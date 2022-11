Toyota Innova 2023 xuất khẩu từ Indonesia ra châu Á, có cả Việt Nam

Toyota Innova thế hệ thứ 7 đã chính thức trình làng ở thị trường Indonesia vào hôm 21/11/2022 vừa qua. Trong sự kiện này, đại diện Toyota Indonesia đã hé lộ kế hoạch xuất khẩu mẫu MPV cỡ trung này sang các thị trường khác trong đó có cả Việt Nam. Ông Andang Tjahjono, Chủ tịch kiêm Giám đốc Toyota Indonesia (TMMIN), cho biết: "Trong giai đoạn đầu, chúng tôi sẽ xuất khẩu xe sang 13 quốc gia. Sau đó, chúng tôi sẽ tăng cường việc xuất khẩu sang nhiều quốc gia hơn. Quá trình sản xuất Kijang Innova Zenix thể hiện nỗ lực tiếp tục đóng góp cho việc phát triển ngành công nghiệp ôtô Indonesia của chúng tôi". Cũng theo ông Tjahjono, trong giai đoạn đầu, Toyota Innova 2023 lắp ráp tại Indonesia sẽ bắt đầu được xuất khẩu sang 13 quốc gia ở châu Á, Trung Mỹ, Nam Mỹ và châu Phi từ tháng 2 năm sau. Trong giai đoạn tiếp theo, kéo dài từ tháng 4-5/2023, mẫu MPV này sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang 3-4 quốc gia tại khu vực Trung Đông Tổng cộng, Toyota Innova 2023 mới sẽ được xuất khẩu sang 45-50 quốc gia trong năm sau. Ông Tjahjono cho biết sản lượng của Innova thế hệ mới ở nhà máy Toyota Indonesia là khoảng 4.000 xe/tháng. Trong đó, phiên bản hybrid chiếm khoảng 30-40% tổng sản lượng, còn lại là phiên bản dùng động cơ xăng. Đồng thời, 50% sản lượng sẽ được dùng để xuất khẩu, bao gồm cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, Toyota Indonesia chỉ dự định xuất khẩu Innova Hybrid mới sang 13 quốc gia. Như vậy, có thể dự đoán Toyota Innova 2023 sẽ sớm ra mắt Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trước đó, đã có thông tin về việc mẫu MPV này tại Việt Nam sẽ được gọi bằng cái tên Toyota Innova HyCross giống xe ở Ấn Độ hoặc giản lược thành Innova Cross, tương tự chiến lược áp dụng cho người anh em Veloz Cross. Đặc biệt, Toyota Innova phiên bản cũ sẽ tiếp tục được phân phối song song với thế hệ mới. Có vẻ như hãng Toyota muốn Innova 2023 rũ bỏ cái mác "xe dịch vụ" tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Như thông tin đã đưa, Toyota Innova 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture hay TNGA-C mới, tương tự mẫu MPV cùng thương hiệu Voxy. Với cơ sở gầm bệ mới, mẫu MPV này chẳng những tăng kích thước mà còn chuyển từ hệ dẫn động cầu sau sang cầu trước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Innova thế hệ thứ 7 là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ này tiêu thụ lượng xăng trung bình 15 km/lít (khoảng 6,6 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 187,3 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 113 mã lực và 206 Nm, cùng cụm pin Ni-MH nằm bên dưới 2 ghế trước. Nhờ đó, Toyota Innova Hybrid 2023 có tổng công suất 186 mã lực và tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 21 km/lít (4,76 lít/100 km). Ngoài ra, phiên hybrid còn có 4 chế độ lái là EV, Eco, Normal và Power. Dù dùng động cơ nào, Toyota Innova 2023 đều được trang bị hộp số CVT, giả lập 10 cấp, và không còn hộp số sàn như thế hệ cũ. Riêng phiên bản cao cấp nhất của xe còn có thêm lẫy chuyển số sau vô lăng. Những trang bị đáng chú ý còn lại của Toyota Innova 2023 tại thị trường Indonesia bao gồm đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, vành từ 16 - 18 inch, đèn hậu LED kết hợp Halogen và cửa cốp chỉnh điện, điều khiển bằng giọng nói. Bên trong xe có bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 - 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 - 10 inch, hệ thống điều hòa tự động với màn hình kỹ thuật số, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền LED, 2 ghế thương gia ở giữa tích hợp bệ đỡ bắp chân, 2 màn hình giải trí 10 inch dành cho hành khách phía sau, 4 cổng USB Type C, sạc điện thoại không dây và tính năng ra lệnh bằng giọng nói. Ở bản cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0. Gói công nghệ này bao gồm những tính năng như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động. Hiện chưa có thông tin cụ thể về trang bị và giá bán của Toyota Innova 2023 ở thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu Toyota Innova Hybrid mới sẽ được bán ở Việt Nam. Hiện Toyota đang phân phối 3 mẫu xe hybrid ở Việt Nam, bao gồm Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid và Camry Hybrid. Tại thị trường Indonesia, Toyota Innova 2023 được chia thành 5 phiên bản là G CVT, V CVT, G HV CVT, V HV CVT và Q HV CVT với giá khởi điểm dao động từ 419 - 604,15 triệu Rupiah (khoảng 662 - 954 triệu đồng). Xe có 5 màu sơn, bao gồm trắng Platinum White Pearl, bạc Silver Metallic, xám Gray Metallic, đen Attitude Black và xám đậm Dark Steel Metallic. Video: Toyota Innova 2023: thoát mác dịch vụ.

