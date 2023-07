Toyota Innova 2023 từ 942 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Toyota vừa chính thức giới thiệu Innova thế hệ mới ở thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, xe có tên Toyota Innova Zenix 2023 mới, tương tự tại Malaysia và Indonesia. Tại Thái Lan, Innova Zenix chỉ có 2 phiên bản là Smart và Premium. Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 1,379 - 1,479 triệu Baht (khoảng 942 triệu đến 1,01 tỷ đồng). Điều đặc biệt là mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2023 ở Thái Lan này chỉ dùng hệ truyền động hybrid, không có tùy chọn máy xăng như xe tại các thị trường Đông Nam Á khác. Nguyên nhân có lẽ là bởi thị trường này khá ưa chuộng xe hybrid. Xe được trang bị động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, mô-tơ điện, hộp số e-CVT và pin niken hyđrua kim loại (NiMh) 1,3 kWh. Động cơ sản sinh công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm trong khi 2 con số tương ứng của mô-tơ điện là 113 mã lực và 206 Nm. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tổng cộng 186 mã lực đồng thời có 4 chế độ lái là Normal, Power, Eco và EV. Khác với thế hệ cũ, Toyota Innova Zenix 2023 đã chuyển sang hệ dẫn động cầu trước thay vì hệ dẫn động cầu sau. Nguyên nhân là bởi ở thế hệ mới, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA của Daihatsu. Bên cạnh đó là hệ thống treo độc lập dạng thanh giằng MacPherson với thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo dầm xoắn bán độc lập với thanh chống lật phía sau. Kích thước cụ thể của Toyota Innova Zenix 2023 bao gồm chiều dài 4.760 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Chiều cao gầm tối thiểu của xe đạt 160 mm. Không chỉ tăng kích thước so với thế hệ cũ, Toyota Innova Zenix 2023 còn được chuyển hướng sang thiết kế mang phong cách SUV. Ở thị trường Thái Lan, mẫu xe MPV này có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha LED phản xạ đa hướng với tính năng tự động bật/tắt và chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED/đèn chào mừng, cửa cốp chỉnh điện với cảm biến đá cốp, vành hợp kim 18 inch,... Trong khi đó, bản cao cấp có thêm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong Toyota Innova Zenix 2023 tiếp tục là không gian nội thất 3 hàng ghế nhưng chỉ có 7 chỗ ngồi. Ở thị trường Thái Lan, mẫu MPV này được trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn của Toyota Innova Zenix 2023 ở Thái Lan sở hữu nội thất bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng, 2 ghế thương gia đi kèm bàn gấp, ... ... hàng ghế thứ 3 gập 50:50, vô lăng chỉnh 4 hướng, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, 1 cổng USB Type A, 3 cổng USB Type C, 2 cổng sạc điện, điều hòa tự động với tính năng sưởi, màn hình hiển thị điều hòa ở hàng ghế thứ hai, hệ thống đèn viền LED, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, bản Premium cao cấp nhất được bổ sung nội thất bọc da màu đen phối nâu, 2 ghế thương gia có tính năng ngả chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động và lẫy chuyển số sau vô lăng. Trang bị an toàn của Toyota Innova Zenix 2023 ở Thái Lan cũng khá đầy đủ với 6 túi khí, 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, phanh đĩa trên 4 bánh, đèn nháy báo phanh khẩn cấp, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và gói công nghệ trợ lái nâng cao Toyota Safety Sense tiêu chuẩn. Gói Toyota Safety Sense này gồm có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm tốc độ tự động khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái, hệ thống giữ xe ở giữa làn đường và đèn pha tự động. Camera 360 độ sẽ chỉ dành cho bản Premium cao cấp nhất. Khi mua Toyota Innova Zenix 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 4 màu sơn là xanh đậm, đen, bạc và trắng ngọc trai. Trong đó, trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn. Thái Lan là thị trường Đông Nam Á tiếp theo đón nhận Toyota Innova thế hệ mới, sau Indonesia, Philippines và Malaysia. Theo tin đồn, mẫu MPV này cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay và có cả phiên bản hybrid. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán song song với Toyota Innova thế hệ cũ. Hiện giá xe Toyota Innova 2023 ở Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhìn vào giá bán của xe ở những thị trường Đông Nam Á khác, có thể đoán phiên bản hybrid tại Việt Nam sẽ sở hữu giá bán lên đến cả tỷ đồng. Video: Giới thiệu Toyota Innova Zenix 2023 tại Thái Lan.

Toyota vừa chính thức giới thiệu Innova thế hệ mới ở thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, xe có tên Toyota Innova Zenix 2023 mới, tương tự tại Malaysia và Indonesia. Tại Thái Lan, Innova Zenix chỉ có 2 phiên bản là Smart và Premium. Giá bán của 2 phiên bản này lần lượt là 1,379 - 1,479 triệu Baht (khoảng 942 triệu đến 1,01 tỷ đồng). Điều đặc biệt là mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2023 ở Thái Lan này chỉ dùng hệ truyền động hybrid, không có tùy chọn máy xăng như xe tại các thị trường Đông Nam Á khác. Nguyên nhân có lẽ là bởi thị trường này khá ưa chuộng xe hybrid. Xe được trang bị động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, mô-tơ điện, hộp số e-CVT và pin niken hyđrua kim loại (NiMh) 1,3 kWh. Động cơ sản sinh công suất tối đa 152 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm trong khi 2 con số tương ứng của mô-tơ điện là 113 mã lực và 206 Nm. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tổng cộng 186 mã lực đồng thời có 4 chế độ lái là Normal, Power, Eco và EV. Khác với thế hệ cũ, Toyota Innova Zenix 2023 đã chuyển sang hệ dẫn động cầu trước thay vì hệ dẫn động cầu sau. Nguyên nhân là bởi ở thế hệ mới, xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA của Daihatsu. Bên cạnh đó là hệ thống treo độc lập dạng thanh giằng MacPherson với thanh cân bằng phía trước và hệ thống treo dầm xoắn bán độc lập với thanh chống lật phía sau. Kích thước cụ thể của Toyota Innova Zenix 2023 bao gồm chiều dài 4.760 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Chiều cao gầm tối thiểu của xe đạt 160 mm. Không chỉ tăng kích thước so với thế hệ cũ, Toyota Innova Zenix 2023 còn được chuyển hướng sang thiết kế mang phong cách SUV. Ở thị trường Thái Lan, mẫu xe MPV này có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha LED phản xạ đa hướng với tính năng tự động bật/tắt và chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED/đèn chào mừng, cửa cốp chỉnh điện với cảm biến đá cốp, vành hợp kim 18 inch,... Trong khi đó, bản cao cấp có thêm cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Bên trong Toyota Innova Zenix 2023 tiếp tục là không gian nội thất 3 hàng ghế nhưng chỉ có 7 chỗ ngồi. Ở thị trường Thái Lan, mẫu MPV này được trang bị 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn của Toyota Innova Zenix 2023 ở Thái Lan sở hữu nội thất bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 6 hướng, 2 ghế thương gia đi kèm bàn gấp, ... ... hàng ghế thứ 3 gập 50:50, vô lăng chỉnh 4 hướng, cửa sổ chỉnh điện chống kẹt, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay không dây, 1 cổng USB Type A, 3 cổng USB Type C, 2 cổng sạc điện, điều hòa tự động với tính năng sưởi, màn hình hiển thị điều hòa ở hàng ghế thứ hai, hệ thống đèn viền LED, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, bản Premium cao cấp nhất được bổ sung nội thất bọc da màu đen phối nâu, 2 ghế thương gia có tính năng ngả chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động và lẫy chuyển số sau vô lăng. Trang bị an toàn của Toyota Innova Zenix 2023 ở Thái Lan cũng khá đầy đủ với 6 túi khí, 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau, phanh đĩa trên 4 bánh, đèn nháy báo phanh khẩn cấp, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và gói công nghệ trợ lái nâng cao Toyota Safety Sense tiêu chuẩn. Gói Toyota Safety Sense này gồm có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm tốc độ tự động khi ôm cua, cảnh báo lệch làn đường kèm hỗ trợ đánh lái, hệ thống giữ xe ở giữa làn đường và đèn pha tự động. Camera 360 độ sẽ chỉ dành cho bản Premium cao cấp nhất. Khi mua Toyota Innova Zenix 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 4 màu sơn là xanh đậm, đen, bạc và trắng ngọc trai. Trong đó, trắng ngọc trai sẽ có giá cao hơn. Thái Lan là thị trường Đông Nam Á tiếp theo đón nhận Toyota Innova thế hệ mới, sau Indonesia, Philippines và Malaysia. Theo tin đồn, mẫu MPV này cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý III năm nay và có cả phiên bản hybrid. Xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán song song với Toyota Innova thế hệ cũ. Hiện giá xe Toyota Innova 2023 ở Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhìn vào giá bán của xe ở những thị trường Đông Nam Á khác, có thể đoán phiên bản hybrid tại Việt Nam sẽ sở hữu giá bán lên đến cả tỷ đồng. Video: Giới thiệu Toyota Innova Zenix 2023 tại Thái Lan.