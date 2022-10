Toyota Harrier 2022 từ 1,4 tỷ đồng tại Malysia, có về Việt Nam?

So với phiên bản tiền nhiệm, Toyota Harrier 2022 mới ra mắt thị trường Malaysia có giá bán tăng thêm 15.000 RM (77 triệu đồng). Tuy nhiên, mẫu xe mới này cũng đã được bổ sung một số trang bị khá tiện dụng. Nâng cấp đáng giá nhất cho mẫu xe SUV Toyota Harrier 2022 là hệ thống camera quan sát toàn cảnh PVM, giúp Harrier không còn thua kém các đối thủ trong cùng phân khúc. Hệ thống này cũng tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch mới, thay thế cho đầu phát tiêu chuẩn trước đây. Cụm màn hình cảm ững trên Toyota Harrier 2022 được nhà phân phối UMW Toyota thiết kế dành riêng cho thị trường Malaysia khi tích hợp cả chức năng dẫn đường. Đặc biệt các nút bấm điều khiển đã được loại bỏ, và chỉ còn giữ duy nhất núm xoay điều chỉnh âm lượng. Harrier 2022 cũng được nâng cấp gói hỗ trợ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, một tính năng đang được khách hàng ưa chuộng. Danh sách các tính năng an toàn đi kèm khá phong phú với những nâng cấp đáng chú ý. Ví dụ hệ thống phanh tự động tránh va chạm PCB có thể phát hiện các vật thể di chuyển phía trước, bao gồm người đi bộ, người đi xe đạp. Trong khi tính năng cảnh báo lệch làn đường LDA của xe đã có thể phát hiện tình trạng mất lái, với tính năng phát hiện mép đường RED thông qua cỏ hoặc lề đường. Cuối cùng là hệ thống điều khiển hành trình thích ứng DRCC có thể tự đồng điều chỉnh tốc độ khi vào cua hoặc qua đường cong. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Harrier SE có giá cao hơn 3.000RM (15 triệu đồng) là bổ sung mới với màu đỏ ánh kim độc nhất. Trong khi khoang nội thất sang trọng hơn với tông màu đen chủ đạo, kết hợp với bệ trung tâm và tapi cửa bọc da nâu. Về trang bị vận hành, Toyota Harrier 2022 vẫn trang bị khối động cơ Dynamic Force 2.0L, 4 xi lanh cho công suất 173 ps (170 mã lực) tại 6.600 v/ph và mô-men xoắn 203 Nm từ 4.400 – 4.900 v/ph. Khối động cơ này tương đồng với dòng xe Toyota RAV4 từng bán tại Malaysia trong năm 2020. Đi kèm với động cơ này là hộp số vô cấp Direct Shift-CVT và dẫn động cầu trước. Toyota Harrier 2022 có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong vòng 9,7 giây và tốc độ tối đa là 190 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu xe này theo công bố là 15,3 km/L (6,5 L/100km). Trang bị tiêu chuẩn trên Toyota Harrier 2022 vẫn bao gồm đèn pha bi-LED projector, đèn sương mù LED trước và sau, cốp điện rảnh tay, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và đồng hồ lái tích hợp màn hình màu TFT 7 inch. Ngoài ra, các tiện ích bên trong cabin còn có sạc không dây, 5 cổng sạc USB-C, màn hình hiển thị kính lái HUD, camera giám sát hành trình trước sau và gương chiếu hậu trong xe kỹ thuật số... Giá xe Toyota Harrier 2022 tại Malaysia từ 274.000 RM (tương đương 1,4 tỷ đồng). Trong khi đó, bản đặc biệt Harrier Luxury SE có giá 277.000 RM (1,42 tỷ đồng) Xe sở hữu tùy chọn màu ngoại thất gồm Xám, Đồng và Xanh dương. Trong khi hai màu Đen và Trắng Platinum sẽ cao hơn 800 RM (4,1 triệu đồng). Phiên bản SE chỉ có duy nhất màu Đỏ. Tại Malaysia, Toyota Harrier 2022 được áp dụng chương trình bảo hành 5 năm và không giới hạn quãng đường di chuyển. Video: Giới thiệu Toyota Harrier 2022 nâng cấp mới.

