Toyota Harrier mới từ 1,8 tỷ tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Mẫu SUV Toyota Harrier 2021 mới vừa chính thức trình làng thị trường Thái Lan tại Triển lãm Bangkok Motor Show 2020. Đây là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Honda CR-V trong nhóm SUV 5+2. Mẫu xe này cập bến Thái Lan chỉ 1 tháng sau khi được giới thiệu tại quê nhà Nhật Bản. Giá xe Toyota Harrier 2021 tại Thái Lan bán ra từ 2,49 triệu baht (tương đương 1,82 tỷ đồng). Xe được phát triển trên nền tảng khung gầm TNGA-K, đang được áp dụng trên nhiều mẫu xe như Lexus ES, Lexus RX, Toyota Highlander hay Toyota RAV4... Nhìn tổng thể, Toyota Harrier thế hệ thứ 4 không có nhiều khác biệt so với đời cũ nhưng nhờ được trau chuốt nên ngoại hình của nó sang trọng và bắt mắt hơn. SUV này sử dụng hệ thống treo trước MacPherson Strut và bố trí xương đòn kép phía sau. Kích thước dài x rộng x cao của Toyota Harrier 2021 lần lượt là 4.740 x 1.855 x 1.660 mm, trục cơ sở 2.690 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, kích thước này ngắn hơn 30 mm, rộng hơn 20 mm và thấp hơn 30 mm, trong khi trục cơ sở dài hơn 30 mm. Khối lượng của mẫu SUV này khoảng 1.620-1.770 kg tùy phiên bản, nhưng vẫn nhẹ hơn đời cũ đến 40 kg. Bên trong nội thất, bảng điều khiển trung tâm của Toyota Harrier được bố trí tương tự Toyota RAV4 2021, nhưng có thiết kế sang trọng hơn. Vô lăng 3 chấu giống RAV4, màn hình thông tin giải trí có kích thước 12,3 inch, hỗ trợ T-Connect, Android Auto và Apple CarPlay. Xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh với kính điều chỉnh ánh sáng tự động. Gương chiếu hậu chống chói. Ngoài ra còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng và ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống âm thanh cao cấp JBL với 9 loa, 4 cổng sạc USB bố trí đều cho 2 hàng ghế, hệ thống khởi động bằng nút bấm. Khách hàng có thể tùy chọn 3 màu ghế da gồm xám, đen hoặc nâu. Đáng chú ý, Toyota Harrier có hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 2.0 là trang bị tiêu chuẩn. Gói an toàn này bao gồm hệ thống cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường. Vô lăng tự động điều chỉnh độ trễ tùy vào địa hình và tốc độ, hệ thống kiểm soát hành trình Dynamic Radar Cruise Control. Xe còn có đèn pha tự động và nhận diện biển báo. Tại Thái Lan, Toyota Harrier được phân phối với 2 tùy chọn động cơ, xăng hoặc hybrid. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ Dynamic Force 4 xy-lanh 2.0L, công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm, hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Phiên bản Toyota Harrier hybrid THS II trang bị động cơ xăng Dynamic Force 4 xy-lanh 2.5L, kết hợp cùng động cơ điện. Khối động cơ này cho công suất 218 mã lực, hộp số eCVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này khoảng 4,17 lít/100 km. Vào đầu năm 2020, từng có tin đồn mẫu xe này sẽ được Toyota phân phối tại Việt Nam. Việc Toyota Harrier trình làng tại Thái Lan được xem là dấu hiệu tích cực, khi trước đây có không ít mẫu xe ra mắt tại Bangkok Motor Show và cập bến Việt Nam không lâu sau đó. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là một đối thủ khiến Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5 phải dè chừng. Video: Cận cảnh Toyota Harrier 2021 thế hệ mới.

