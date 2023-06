Toyota Innova Zenix từ 830 triệu đồng tại Malaysia, chờ về Việt Nam

Sau Indonesia và Philippines, Malaysia là quốc gia tiếp theo tại khu vực Đông Nam Á mở bán Toyota Innova thế hệ mới. Ở thị trường này, xe có tên đầy đủ là Toyota Innova Zenix 2023 mới nhằm phân biệt với thế hệ cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường. Mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2023 trình làng tại Malaysia với hai phiên bản 2.0 V và 2.0 HEV, đi kèm giá bán lần lượt là 165.000 RM (khoảng 830 triệu đồng) và 202.000 RM (1,016 tỷ đồng). Như vậy, so với xe ở Indonesia và Philippines, mẫu MPV này ở Malaysia có giá cao hơn đáng kể. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Toyota Innova Zenix 2023 tại Malaysia sở hữu thông số và trang bị tương tự xe ở những thị trường khác. Mẫu MPV này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) mới. Đây là khung gầm liền khối và đi liền với hệ dẫn động cầu trước, trong khi thế hệ cũ dùng khung gầm rời và hệ dẫn động cầu sau. Khung gầm mới giúp xe được nới rộng nhiều về kích thước. Cụ thể, xe dài 4.755 mm, tăng 20mm, rộng 1.850 mm, thêm 20mm, chiều cao giữ nguyên mức 1.795mm, khoảng sáng gầm xe 185mm và chiều dài cơ sở tăng 100mm đạt 2.850mm. Ngoại hình của Toyota Innova Zenix 2023 gây ấn tượng với thiết kế MPV lai SUV. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác, đi kèm mắt lưới hình tổ ong có viền mạ crôm, nối liền với cụm đèn pha nằm ngang ở hai bên được thiết kế khá góc cạnh. Nằm dưới lưới tản nhiệt là khe gió hẹp với hốc hình tứ giác khá lớn ở hai bên, trang trí bằng nẹp màu bạc. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm hình chữ nhật và 2 đèn sương mù nhỏ nằm hai bên hốc gió trung tâm. Đằng sau Toyota Zenix 2023 xuất hiện cụm đèn hậu LED kết hợp Halogen với thiết kế nằm ngang gọn gàng. Bên dưới là cản sau màu đen, tích hợp 2 đèn phản quang. Mâm xe dạng 5 chấu kép, kích thước 17 hoặc 18 inch tùy từng phiên bản. Toyota Innova Zenix 2023 tại Malaysia còn có 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm trắng Platinum White Pearl, bạc Silver Metallic, xám Grey Metallic, đen Attitude Black Mica và nâu đồng ánh kim Avantgarde Bronze Metallic. Đặc biệt, màu Avantgarde Bronze Metallic chỉ được cung cấp tại thị trường Malaysia và Ấn Độ, trong khi thị trường Indonesia và Philippines không có phiên bản màu sắc này. Không gian nội thất của Toyota Innova Zenix 2023 sở hữu thiết kế gọn gàng, trẻ trung và hiện đại hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm. Vô-lăng của chiếc MPV 7 chỗ có thiết kế mới, tích hợp nhiều phím bấm điều chỉnh chức năng trên xe. Ở phía sau là màn hình đồng hồ lái kích thước 7 inch. Ở khu vực mặt táp lô, Innova thế hệ mới có màn hình giải trí kích thước 10,1 inch đặt nổi với thiết kế nằm ngang hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống phanh tay điện tử & giữ phanh tự động. Các trang bị an toàn trên Toyota Innova Zenix 2023 ở Malaysia gồm có 6 túi khí và gói Toyota Safety Sense 3.0. Gói này bao gồm những tính năng như phanh khẩn cấp tự động Pre-Collision System, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường và hỗ trợ nhận biết biển báo giao thông. Không chỉ vậy, xe còn có hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe chia đều trước/sau và camera hành trình. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Innova Zenix 2023 vẫn là 2 tùy chọn động cơ: Thứ nhất là động cơ xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 10 cấp số và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng Dynamic Force 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L kết hợp với mô-tơ điện và pin 1,3 kW cho công suất tổng cộng 186 mã lực. Toyota Innova thế hệ mới nhiều khả năng sẽ ra mắt Việt Nam vào nửa cuối năm nay và cũng có phiên bản hybrid. Hiện các đại lý đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu MPV này. Hiện tại, Innova bản cũ đang được phân phối ở nước ta với 4 phiên bản, đi kèm giá bán từ 755 đến 955 triệu đồng. Video: Toyota Innova Zenix 2023 ra mắt tại Malaysia, chờ về Việt Nam.

