Toyota Innova Cross tăng trưởng mạnh, vẫn thua Hyundai Custin

Tương tự những phân khúc khác, phần lớn các mẫu MPV đều tăng trưởng về mặt doanh số trong tháng 11/2023 vừa qua. Trong đó, tăng trưởng ấn tượng nhất là Toyota Innova Cross và Hyundai Custin. Tân binh Toyota Innova Cross vẫn chưa đạt được kỳ vọng về doanh số. Mitsubishi Xpander: 1.467 xe

Tháng 11/2023 tiếp tục là một tháng thành công của dòng MPV cỡ nhỏ Mitsubishi Xpander khi mẫu xe này đạt doanh số 1.467 xe, tăng trưởng 14,8%. Với kết quả này, Mitsubishi Xpander vững vàng ở vị trí số 1 trong phân khúc MPV đồng thời đứng thứ 4 toàn thị trường. Tổng cộng từ đầu năm đến nay, người Việt đã mua 16.931 chiếc MPV này. Nhiều khả năng Mitsubishi Xpander sẽ là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong năm 2023. Không có gì bất ngờ khi Mitsubishi Xpander "bán chạy như tôm tươi" ở Việt Nam. Toyota Veloz Cross: 1.116 xe

Tháng 11 vừa qua đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của Toyota Veloz Cross. Mẫu MPV đến từ Nhật Bản này đạt doanh số 1.116 xe, tăng gấp 3 lần so với tháng liền trước. Nhờ đó, Toyota Veloz Cross đã vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc. Kết quả này có lẽ một phần bắt nguồn từ chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ mà Toyota Việt Nam áp dụng cho Veloz Cross trong tháng 11/2023. Bên cạnh thương hiệu uy tín, Toyota Veloz Cross còn thuyết phục người Việt bằng thiết kế MPV lai SUV khỏe khoắn, trang bị phong phú trong phân khúc và giá bán vừa phải, dao động từ 658 - 698 triệu đồng cho 2 phiên bản. Điểm nhấn của đại diện nhà Toyota nằm ở những trang bị như gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, điều hòa tự động, phanh tay điện tử, màn hình giải trí 9 inch, đèn pha LED,... Kia Carnival: 550 xe

Mẫu MPV bán chạy thứ 3 tại Việt Nam trong tháng 11/2023 là Kia Carnival với doanh số đạt 550 xe, tăng 5,3%. Đây là kết quả khá ấn tượng với một mẫu MPV tiền tỷ như Kia Carnival. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, mẫu MPV đến từ Hàn Quốc này đã đạt kết quả 4.827 xe, khá cao trong phân khúc. Sở hữu giá bán dao động từ 1,209 - 1,834 tỷ đồng, Kia Carnival là một trong số ít những mẫu MPV cỡ lớn đang bán tại Việt Nam. Thế mạnh của mẫu xe này nằm ở thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi, nhiều trang bị tiện nghi và an toàn. Honda BR-V: 544 xe

Tương tự các mẫu xe kể trên, Honda BR-V cũng tăng trưởng dương trong tháng 11 vừa qua. Mẫu xe này đạt doanh số 544 xe, tăng 16,2%. Con số này giúp tăng kết quả cộng dồn năm 2023 của Honda BR-V lên 2.341 xe. Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam, Honda BR-V không phải là rẻ với giá bán từ 661 - 705 triệu đồng cho 2 phiên bản. Bù lại, mẫu xe nhà Honda lại sở hữu thiết kế MPV lai SUV đẹp mắt và hệ thống an toàn hiện đại. Hyundai Custin: 529 xe Mới ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 9 năm nay nhưng Hyundai Custin đã nhanh chóng gặt hái thành công. Trong tháng 11 vừa qua, mẫu xe Hàn Quốc này đạt doanh số 529 xe, tăng trưởng 63,2%. Không chỉ bán chạy hơn người anh em cùng thương hiệu là Stargazer, Hyundai Custin còn vượt mặt đối thủ trực tiếp Toyota Innova Cross. Khác với Toyota Innova Cross, Hyundai Custin là xe lắp ráp trong nước nên được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Ngoài ra, mẫu xe này còn có những lợi thế lớn về mặt kích thước và trang bị so với Toyota Innova Cross. Toyota Avanza Premio: 445 xe

Cũng như người anh em Veloz Cross, Toyota Avanza Premio đã tăng trưởng doanh số trong tháng 11/2023. Đã có 445 chiếc Toyota Avanza Premio được bán ra, tăng 75,8%. So với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio thường có doanh số thấp hơn dù giá rẻ hơn, chỉ từ 558 - 598 triệu đồng cho 2 phiên bản. Nguyên nhân là bởi Avanza Premio có thiết kế và trang bị kém ấn tượng hơn. Hyundai Stargazer: 355 xe

Hyundai Stargazer là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc MPV bị giảm doanh số trong tháng 11/2023. Mẫu xe này chỉ sở hữu doanh số 355 xe, giảm 28,2% so với tháng 10/2023. Hyundai Stargazer hiện được nhập khẩu nguyên chiếc nên không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Ngoài ra, mẫu xe này còn có thiết kế không hợp gu của nhiều người Việt. Kia Carens: 337 xe Tương tự đồng hương Hyundai Stargazer, Kia Carens cũng có một tháng không mấy thành công khi doanh số giảm 14,8% xuống còn 337 xe. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, mẫu MPV này đạt doanh số 3.325 xe, thấp hơn cả Kia Carnival dù rẻ hơn đến một nửa. Kia Carens hiện có giá dao động từ 589 - 859 triệu đồng, khá cao trong phân khúc MPV cỡ nhỏ. Tuy nhiên, xe lại ghi điểm bằng thiết kế theo phong cách SUV, nội thất 6 chỗ hiếm hoi trong phân khúc cùng nhiều trang bị tiện nghi... Toyota Innova Cross: 162 xe

Ra mắt Việt Nam vào hồi tháng 10/2023, Toyota Innova Cross chưa thực sự đạt được kỳ vọng về mặt doanh số. Trong tháng 11 vừa qua, mẫu xe này mang về kết quả bán hàng 162 xe, tăng 13,2%. Tuy tăng trưởng dương nhưng Toyota Innova Cross vẫn nằm trong top cuối của phân khúc MPV nếu xét về mặt doanh số và bị đối thủ Hyundai Custin bỏ lại khá xa. So với Hyundai Custin, Toyota Innova Cross có giá khởi điểm thấp hơn, dao động từ 810 - 990 triệu đồng. Suzuki XL7: 152 xe

Trong tháng 11/2023, Suzuki XL7 đã tăng trưởng nhẹ với tỷ lệ 6,29% lên 152 xe. Con số này tất nhiên là chưa đủ để mẫu MPV Nhật Bản cải thiện vị thế trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Điểm sáng của Suzuki XL7 nằm ở động cơ vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, đi cùng hộp số tự động 4 cấp. Suzuki Ertiga: 121 xe Cũng giống XL7, Suzuki Ertiga đã tăng trưởng nhẹ trong tháng 11/2023. Doanh số của mẫu xe này đạt 121 xe, tăng 12%. Kết quả này không quá cao nhưng vẫn đáng khích lệ vì Suzuki Ertiga trước đây thường xuyên nằm trong top những mẫu xe bán chậm nhất Việt Nam. Trong vài tháng trở lại đây, Suzuki Ertiga liên tục được hãng áp dụng các chương trình ưu đãi trị giá lên đến cả trăm triệu đồng. Điều này đã trở thành động lực tăng trưởng doanh số cho xe. Toyota Innova: 113 xe

Tuy Innova Cross đã ra mắt nhưng Toyota Innova thế hệ cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường. Trong tháng 11/2023 vừa qua, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 113 xe, xếp cuối cùng trong phân khúc MPV. So với tháng 10/2023, doanh số của xe giảm 12,4%. Kết quả này cũng không có gì ngạc nhiên vì Toyota Innova đời cũ đã đánh mất sức hấp dẫn trong vài năm trở lại đây do sự xuất hiện của hàng loạt mẫu MPV cỡ nhỏ rẻ hơn và đẹp hơn mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Giá bán của Toyota Innova cũng không phải là quá rẻ, dao động từ 755 - 995 triệu đồng. Video: So sánh Toyota Innova 2023 và Hyundai Custin.

