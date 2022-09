Toyota Innova 2023 loại bỏ máy dầu, có được bán tại Việt Nam?

Trong thời gian qua, làng xe Đông Nam Á và Ấn Độ đã liên tục xuất hiện những tin đồn liên quan đến thế hệ mới của mẫu MPV hạng trung Innova. Mới đây, lại có thêm thông tin của mẫu xe Toyota Innova 2023 mới này được tung ra thị trường. Theo các nhân viên bán hàng tại đại lý ở Indonesia, mẫu xe MPV Toyota Innova 2023 sẽ chính thức trình làng vào tháng 11 năm nay. Năm nay đồng thời cũng là thời điểm kỷ niệm 45 năm ra mắt dòng xe MPV này. Như thông tin từ trước đó, Toyota Innova thế hệ mới sẽ được đổi tên thành Innova Zenix. Nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết Toyota Innova Zenix 2023 ở thị trường Indonesia sẽ có 3 phiên bản là G, V và Q. Cả ba phiên bản này đều có hệ truyền động hybrid mới. Ngoài ra, khách hàng mua 2 bản G và V còn có thể chọn động cơ xăng thông thường. Riêng động cơ diesel sẽ không được dùng cho mẫu MPV này nữa. Tuy nhiên, nhiều khả năng hãng Toyota sẽ tiếp tục bán phiên bản máy dầu cũ của Innova để phục vụ những cá nhân và công ty kinh doanh vận tải, chở hành khách. Ngoài hệ truyền động hybrid mới, Toyota Innova Zenix 2023 dự kiến còn được bổ sung hàng loạt trang bị hiện đại hơn. Trong đó, bản G tiêu chuẩn sẽ đèn pha LED, vành 16 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch và có tính năng tạm ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu. Tiếp đến là bản V với vành hợp kim 17 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Cao cấp nhất là bản Q với nhiều chi tiết ngoại thất khác biệt so với 2 bản G và V như vành hợp kim 18 inch. Bên trong bản Q sẽ có thêm 2 ghế thương gia ở hàng giữa với tính năng chỉnh điện. Cửa cốp sau của bản Q cũng sẽ có tính năng chỉnh điện rảnh tay. Theo tạp chí Autocar Ấn Độ, Toyota Innova Zenix 2023 sẽ được phát triển dựa trên khung gầm liền khối TNGA-C hay GA-C, tương tự Corolla và Corolla Cross. Trong khi đó, thế hệ hiện tại của xe đang dùng khung gầm hình thang như xe bán tải. Ngoài ra, Toyota Innova Zenix 2023 còn được đồn là sẽ sở hữu chiều dài 4.700 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Nếu đúng như vậy, xe sẽ ngắn hơn 35 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 100 mm, hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn. Nhờ khung gầm liền khối mới, Toyota Innova Zenix 2023 sẽ nhẹ hơn khoảng 170 kg so với thế hệ cũ. Không dừng ở đó, Toyota Innova Zenix 2023 còn lấy cảm hứng thiết kế từ những người anh em cùng thương hiệu như Voxy và Noah 2022. Những hình ảnh chụp trên đường thử cho thấy xe sở hữu các cột gần như thẳng đứng, nắp ca-pô phẳng, cụm đèn pha lấy cảm hứng từ Corolla Cross và lưới tản nhiệt nằm khá cao trên đầu xe. Tương tự thế hệ cũ, xe vẫn dùng cửa mở thông thường thay vì cửa trượt ở bên sườn. Được biết, Innova Zenix mới là sản phẩm do Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing (TDEM) ở Thái Lan phát triển. Đây cũng là nơi phát triển những sản phẩm khác của Toyota như Fortuner, Hilux, Yaris hay Vios. Hiện chưa có thông tin Toyota Innova 2023 về Việt Nam, nhưng rất có thể trong tương lai nó sẽ "tái xuất". Video: Mẫu xe MPV Toyota Innova Zenix 2023 mới lộ diện.

