "mác" xe MPV dịch vụ như các thế hệ trước. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt lục giác với họa tiết tổ ong, lưới tản nhiệt còn có viền mạ crôm và nối liền cụm đèn pha LED nằm ngang. Phiên bản Toyota Innova Hybrid 2023 cao cấp nhất sẽ có thêm dải LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành hợp kim 18 inch và cửa cốp chỉnh điện. Toyota Innova 2023 cũng lột xác hoàn toàn về thiết kế nội thất, theo xu hướng cá nhân hơn và sang trọng hơn. Táp-lô xe có thiết kế đa tầng với vô lăng ba chấu, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch đặt nổi Cần số của xe được đặt cao về phía táp lô chứ không nằm ở giữa hai ghế như thế hệ trước. Phiên bản cao cấp của Toyota Innova 2023 còn có cửa sổ trời toàn cảnh, 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa, điều hòa tự động 2 vùng, sạc điện thoại không dây và phanh tay điện tử tích hợp auto hold. Toyota Innova 2023 bản cao cấp nhất sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) 3.0, bao gồm những tính năng như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường và đèn pha tự động. Ngoài ra, bản cao cấp còn có camera 360 độ và hệ thống cảnh báo điểm mù. Toyota Innova 2023 về Việt Nam sẽ dùng động cơ xăng hoặc hybrid mới. Động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205 Nm tại dải tua máy 4.500 - 9.000 vòng/phút. Còn phiên bản Hybrid sẽ sử dụng máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm tại dải tua máy 4.400 - 5.200 vòng/phút kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm. Nhờ đó, Toyota Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực. Đi cùng với đó là hộp số CVT giả lập 10 cấp số cho mọi phiên bản. Nhờ đó, Toyota Innova 2023 có công suất tối đa tăng 25% trong khi lượng xăng tiêu thụ giảm hơn 50%. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của Toyota Innova Hybrid 2023 khá ấn tượng, chỉ khoảng khoảng 4,76 lít/100 km. Được biết, Innova 2023 phiên bản SUV đô thị cỡ C sẽ được bán song song với Innova mpv phiên bản cũ do định vị sản phẩm khác nhau. Giá bán của Innova mới 2023 cũng sẽ ở mức cao, bản hybrid có thể trên 1 tỷ đồng do động cơ và trang bị cao cấp hơn hẳn. Video: Toyota Innova 2023 nhận cọc dự kiến 800 triệu tại Việt Nam?