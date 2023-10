Toyota Innova Cross Hybrid giá gần 1 tỷ đồng tại Việt Nam có gì hay?

Toyota Innova Cross vừa ra mắt Việt Nam có những thay đổi đáng kể khi chuyển qua sử dụng khung gầm toàn cầu TNGA, kết hợp dẫn động cầu trước và thiết kế đậm chất SUV hơn. Kích thước tổng thể DxRxC của phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid 2024 mới lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.790 (mm). Chiều dài cơ sở của mẫu xe MPV Toyota Innova Cross Hybrid 2024 là 2.850 mm và khoảng sáng gầm 167 mm, thấp hơn so với phiên bản máy xăng. So với thế hệ trước, đầu xe thiết kế hầm hố hơn với cụm lưới tản nhiệt lục giác cách điệu, kết hợp cùng dải đèn pha Full-LED. Phiên bản Hybrid trang bị đèn pha LED ban ngày, đèn pha tự động bật/tắt, chế độ đèn chờ dẫn đường và cân bằng góc chiếu chỉnh tay. Ngoài ra, xe cũng trang bị đèn sương mù LED. Gương chiếu hậu thiết kế hiện đại, chỉnh điện, gập tự động, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng, cảnh báo điểm mù. Toyota Innova Cross Hybrid trang bị la-zăng hợp kim 18 inch, có thiết kế 5 chấu kép sơn bạc, đi kèm thông số lốp 225/50R18. Đuôi xe Toyota Innova Cross 2024 cân đối và hiện đại hơn với cụm đèn hậu LED vuốt mỏng, và được nối liền bởi một nẹp mạ chrome vắt ngang. Ngoài ra, cản sau và cửa cốp dạng hình thang, tạo cho phần đuôi xe thêm vẻ khỏe khoắn, đậm chất SUV. Khoang lái Toyota Innova Cross 2024 khá hiện đại với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi. Cả hai phiên bản đều thiết kế nội thất 2 tông màu đen và nâu sang trọng. Vô lăng Innova Cross có thiết kế 3 chấu thể thao, tích hợp điều chỉnh đa chức năng bao gồm cả các tính năng an toàn trong gói TSS. Ngoài ra, vô lăng cũng tích hợp lẫy chuyển số. Phía sau vô lăng là đồng hồ lái kỹ thuật số với màn hình đa thông tin TFT màu 7 inch. Bên trái vô lăng xe tích hợp điều khiển đèn pha, cốp chỉnh điện và camera toàn cảnh 360 độ. Innova Cross 2024 trang bị tiêu chuẩn camera toàn cảnh, tích hợp trong màn hình giải trí. Ngoài ra, hệ thống giải trí tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây... Khu vực bệ điều khiển có thiết kế nghiêng, tích hợp chức năng điều hòa tự động, cần số gọn gàng và các nút hỗ trợ vận hành nằm gần với người lái. Chính giữa hàng ghế trước tích hợp 2 cổng sạc USB-C và USB-A, cùng với 2 giá đựng cốc. Ghế ngồi Toyota Innova Cross 2024 có thiết kế sang trọng với các họa tiết tinh tế. Ghế lái tất cả phiên bản đều trang bị chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ hai phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid có thiết kế 2 ghế thương gia độc lập, chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng và có tựa tay. Chính giữa hàng ghế thứ hai có bệ đựng đồ với hai giá để cốc. Hàng ghế thứ hai phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid trang bị 2 cổng sạc USB. Ngoài ra, tại đây còn trang bị điều khiển tốc độ gió điều hòa và đèn chiếu sáng nội thất, đi kèm với màn hình trực quan... Phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, trong khi phiên bản máy xăng không trang bị tiện ích này. Hàng ghế thứ ba Toyota Innova Cross 2024 có thiết kế 3 chỗ ngồi và có thể gập phẳng 50:50 để mở rộng khoang hành lý. Dung tích khoang hành lý Toyota Innova Cross 2024 có thể mở rộng lên đến 990 L khi gập hàng ghế thứ ba. Phiên bản Innova Cross Hybrid 2024 trang bị cốp chỉnh điện hiện đại, nhưng chưa có tính năng đá cốp rảnh tay. Toyota Innova Cross Hybrid trang bị động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson 4 xi lanh công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp e-CVT cho mức tiêu thị nhiên liệu trong đô thị chỉ 4,35 L/100km. Ngoài ra, Toyota Innova Cross Hybrid trang bị và 3 chế độ ECO, NORMAL và PWR, kết hợp với chế độ thuần điện EV Mode. Chuyển qua hệ dẫn động cầu trước, vì vậy Innova Cross 2024 không còn khớp cầu sau. Thay vào đó, mẫu xe náy sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh dầm xoắn, kết hợp hệ thống treo trước độc lập kiểu MacPherson. Xe được phân phối với 5 màu sắc và chính thức có mặt tại các Đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 12/10/2023. Mức giá xe Toyota Innova Cross 2024 tại Việt Nam được công bố từ 810 triệu đồng cho phiên bản 8 chỗ máy xăng và 990 triệu đồng cho phiên bản hybrid 7 chỗ ngồi. Mức giá này cũng được xem là khá cạnh tranh so với "đối thủ" Hyundai Custin đến từ Hàn Quốc vừa ra mắt tháng 9 vừa qua. Video: Toyota Innova Cross 2023 giá hấp dẫn, nhưng vẫn đắn đo.

Toyota Innova Cross vừa ra mắt Việt Nam có những thay đổi đáng kể khi chuyển qua sử dụng khung gầm toàn cầu TNGA, kết hợp dẫn động cầu trước và thiết kế đậm chất SUV hơn. Kích thước tổng thể DxRxC của phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid 2024 mới lần lượt là 4.755 x 1.850 x 1.790 (mm). Chiều dài cơ sở của mẫu xe MPV Toyota Innova Cross Hybrid 2024 là 2.850 mm và khoảng sáng gầm 167 mm, thấp hơn so với phiên bản máy xăng. So với thế hệ trước, đầu xe thiết kế hầm hố hơn với cụm lưới tản nhiệt lục giác cách điệu, kết hợp cùng dải đèn pha Full-LED. Phiên bản Hybrid trang bị đèn pha LED ban ngày, đèn pha tự động bật/tắt, chế độ đèn chờ dẫn đường và cân bằng góc chiếu chỉnh tay. Ngoài ra, xe cũng trang bị đèn sương mù LED. Gương chiếu hậu thiết kế hiện đại, chỉnh điện, gập tự động, tích hợp đèn báo rẽ, đèn chào mừng, cảnh báo điểm mù. Toyota Innova Cross Hybrid trang bị la-zăng hợp kim 18 inch, có thiết kế 5 chấu kép sơn bạc, đi kèm thông số lốp 225/50R18. Đuôi xe Toyota Innova Cross 2024 cân đối và hiện đại hơn với cụm đèn hậu LED vuốt mỏng, và được nối liền bởi một nẹp mạ chrome vắt ngang. Ngoài ra, cản sau và cửa cốp dạng hình thang, tạo cho phần đuôi xe thêm vẻ khỏe khoắn, đậm chất SUV. Khoang lái Toyota Innova Cross 2024 khá hiện đại với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi. Cả hai phiên bản đều thiết kế nội thất 2 tông màu đen và nâu sang trọng. Vô lăng Innova Cross có thiết kế 3 chấu thể thao, tích hợp điều chỉnh đa chức năng bao gồm cả các tính năng an toàn trong gói TSS. Ngoài ra, vô lăng cũng tích hợp lẫy chuyển số. Phía sau vô lăng là đồng hồ lái kỹ thuật số với màn hình đa thông tin TFT màu 7 inch. Bên trái vô lăng xe tích hợp điều khiển đèn pha, cốp chỉnh điện và camera toàn cảnh 360 độ. Innova Cross 2024 trang bị tiêu chuẩn camera toàn cảnh, tích hợp trong màn hình giải trí. Ngoài ra, hệ thống giải trí tích hợp kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây... Khu vực bệ điều khiển có thiết kế nghiêng, tích hợp chức năng điều hòa tự động, cần số gọn gàng và các nút hỗ trợ vận hành nằm gần với người lái. Chính giữa hàng ghế trước tích hợp 2 cổng sạc USB-C và USB-A, cùng với 2 giá đựng cốc. Ghế ngồi Toyota Innova Cross 2024 có thiết kế sang trọng với các họa tiết tinh tế. Ghế lái tất cả phiên bản đều trang bị chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ hai phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid có thiết kế 2 ghế thương gia độc lập, chỉnh điện 4 hướng, có đệm chân chỉnh điện 2 hướng và có tựa tay. Chính giữa hàng ghế thứ hai có bệ đựng đồ với hai giá để cốc. Hàng ghế thứ hai phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid trang bị 2 cổng sạc USB. Ngoài ra, tại đây còn trang bị điều khiển tốc độ gió điều hòa và đèn chiếu sáng nội thất, đi kèm với màn hình trực quan... Phiên bản Toyota Innova Cross Hybrid được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, trong khi phiên bản máy xăng không trang bị tiện ích này. Hàng ghế thứ ba Toyota Innova Cross 2024 có thiết kế 3 chỗ ngồi và có thể gập phẳng 50:50 để mở rộng khoang hành lý. Dung tích khoang hành lý Toyota Innova Cross 2024 có thể mở rộng lên đến 990 L khi gập hàng ghế thứ ba. Phiên bản Innova Cross Hybrid 2024 trang bị cốp chỉnh điện hiện đại, nhưng chưa có tính năng đá cốp rảnh tay. Toyota Innova Cross Hybrid trang bị động cơ xăng 2.0L chu trình Atkinson 4 xi lanh công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Đi kèm là hộp số vô cấp e-CVT cho mức tiêu thị nhiên liệu trong đô thị chỉ 4,35 L/100km. Ngoài ra, Toyota Innova Cross Hybrid trang bị và 3 chế độ ECO, NORMAL và PWR, kết hợp với chế độ thuần điện EV Mode. Chuyển qua hệ dẫn động cầu trước, vì vậy Innova Cross 2024 không còn khớp cầu sau. Thay vào đó, mẫu xe náy sử dụng hệ thống treo sau dạng thanh dầm xoắn, kết hợp hệ thống treo trước độc lập kiểu MacPherson. Xe được phân phối với 5 màu sắc và chính thức có mặt tại các Đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 12/10/2023. Mức giá xe Toyota Innova Cross 2024 tại Việt Nam được công bố từ 810 triệu đồng cho phiên bản 8 chỗ máy xăng và 990 triệu đồng cho phiên bản hybrid 7 chỗ ngồi. Mức giá này cũng được xem là khá cạnh tranh so với "đối thủ" Hyundai Custin đến từ Hàn Quốc vừa ra mắt tháng 9 vừa qua. Video: Toyota Innova Cross 2023 giá hấp dẫn, nhưng vẫn đắn đo.