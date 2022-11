Toyota GR Corolla 2023 sắp về Việt Nam "đấu" Honda Civic Type R?

Corolla phiên bản hiệu suất cao đã chính thức trình làng vào tháng 4 năm nay dưới cái tên Toyota GR Corolla 2023 mới. Sau nửa năm, hãng Toyota mới lên kế hoạch giới thiệu mẫu xe này ở thị trường Đông Nam Á để so kè với Honda Civic Type R thế hệ mới. Nếu như Honda Civic Type R 2023 chọn Việt Nam là thị trường Đông Nam Á đầu tiên thì Toyota GR Corolla 2023 thể thao lại ra mắt ở Thái Lan. Theo tin đồn, mẫu xe này sẽ chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan vào tháng 12 năm nay, cụ thể là trong triển lãm Thailand International Motor Expo 2022. Màn ra mắt của GR Corolla cũng trùng với thời điểm kỷ niệm 60 năm hãng Toyota gia nhập thị trường Thái Lan. Do đó, ông Akio Toyoda - chủ tịch tập đoàn Toyota - sẽ đích thân có mặt tại Thái Lan để ra mắt GR Corolla. Được lắp ráp tại nhà máy Motomachi ở Nhật Bản, cùng với người anh em GR Yaris 3 cửa, Toyota GR Corolla 2023 sẽ có số lượng giới hạn tại Thái Lan. Theo trang tin Autoindustriya, hãng Toyota dự định chỉ phân phối 10 chiếc GR Corolla ở thị trường này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là số lượng xe phân phối trong 1 năm hay là lô xe ban đầu bán tại Thái Lan. Trước đó, hãng Toyota cũng chỉ phân phối đúng 71 chiếc GR Yaris ở thị trường Thái Lan. Tương tự người anh em GR Yaris, Toyota GR Corolla 2023 cũng dùng động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 304 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Đây là động cơ 3 xi-lanh sản xuất thương mại mạnh nhất thế giới. Ngoài ra, Toyota GR Corolla 2023 còn có hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian GR-Four AWD với tỷ lệ phân bổ mô-men xoắn giữa 2 cầu là 60:40, 30:70 hoặc 50:50. Nếu đi kèm gói Performance, xe sẽ được trang bị khóa vi sai chống trượt trên cả cầu trước lẫn cầu sau. Không chỉ mạnh mẽ hơn, Toyota GR Corolla 2023 còn sở hữu ngoại hình khác biệt so với bản thường. Được phát triển dựa trên Toyota Corolla Hatchback, mẫu xe hiệu suất cao này mang trên mình lưới tản nhiệt dưới hình chữ nhật cỡ lớn, tích hợp đèn sương mù và khe gió nằm dọc ở hai góc cản trước. Thêm vào đó là hốc bánh mới theo phong cách xe đua, giúp chiều rộng của xe tăng 20 mm phía trước và 30 mm đằng sau. Nằm bên trong hốc bánh của xe là bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu sơn màu đen tiêu chuẩn. Chưa hết, xe còn có cánh lướt gió bên sườn mới với logo GR-Four, khe gió/logo GR sau chắn bùn trước, bộ khuếch tán gió cỡ lớn phía sau và cửa làm bằng nhôm giống nắp ca-pô để giảm trọng lượng. Đằng sau xe còn xuất hiện 3 ống xả, tương tự đối thủ Honda Civic Type R 2023. Bên trong GR Corolla 2023, hãng Toyota trang bị ghế thể thao, bộ bàn đạp bằng nhôm, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí Toyota Audio Multimedia mới, đi kèm màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói với câu lệnh "Hey Toyota", hệ thống định vị dựa trên đám mây và phanh tay cơ. Tương tự bản thường, GR Corolla 2023 cũng có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn. Nhờ đó, xe có những tính năng như phanh khẩn cấp tự động, có thể phát hiện người đi bộ/xe đạp/mô tô/dải ta-luy, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường Nhận diện biển báo giao thông, phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động và nhắc nhở còn hành khách phía sau. Cuối cùng là hệ thống treo thanh giằng MacPherson phía trước và tay đòn kép phía sau, đi kèm lò xo, giảm xóc cũng như thanh chống lật cải tiến Hệ thống phanh của xe bao gồm cùm phanh 4 piston trên bánh trước và 2 piston đằng sau. Hiện chưa rõ giá xe Toyota GR Corolla 2023 tại thị trường Thái Lan. Rất có thể sau Thái Lan, mẫu xe hiệu suất cao này có được phân phối tại Việt Nam hay không. Video: Toyota GR Corolla - siêu phẩm hot hatch đốt cháy phố.

