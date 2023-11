Toyota Hilux Champ 2024 chỉ 317 triệu đồng, "hàng hot" có về Việt Nam?

Toyota vừa chính thức ra mắt mẫu xe bán tải hoàn toàn mới Hilux Champ. Hãng xe Nhật Bản cho biết đây là sản phẩm được thiết kế dành riêng cho khu vực Đông Nam Á, do đó, nhiều khả năng Toyota Hilux Champ 2024 mới cũng sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bán tải giá rẻ Toyota Hilux Champ 2024 có 2 kiểu dáng thân xe. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.970 x 1.785 x 1.735 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.750 mm. Bản trục cơ sở dài có kích thước tương ứng 5.300 x 1.785 x 1.735 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.085 mm, cung cấp không gian thùng xe rộng rãi hơn, giúp chuyên chở thêm nhiều hàng hóa. So với bản concept được giới thiệu cách đây tròn một năm, Hilux Champ bản thương mại không có quá nhiều điểm khác biệt. Xe được trang bị cụm đèn pha halogen tiêu chuẩn và có thể nâng cấp lên tùy chọn bóng LED. Mặt ca lăng ốp nhựa đen, với điểm nhấn là dòng chữ TOYOTA to bản ở chính giữa. Điểm nhấn lớn nhất của Toyota Hilux Champ là khả năng tùy biến dễ dàng. Các kỹ sư của Toyota đã bổ sung thêm các lỗ bu lông ở nhiều vị trí khác nhau trên thùng chở đồ, cho phép chủ xe tùy chỉnh chiếc bán tải bằng cách gắn các loại phụ tùng hậu mãi khác nhau. Toyota Thái Lan cho biết công ty đã hợp tác với hơn 100 nhà sản xuất để chế tạo các phụ kiện tùy chỉnh cho Hilux Champ. Tất cả các phiên bản Toyota Hilux Champ 2024 tại Thái Lan đều có thiết kế cabin đơn. Xe chỉ được trang bị đồng hồ lái dạng analog truyền thống và không có hệ thống thông tin giải trí. Thậm chí, mẫu xe này chỉ có quạt gió và không được trang bị hệ thống điều hòa. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm hai ngăn đựng cốc, ổ cắm điện, cửa sổ điện và một vài ngăn chứa đồ. Về mặt vận hành, Toyota Hilux Champ 2024 có 4 tùy chọn động cơ, bao gồm 2 bản máy xăng và 2 bản máy dầu. Thứ nhất là động cơ xăng 2.0L có công suất 139 mã lực và mô-men xoắn 183 Nm, hộp số sàn 5 cấp. Máy xăng 2.7L công suất 166 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hai bản sử dụng máy dầu đều có dung tích 2.4L, tăng áp nhưng đi kèm 2 tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Công suất của động cơ đều ở mức 150 mã lực, tuy nhiên mô-men xoắn có sự chênh lệch là 343 và 400 Nm. Mức giá xe Toyota Hilux Champ 2024 bán ra từ 459.000-577.000 Baht (tương đương 317 – 398 triệu VNĐ), thấp hơn khá nhiều so với “đàn anh” Hilux, hiện có giá khởi điểm quy đổi từ 375 triệu VNĐ và lên tới 868 triệu VNĐ với phiên bản cao cấp nhất. Hiện các đại lý Toyota tại Thái Lan đã bắt đầu nhận đặt cọc trước mẫu xe bán tải đa dụng này tuy nhiên hãng chưa tiết lộ thời điểm giao hàng. Xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Samrong – nơi tập trung sản xuất các dòng xe thương mại của Toyota. Video: ra mắt Toyota Hilux Champ 2024 tại Thái Lan.

