Toyota Hiace và Granvia "ế chổng vó" đã ngừng bán tại Việt Nam

Theo thống kê của VAMA, những chiếc Toyota Hiace tại Việt Nam "cuối cùng" đã bán ra vào tháng 7/2022. Hai tháng vừa qua, mẫu xe này không ghi nhận thêm doanh số. Từ đầu năm đến nay, doanh số Hiace là 36 chiếc, thấp hơn nhiều so với con số 150 chiếc bán ra trong cùng kỳ năm ngoái. Với doanh số "khiêm tốn" như vậy, không khó hiểu khi Toyota rút Hiace ra khỏi dải sản phẩm phân phối tại Việt Nam. Toyota Hiace phiên bản mới nhất ra mắt tại nước ta vào tháng 6/2020. Xe được nhập từ Thái Lan về với đúng một phiên bản, dùng động cơ diesel 2.8L và hộp số sàn 6 cấp. Toyota Hiace sở hữu kích thước khá lớn chiều dài hơn 5,9 mét và rộng 1,95 mét. Trang bị nội thất của xe khá “nghèo nàn” với đồng hồ cơ, đầu CD giải trí, điều hoà chỉnh cơ và ghế nỉ.Giá xe Toyota Hiace được bán tại Việt Nam với mức gần 1,2 tỷ đồng. Đây là mức giá khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc là Ford Transit và Hyundai Solati. Bên cạnh Hiace là "người anh em" Granvia ra mắt cùng thời điểm. Đáng chú ý là doanh số của Toyota Granvia thậm chí còn thấp hơn cả Hiace. Tính từ đầu năm đến nay, Granvia chỉ có doanh số vỏn vẹn 5 chiếc. Là mẫu xe hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, Toyota Granvia sở hữu loạt trang bị khá hiện đại với màn hình giải trí 7 inch và hệ thống âm thanh 12 loa, điều hòa tự động, đèn đọc sách và đèn trần. Hàng ghế thứ hai hạng thương gia với tựa đầu và đệm để chân chỉnh điện. Tại Việt Nam, Toyota Granvia cạnh tranh trực tiếp với Kia Canival. Tuy nhiên với danh sách trang bị tương đương nhưng mức giá đắt gần gấp đôi đối thủ, Granvia nhanh chóng tỏ ra yếu thế trước mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Toyota Granvia tại Việt Nam ra mắt hồi tháng 6/2020. Mẫu xe này có giá 3,072 tỷ đồng, thấp hơn hơn 1 tỷ đồng so với Alphard, và cao hơn khoảng 2 tỷ đồng so với giá Hiace. Video: Giới thiệu Toyota Hiace, Granvia và Prado tại Việt Nam.

