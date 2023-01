Toyota Hilux GR Sport 2023 đã sẵn sàng “đấu” Ford Ranger Raptor

Toyota Hilux GR Sport 2023 mới có thể nói là một mẫu xe bán tải khá thú vị khi ở mỗi thị trường lại có thiết kế khác nhau. Theo đó, mẫu xe này ở thị trường châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan và Nam Phi sẽ có những chi tiết thiết kế riêng, không "đụng hàng". Tuy nhiên, mẫu xe bán tải Toyota Hilux GR Sport 2023 vừa ra mắt tại thị trường Úc mới là phiên bản ấn tượng nhất và là đối thủ sát sườn nhất của Ford Ranger Raptor. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Hilux GR Sport 2023 tại thị trường Úc là khối động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.8L quen thuộc. Tuy nhiên, động cơ này tạo ra công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Đây là động cơ hiện đang được dùng cho Toyota Hilux GR Sport ở thị trường Nam Phi. So với bản thường, động cơ của Toyota Hilux GR Sport 2023 mạnh hơn 10%. Đồng hành cùng động cơ trên là hộp số tự động đã được cải tiến sao cho thể thao hơn. Tương xứng với động cơ mạnh hơn là hệ thống phanh mới với phanh đĩa được trang bị cho cả 4 bánh. Đĩa phanh cũng được tăng kích thước với đường kính 338 mm phía trước và 312 mm sau. Chưa hết, Toyota Hilux GR Sport 2023 ở thị trường Úc còn được mở rộng 140 mm ở ở đầu xe và 155 mm ở đuôi xe. Nguyên nhân là bởi mẫu xe bán tải này được lắp thêm ốp cua lốp cỡ lớn. Đi kèm với đó là tay đòn tái thiết kế và cầu sau gia cố. Ngoài ra, hãng Toyota còn bổ sung giảm xóc trụ đơn với lực giảm chấn cao hơn và có khả năng tản nhiệt, đi kèm lò xo trụ cứng hơn, cho mẫu xe bán tải này. Những thay đổi này giúp giảm góc lật, tăng cường độ chính xác khi đánh lái và cải thiện sự ổn định cho xe. Những thay đổi còn lại của Toyota Hilux GR Sport 2023 ở thị trường Úc bao gồm lốp chạy mọi địa hình, móc cứu hộ và bệ bước chân ngăn sỏi, đá làm xước sơn xe. Xe sẽ dùng vành hợp kim có đường kính 17 inch để phù hợp với lốp off-road. Bên trong Toyota Hilux GR Sport 2023 là không gian nội thất có màu đen chủ đạo. Tất nhiên, xe vẫn có những điểm nhấn như bộ bàn đạp thể thao bằng kim loại và dây đai an toàn màu đỏ. Phía sau vô lăng còn có thêm lẫy chuyển số thể thao. Cuối cùng là sự xuất hiện của logo "GR" ở khắp mọi nơi như trên lưới tản nhiệt, cùm phanh màu đỏ, cửa thùng hàng, bên trong thùng hàng, tựa đầu ghế và vô lăng. Đáng tiếc là hiện giá bán của Toyota Hilux GR Sport 2023 ở thị trường Úc vẫn chưa được công bố. Theo thông tin từ đại lý, trong năm 2023 này, dòng xe bán tải Toyota Hilux sẽ được bán trở lại tại Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này đã bị ngừng bán tại Việt Nam từ đầu năm 2022 do không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Nguồn tin từ đại lý cho biết, Toyota Hilux sẽ tái xuất tại Việt Nam vào tháng 3 năm nay. Ban đầu, hãng Toyota sẽ đưa về lô xe Hilux với 100 chiếc thuộc bản 2.4 4x2 AT có giá 852 triệu đồng. So với phiên bản cũ, Toyota Hilux 2.4 4x2 AT 2023 đắt hơn đến 178 triệu đồng nhưng được bổ sung trang bị. Sau bản 2.4 4x2 AT, sẽ đến lượt các bản 2.4 4x2 MT và 2.4 4x4 MT được đưa về Việt Nam phân phối. Ngoài ra, Toyota Hilux 2023 tại Việt Nam còn có cả bản dùng động cơ diesel 2.8L và GR Sport thể thao.Vào hồi đầu tháng 12 năm ngoái, một số nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý ở khu vực miền Nam đã bắt đầu nhận cọc cho Toyota Hilux 2023. Lúc đó, nhân viên tư vấn bán hàng hé lộ giá bán tạm tính của mẫu xe bán tải này sẽ dao động từ 740 triệu đến 1 tỷ đồng. Video: Chi tiết Toyota Hilux GR Sport 2023 mới.

