Toyota Hilux Mako từ 1,2 tỷ đồng, có Ford Raptor dè chừng?

Toyota Hilux 2021 mới phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào hồi tháng 6 năm nay. Sau 3 tháng, đại lý Toyota chính hãng tại New Zealand đã gây bất ngờ khi vén màn phiên bản độ mang tên Mako của mẫu xe bán tải cỡ trung này. Vì là sản phẩm của đại lý Toyota Hilux Mako nâng cấp sử dụng các phụ kiện đều là hàng chính hãng. Ngoài ra, những trang bị nâng cấp khác trên mẫu xe bán tải này cũng đã được hãng Toyota thông qua. Là câu trả lời dành cho Ford Ranger Raptor, Toyota Hilux Mako 2021 được phát triển dựa trên bản SR5 với thiết kế cabin 4 cửa vốn nổi tiếng là bền và khỏe. Đại lý Toyota sau đó đã bổ sung hệ thống treo giúp nâng cao gầm thêm 40 mm ở phía trước và gần 50 mm ở đằng sau. Thêm vào đó là giảm xóc BP-50 theo phong cách xe đua với tỷ số nén tùy chỉnh. Chưa hết, Toyota Hilux Mako 2021 còn có bộ vành 265/60 Maxxis Razr có thể chạy mọi địa hình và bộ vành Rhino 18 inch màu đen. Nằm đằng sau bộ vành này là phanh cỡ lớn hơn, lấy từ người anh em Toyota Fortuner. Tiếp đến là ốp cua lốp bằng cao su lớn hơn và cản va hầm hố hơn, được tích hợp cả dải đèn LED. Bậc cửa mới, tấm ốp bảo vệ gầm trước/sau, tấm chắn bùn và móc kéo màu đỏ cũng là những chi tiết đáng chú ý trên Toyota Hilux Mako 2021. Bước vào bên trong mẫu xe bán tải Toyota Hilux Mako 2021, chủ nhân sẽ được chào đón bằng ghế ôm lấy thân người ngồi như xe đua, thêu chữ "Mako" như dấu hiệu nhận biết. Trong khi đó, trước mặt người lái còn có vô lăng thể thao bọc da. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Toyota Hilux Mako 2021 vẫn là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,8 lít, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 369 lb-ft. Động cơ này giúp mẫu xe bán tải cỡ trung sở hữu khả năng kéo 3.492 kg và tải trọng 938 kg. Tại thị trường New Zealand, giá xe Toyota Hilux Mako 2021 bán ra từ 79.990 NZD (khoảng 1,22 tỷ đồng). Tuy nhiên, mẫu xe bán tải này chỉ dành riêng cho thị trường New Zealand. Hãng Toyota kỳ vọng sẽ bán được khoảng 250 chiếc Hilux Mako cho khách hàng tại xứ sở chim kiwi. Tại Việt Nam, Toyota Hilux phiên bản mới nhất cũng đã được mang về giới thiệu và phân phối từ hồi tháng 8/2020. Toyota Hilux 2020 tại Việt Nam có tổng cộng 4 phiên bản và giá bán dao động từ 628 - 913 triệu đồng. Video: Toyota Hilux Mako 2021 phiên bản nâng cấp "cực ngầu".

